«Шансов, что Овечкин останется, нет». Что стоит за сенсационным заявлением из Америки?

На днях «Вашингтон», прежде хранивший молчание, неожиданно выстрелил дуплетом.

Сначала «столичные» выменяли 28-летнего нападающего Джордана Кайру из «Сент-Луиса», отдав взамен одного из своих лучших форвардов Коннора Макмайкла, который станет ОСА, проспекта Милтона Гестрина, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2026 (16-й общий номер).

А буквально сутки спустя «Кэпиталз» объявили о переходе 30-летнего нападающего Алекса Така, за которого «Баффало» получил центрфорварда Давида Кемпфа и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. С новичком сразу же заключили мощное соглашение — на восемь лет с кэпхитом $ 10,5 млн.

Эти две действительно сильные сделки должны были обрадовать болельщиков «Вашингтона», который наконец начал укрепляться. Однако на деле это лишь привело к тревожным мыслям.

Бывший игрок «Каролины» и «Торонто», ныне работающий аналитиком TSN, Джефф О’Нилл после двух сделок в эфире шоу OverDrive сказал, что не верит, что Александр Овечкин останется в команде.

«Шансов, что Овечкин останется, нет. Обмены, которые сделал «Вашингтон», свидетельствуют о том, что он не вернётся. Они приобрели двух праворуких снайперов. Я почти уверен, что «Вашингтону» уже сообщили, что Алекс не останется».

Это мнение разительно отличается от позиции, которая считалась основной — что Ови всё-таки задержится ещё на год в НХЛ.

С одной стороны, О’Нилл привёл достойные аргументы. Сейчас в нападении «Вашингтона» есть всего несколько леворуких нападающих, что ставит команду в непростое положение в плане вариативности. Помимо этого, взамен левого вингера Макмайкла «Кэпиталз» приобрели двух правых крайних нападающих. Овечкин же последние два сезона в основном был номинально правым вингером. Кажется, переизбыток на позиции есть.

Александр Овечкин Фото: Elsa/Getty Images

К тому же у «столичных» осталось $ 12,8 млн под потолком зарплат, а капитан вряд ли будет играть за чисто символическую сумму. Команде ещё надо укрепиться.

С другой стороны, аналитик TSN упустил из виду несколько важных фактов.

Во-первых, для Овечкина главное не деньги, а конкурентоспособность команды. Алекс не раз заявлял, что второй Кубок Стэнли для него — самая важная цель. Так что в этом плане «Вашингтон» скорее приблизился к тому, чтобы сохранить капитана, ведь на бумаге Так и Кайру — это очень мощное усиление, которое проапрегрейдит «столичных». Кажется, из этих двух сделок клуб вышел победителем.

Во-вторых, очевидно, что роль Овечкина также изменится. Он вряд ли будет выходить в первом звене и тащить рояль на своей спине. Если учесть, что уже в прошлом сезоне его игровое время тщательно контролировалось, можно ожидать, что в новом чемпионате нападающий будет играть ещё меньше. «Вашингтону» нужны новые лидеры, и клуб закрывает свои цели, причём довольно умело.

В-третьих, «столичным» необходимо думать и о будущем, именно поэтому такие сделки напрашиваются. Всё-таки Ови — это в лучшем случае глава, которая почти подошла к концу. Наступаёт эра без него. А раз так, то пора обновлять состав, приводить новые лица, на которых ляжет бремя заменить Великую восьмёрку в клубе. Это будет практически невозможно, но команда нуждается в сильных хоккеистах, которые смогут хотя бы частично нивелировать тяжесть потери многолетнего лидера.

К тому же руководство «Кэпиталз», возможно, рассчитывает на то, что Ови останется, поэтому выбирает не просто молодых и перспективных, а тех, кто способен давать результат здесь и сейчас — и сможет делать это как минимум ближайшие пару-тройку лет.

Известный инсайдер Эллиотт Фридман также предполагает, что «столичные» попытаются переподписать Александра. После обмена Хендрикса Лапьера в «Питтсбург» на выборы в третьем раунде драфта 2027 года и в пятом раунде драфта 2028 года журналист поделился мнением, что, вероятно, «Вашингтон» будет расчищать платёжку — в том числе для Овечкина.

«Я думаю, «столичные» сделают ещё один-два хода, чтобы освободить место под потолком зарплат и создать ситуацию, при которой они смогут вернуть Ови», — сообщил Фридман.

Обмен Лапьера и Макмайкла логично встраиваются в эту логику, поскольку оба находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Иными словами, «Вашингтон» сознательно отказался от тех, из-за кого платёжка может раздуться ещё сильнее, и, вероятно, действительно расчищает платёжку.

С учётом всех этих факторов можно заключить, что последние сделки «столичных» вовсе не означают, что Овечкин не останется. Конечно, ещё ничего не решено, но нужно понимать: ходы, которые предприняло руководство «Кэпиталз», вполне могут сосуществовать с идеей возвращения Восьмёрки ещё на годик.

И это, пожалуй, было бы идеальным вариантом для всех.

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