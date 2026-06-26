Норвежского вратаря «Трактора» выгнали из сборной. Но никакой трагедии в этом нет

31-летний норвежский вратарь Хенрик Хёукеланн, как и сообщал ранее «Чемпионат», официально подписал двухлетний контракт с «Трактором». Норвежцы для Континентальной лиги не редкость: многие болельщики со стажем прекрасно помнят и Патрика Торесена, и Юнаса Холёса. Однако по нынешним временам приезд европейца в Россию всегда привлекает к себе особое внимание и рассматривается чуть ли не под микроскопом.

«Я прекрасно понимал, что этот выбор вызовет реакцию, и осознавал это на протяжении всего процесса. Это решение далось мне нелегко.

С 2022 года я получил несколько предложений из КХЛ, от которых решил отказаться. Некоторые из них были очень привлекательными как с точки зрения спортивной составляющей, так и с финансовой точки зрения. Поэтому данное решение не было принято за один день, а стало результатом долгих раздумий.

После чемпионата мира я ждал возможного предложения из НХЛ. Это всегда было моей самой большой мечтой как игрока. Если бы такое предложение поступило, я бы его принял. Однако 15 июня срок истёк, а предложение так и не поступило, и мне пришлось сделать выбор.

В 31 год я чувствую, что играю в свой лучший хоккей в карьере. Я прогрессировал год за годом. КХЛ – одна из лучших лиг в мире. Я перехожу в хорошую команду с хорошим тренером. Давление будет огромным, этот переход сделает меня лучшим вратарём», – заявил Хёукеланн норвежским СМИ.

Справедливости ради стоит отметить, что Хенрик уже является лучшим вратарём. По крайней мере, по итогам недавно завершившегося чемпионата мира. Это официальное звание.

Хенрик Хёукеланн Фото: Sipa USA/ТАСС

Увы, но все мы помним, какую русофобию в ИИХФ развели при Люке Тардифе у руля. Собственно говоря, в некоторых национальных европейских хоккейных федерациях дела обстоят не лучше. Так, генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Салстен подтвердил, что голкипер Хенрик Хёукеланн не сможет сыграть за сборную после перехода в «Трактор». Эту же информацию доносил до публики и уже упомянутый нами Торесен, который нынче является генеральным менеджером норвежцев. Патрик отыграл и заработал в России столько, что устанешь считать. Однако отметим, что решение о бане Хёукеланна не лично его, а вышестоящих людей. Поэтому обрушиваться на Торесена с серьёзной критикой не стоит. Хотя, конечно, своим авторитетом Патрик на местных боссов мог бы и надавить, а не просто кивать головой и со всем соглашаться.

В общем, политика продолжает вмешиваться в спорт и самым прямым образом влиять на него. Даже в сборной Норвегии, когда-то даже не мечтавшей о таких успехах, как победа над Канадой и бронза чемпионата мира, попросту вытерли ноги о своего главного героя. Выглядит некрасиво и по-спортивному глупо, однако, опять же, к этому уже многие привыкли. Швеция, Финляндия, Чехия — за плохими примерами далеко ходить не надо. Но есть и хорошие примеры. Например, адекватная и грамотная сборная Словакии.

Радует, что партнёры по сборной поддерживают вратаря. Капитан сборной Норвегии Андреас Мартинсен сказал буквально следующее: «Хёукеланн заслужил контракт в России после того, как всю жизнь тяжело работал. Он знает, что ему придётся выдержать это давление пару дней, пока люди не найдут что-то другое, о чём писать».

Странно, что таких банальных вещей не понимают в местной федерации, но вряд ли сам Хенрик сильно расстроился из-за подобного решения, ведь никакой трагедии в нём нет. В 31 год нужно воспользоваться шансом и успеть хорошо заработать на безбедную старость, а также поиграть в лучшей хоккейной лиге Европы. Нет смысла болтаться в клубах уровня немецкого «Штраубинга», из которого норвежец и перебрался в «Трактор». Что же касается сборной, то в ней Хёукеланну можно смело завершать карьеру. На международном уровне этот голкипер уже всем всё доказал, честно заработав медаль мирового первенства.