«Автомобилист» подписал защитника, «Локомотив» сохранил форварда. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 26 июня.

Защитник Илья Карпухин заключил контракт с «Автомобилистом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ильёй Карпухиным. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона – до 31 мая 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 27-летний Карпухин провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+8». Всего в его активе 123 (38+85) очка в 504 встречах КХЛ; показатель полезности — «+37».

«Локомотив» объявил о продлении контракта с форвардом Кирьяновым на три сезона

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Никитой Кирьяновым, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан до 2029 года. Отмечается, что это наиболее долгий контракт среди всех игроков нынешнего состава команды.

«Рады столь продолжительному сотрудничеству с Никитой и желаем новых побед вместе с родной командой!» — говорится в сообщении «Локомотива».

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний форвард провёл 60 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 22 игры и 7 (4+3) очков.

Кирьянов является двукратным обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославским клубом.

«Нью-Джерси» выменял Чисхольма у «Вашингтона» и Ломбарди — у «Детройта»

«Нью-Джерси Дэвилз» выменял защитника Деклана Чисхольма у «Вашингтон Кэпиталз» и нападающего Амадеуса Ломбарди — у «Детройт Ред Уингз», отдав за каждого по драфт-пику четвёртого раунда. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Джерси».

В минувшем сезоне 26-летний Чисхольм провёл 26 матчей за «Кэпиталз» и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3» и среднем времени на льду 13.44. У него остался один год по контракту с кэпхитом $ 1,6 млн.

На счету 23-летнего Ломбарди 47 игр в прошедшем регулярном чемпионате АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и 42 (16+26) очка. В семи встречах в плей-офф он набрал 3 (0+3) очка. У канадца истекает срок действия контракта новичка, он может стать ограниченно свободным агентом.

Защитник Юрий Козловский завершил игровую карьеру в 31 год

31-летний защитник Юрий Козловский завершает игровую карьеру, сообщает пресс-служба «Динамо» Санкт-Петербург. Игрок выступал за клуб в минувшем сезоне ВХЛ.

«201 матч в МХЛ, более 100 в КХЛ и почти 400 – в ВХЛ – таким был путь защитника в профессиональном хоккее. Он защищал родные красно-белые цвета и вместе со спартаковской молодёжкой поднимал Кубок Харламова над головой, дважды завоёвывал серебряные медали в Петербурге – в составе «СКА-1946» и «СКА-Нева», играл на Дальнем Востоке, в Тольятти, в Пензе и в Набережных Челнах. В свой заключительный сезон в качестве игрока Юра вернулся в город на Неве и провёл его в составе динамовцев.

Позади 15 сезонов в профессиональном хоккее… Уверены, впереди не менее интересный и яркий этап в жизни и карьере. Благодарим за игру и желаем удачи и успехов на новом пути!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

«Адмирал» подписал соглашение с нападающим Максимом Мухаметовым

«Адмирал» заключил двусторонний контракт на один сезон с казахстанским нападающим Максимом Мухаметовым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Воспитанник усть-каменогорского хоккея дебютировал в КХЛ в составе «Металлурга» в сезоне-2023/2024, который стал чемпионским для «сталеваров». В следующее межсезонье Мухаметов перешёл в «Барыс», где провёл два последующих сезона. Всего в КХЛ сыграл 70 матчей и заработал 10 очков (8+2). Мухаметов неоднократно вызывался в сборную Казахстана, в том числе для участия в чемпионатах мира.

«Айлендерс» подписали контракт с защитником Тони Деанджело на два года

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал двухлетний контракт с американским защитником Тони Деанджело. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провёл 76 матчей за «Айлендерс», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при полезности «-5». Тони выступает за «островитян» с 2025 года. Ранее защитник играл в НХЛ за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз» и «Филадельфию Флайерз». Также на счету Деанджело 34 игры за СКА в сезона-2024/2025, шесть голов и 26 результативных передач.