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Всё главное о переходе норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна в КХЛ и контракте с Трактором

Норвежского вратаря «Трактора» выгнали из сборной. Но никакой трагедии в этом нет
Павел Панышев
Хенрик Хёукеланн
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С русофобией и политизированностью в спорте давно пора покончить.

31-летний норвежский вратарь Хенрик Хёукеланн, как и сообщал ранее «Чемпионат», официально подписал двухлетний контракт с «Трактором». Норвежцы для Континентальной лиги не редкость: многие болельщики со стажем прекрасно помнят и Патрика Торесена, и Юнаса Холёса. Однако по нынешним временам приезд европейца в Россию всегда привлекает к себе особое внимание и рассматривается чуть ли не под микроскопом.

Всё главное о ярком новичке «Трактора»:
В КХЛ едет лучший вратарь чемпионата мира. Что ждать от него в «Тракторе»?
В КХЛ едет лучший вратарь чемпионата мира. Что ждать от него в «Тракторе»?

«Я прекрасно понимал, что этот выбор вызовет реакцию, и осознавал это на протяжении всего процесса. Это решение далось мне нелегко.

С 2022 года я получил несколько предложений из КХЛ, от которых решил отказаться. Некоторые из них были очень привлекательными как с точки зрения спортивной составляющей, так и с финансовой точки зрения. Поэтому данное решение не было принято за один день, а стало результатом долгих раздумий.

После чемпионата мира я ждал возможного предложения из НХЛ. Это всегда было моей самой большой мечтой как игрока. Если бы такое предложение поступило, я бы его принял. Однако 15 июня срок истёк, а предложение так и не поступило, и мне пришлось сделать выбор.

В 31 год я чувствую, что играю в свой лучший хоккей в карьере. Я прогрессировал год за годом. КХЛ – одна из лучших лиг в мире. Я перехожу в хорошую команду с хорошим тренером. Давление будет огромным, этот переход сделает меня лучшим вратарём», – заявил Хёукеланн норвежским СМИ.

Справедливости ради стоит отметить, что Хенрик уже является лучшим вратарём. По крайней мере, по итогам недавно завершившегося чемпионата мира. Это официальное звание.

Хенрик Хёукеланн

Хенрик Хёукеланн

Фото: Sipa USA/ТАСС

Увы, но все мы помним, какую русофобию в ИИХФ развели при Люке Тардифе у руля. Собственно говоря, в некоторых национальных европейских хоккейных федерациях дела обстоят не лучше. Так, генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Салстен подтвердил, что голкипер Хенрик Хёукеланн не сможет сыграть за сборную после перехода в «Трактор». Эту же информацию доносил до публики и уже упомянутый нами Торесен, который нынче является генеральным менеджером норвежцев. Патрик отыграл и заработал в России столько, что устанешь считать. Однако отметим, что решение о бане Хёукеланна не лично его, а вышестоящих людей. Поэтому обрушиваться на Торесена с серьёзной критикой не стоит. Хотя, конечно, своим авторитетом Патрик на местных боссов мог бы и надавить, а не просто кивать головой и со всем соглашаться.

Как Люк Тардиф разваливал ИИХФ и кто придёт ему на замену:
Ставший ненавистным в России Тардиф уходит из ИИХФ. А кто может его сменить?
Ставший ненавистным в России Тардиф уходит из ИИХФ. А кто может его сменить?

В общем, политика продолжает вмешиваться в спорт и самым прямым образом влиять на него. Даже в сборной Норвегии, когда-то даже не мечтавшей о таких успехах, как победа над Канадой и бронза чемпионата мира, попросту вытерли ноги о своего главного героя. Выглядит некрасиво и по-спортивному глупо, однако, опять же, к этому уже многие привыкли. Швеция, Финляндия, Чехия — за плохими примерами далеко ходить не надо. Но есть и хорошие примеры. Например, адекватная и грамотная сборная Словакии.

Радует, что партнёры по сборной поддерживают вратаря. Капитан сборной Норвегии Андреас Мартинсен сказал буквально следующее: «Хёукеланн заслужил контракт в России после того, как всю жизнь тяжело работал. Он знает, что ему придётся выдержать это давление пару дней, пока люди не найдут что-то другое, о чём писать».

Странно, что таких банальных вещей не понимают в местной федерации, но вряд ли сам Хенрик сильно расстроился из-за подобного решения, ведь никакой трагедии в нём нет. В 31 год нужно воспользоваться шансом и успеть хорошо заработать на безбедную старость, а также поиграть в лучшей хоккейной лиге Европы. Нет смысла болтаться в клубах уровня немецкого «Штраубинга», из которого норвежец и перебрался в «Трактор». Что же касается сборной, то в ней Хёукеланну можно смело завершать карьеру. На международном уровне этот голкипер уже всем всё доказал, честно заработав медаль мирового первенства.

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