Большой обмен в НХЛ! «Колорадо» расстался с Ничушкиным после семи сезонов

Трансферный период в НХЛ получается таким событийным, что его хватило бы сразу на два обычных межсезонья — кажется, это компенсация за тотальную унылость прошлогоднего лета. А ведь ещё не наступил день драфта, где активность команд обычно становится ещё сильнее: слухи окружают множество звёзд, в первую очередь — золотых медалистов Олимпиады из сборной США.

Среди россиян клубы успели сменить Максим Цыплаков (из «Нью-Джерси» в «Калгари») и Фёдор Свечков (из «Нэшвилла» в «Колорадо»). Но теперь в обмене фигурирует более крупная во всех смыслах рыба. Валерий Ничушкин после семи сезонов в «Колорадо» переходит в «Коламбус», который отдал за русского форварда пики во втором, третьем и пятом раундах драфтов НХЛ.

Слухи об уходе Валерия уже возникали: у «Колорадо» были большие проблемы с потолком, а большинство лидеров «лавин» с наиболее тяжёлыми контрактами явно являлись неприкосновенными. Частично в этом помог, как ни странно прозвучит, уход генменеджера. В НХЛ редко случается, когда руководитель на действующем контракте переходит в другую команду на ту же позицию, однако «лавины» отпустили Криса Макфарланда в «Нэшвилл».

Макфарланд тут же совершил два обмена с бывшей командой. «Нэшвилл» вроде бы должен перестраиваться, но отдал два пика третьего раунда за 29-летнего Росса Колтона, игрока уровня третьего звена. Через пару дней случился обмен, где Свечков сменил клуб вместе с другим первораундником 2021 года Закари Л’Эрё. «Нэшвилл» отдал двух игроков с не раскрытым ещё потенциалом за Джека Друри — одного из лучших спецов лиги по игре на вбрасываниям, однако в 26 его потолок более-менее понятен.

Валерий Ничушкин Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Совсем уж издевательскими эти обмены не выглядели, но Макфарланд явно оказал бывшей команде небольшую услугу. В таких ситуациях за сброс контрактов иногда приходилось ещё и доплачивать, а того же Колтона клуб обменял относительно выгодно. После этих телодвижений в платёжке «Колорадо» оставались около $ 4 млн и три незакрытые позиции защитников. Казалось, денег хватит, пусть и с большим трудом — однако с Ничушкиным всё же пришлось расстаться.

Скорее всего, это связано ещё и с подготовкой к следующему межсезонью. Летом 2027-го истекает контракт у Кейла Макара, и лучший защитник НХЛ может спокойно потребовать от «Колорадо» $ 16-17 млн — и наверняка их получит. Возможно, команда сохранит Бретта Кулака, который хорошо вписался в оборону на дедлайне, а четырёх остававшихся миллионов в новой контрактной реальности на защитника такого уровня бы не хватило.

Расставаться с Валерием «Колорадо» явно будет неприятно, но последний сезон стал периодом спада статистики. Ничушкин проводил под 18 минут за матч — в целом это много, однако для самого игрока это был худший за пять последних сезонов показатель. Резко упало задействование в большинстве, как и его эффективность: два года назад у Валерия было 16 шайб в неравных составах, сейчас – лишь одна. В результате «лавинам» пришлось менять игрока ниже его реальной стоимости: когда знакомого менеджера нет, торговаться сложнее.

«Эвеланш» в любом случае извлекли максимум пользы из сезонов Ничушкина. В 2019-м Вэл переезжал в Денвер на минимальный контракт, до этого забросив 0 шайб за регулярку в Техасе. Персонаж обидных мемов превратился в ключевого силового форварда вертикальной и скоростной команды, которая в 2022-м выиграла Кубок Стэнли. Правда, в 2023-м и 2024-м вылет Валерия из состава по нехоккейным причинам очень сильно мешал «лавинам» зайти далеко в плей-офф. Если в 2023-м против «Сиэтла» плоха была вся команда, то через год дисквалификация Ничушкина словно резко выпустила дух из «Колорадо».

Впрочем, эти истории забыты — на прощание болельщики помнят только хорошее. «Колорадо» благодаря последним шагам чуть омолодился (что важно для команды с возрастным костяком) и пополнил запасы драфт-пиков, которые были выкошены годами обменов ради моментального усиления.

У Ничушкина в контракте был пункт о частичном запрете на обмен, 12 клубов фигурировали в стоп-листе. Если «Коламбус» в эту дюжину не попал, то, скорее всего, форвард вряд ли был против. Да и «мундиры» превратились чуть ли не в самый «русский» клуб лиги: Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, где-то на подходе может быть и вратарь СКА Сергей Иванов, а теперь вот и Ничушкин.

«Валерий – крупный и сильный форвард, который отлично катается и умеет забивать. Он способен выигрывать борьбу за шайбу и не боится играть жестко. Это опытный игрок, который хорош на обоих концах площадки», — сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл после обмена. Мы и так это знали, но вдруг вы думали, что Валерия берут за какие-то иные качества.

Предсказывать судьбу Ничушкина в новом клубе сложно из-за того, что пока не совсем понятно, с кем он будет играть. После того как «Коламбус» развалился в концовке регулярки и свёл на нет весь первоначальный всплеск результатов при Рике Боунессе, тренер-ветеран разнёс своих игроков: «Этим парням наплевать. Поражения для них недостаточно важны – они их не беспокоят. Именно поэтому мы не вышли плей-офф – из-за такого отношения. Нужно ненавидеть поражения».

Сможет ли «Коламбус» с Ничушкиным вернуться в плей-офф? Фото: Sue Ogrocki/AP/ТАСС

Непонятно, есть ли тут прямая связь, однако теперь целую группу игроков «Коламбуса» окружают слухи об обмене. Понятно, что это касается Воронкова, который выпал из фавора при новом тренере — но уже есть и слухи об интересе «Монреаля» к Марченко, и информация о том, что для обмена доступен захандривший №5 драфта-2021 Кент Джонсон.

Однако самое главное — шепоток о неясности судьбы Зака Веренски. Он за последние сезоны превратился из «просто» классного защитника первой пары в фактически системообразующего игрока команды, набирающего примерно очко за игру и выигрывающего «Норрис». Серия клуба без попаданий в плей-офф явно не нравится защитнику, и в ближайшие дни он должен обсудить своё будущее с руководством команды.

Мы уже видели это дурное колесо сансары: «Коламбус» помогает игрокам стать звёздами, но в какой-то момент они хотят уйти, и всё повторяется по новой. Если клуб зайдёт на очередной круг перестройки, то и Ничушкин не поможет «Блю Джекетс» стать конкурентоспособными. Однако то, что «мундиры» отдали три драфт-пика, всё-таки намекает на готовность быть сильными уже завтра.