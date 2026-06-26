«Никишина не устраивает его роль». Обмен россиянина из «Каролины» неизбежен?

Только-только Александр Никишин выиграл Кубок Стэнли – в свой первый полноценный сезон НХЛ, походя установив рекорд, став первым россиянином, рождённым в XXI веке, который завоевал этот трофей, – как в ближайшее время ему, судя по всему, предстоит паковать чемоданы.

1 июля защитник станет ограниченно свободным агентом и, несомненно, потребует большую прибавку к зарплате. Последние два года он играл на контракте новичка с зарплатой $ 925 тыс. В связи с этим «ураганам», по сообщению инсайдера Даррена Дрегера, стали поступать звонки из других клубов о возможности обмена защитника. Сообщалось также, что «Каролина» рассматривает оба варианта развития событий – подписание долгосрочного соглашения с россиянином или его обмен.

Накануне из-за океана прилетели новые подробности этой истории.

Никишина предлагают в «Виннипег» в обмен на Хеллебайка

Первая – «Каролина» уже пытается обменять россиянина вкупе с выбором в первом раунде в «Виннипег», взамен запросив вратаря Коннора Хеллебайка.

Супервратаря у «Каролины» не было уже давно, и они вполне успешно лавировали в этой ситуации, довольно равномерно распределяя нагрузку между двумя-тремя киперами. Кубок Стэнли они взяли с Фредериком Андерсеном и Брэндоном Басси, а ещё есть Пётр Кочетков, который тоже давно в обойме «ураганов», хоть в этом сезоне и мало играл.

Но, видимо, когда на горизонте замаячил действительно топовый вратарь, старую стратегию можно и пересмотреть. Хотя тут ещё ничего не решено, просто «Каролина» сделала своё предложение. Согласятся «Джетс» на сделку или нет – другой вопрос.

«Виннипегу» ещё во многом надо разобраться, пока они обдумывают, что делать со своим звёздным голкипером. Фарш уже не провернуть назад? Можно ли оставить Хеллебайка ещё на один сезон? Насколько силён рынок на 33-летнего игрока, у которого остаётся ещё пять лет по контракту? Куда именно Хеллебайк одобрит обмен?» — пишет журналист Фрэнк Серавалли.

«Никишин недоволен своей ролью в «Каролине»

Вторая подробность – Никишин, судя по всему, и сам не прочь сменить обстановку. Всё дело в его – довольно ограниченной – роли в команде. У «ураганов» мощная линия обороны – Джейккоб Славин, К‘Андре Миллер, Шейн Гостисбер, Джейлен Чатфилд. Не так уж и просто в такой компании выгрызть себе место под солнцем – место во второй бригаде большинства для россиянина нашлось, однако в равных составах он всё равно выходит в третьей паре и получает в среднем чуть более 18 минут за матч (а в плей-офф – и того меньше). И даже при этом он всё равно стал третьим бомбардиром команды среди защитников, набрав 33 (11+22) очка.

«Никишина не устраивала его роль в «Каролине», но имейте в виду, что он перешёл из КХЛ. Он был задрафтован «Харрикейнз» и хотел провести там хотя бы год, чтобы понять, как он там себя чувствует, какой будет его роль в команде. Именно поэтому «Каролина» и слушает предложения по нему.

Никишин – ограниченно свободный агент. И ожидается, что у него будут большие требования по контракту. Интерес к нему в НХЛ большой, но его контракт и то, насколько он будет дорогим на данном этапе, является сдерживающим фактором», — рассказал инсайдер Даррен Дрегер.

Так что, судя по всему, даже если «Каролине» не удастся договориться с «Винннипегом», то Никишин всё равно летом сменит команду.