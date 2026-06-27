Сразу три россиянина, фаворит ушёл в «Торонто». Главное о первом раунде драфта НХЛ — 2026

В НХЛ состоялся первый раунд драфта НХЛ – 2026. 32 талантливых юниора уже узнали свои клубы по итогам стартового этапа церемонии в Баффало. Рассказываем подробнее о его итогах.

«Торонто» забрал Маккенну

Сенсации не состоялось: «Торонто», который впервые с 2016 года – и снова в Баффало – выбирал под общим первым номером, задрафтовал фаворита этой церемонии Гэвина Маккенну. Канадский крайний нападающий почти весь год провёл в статусе предполагаемого №1, и даже февральский конфликт никак не повлиял на его итоговую позицию.

10 лет назад «листья» выбрали Остона Мэттьюса, и теперь уже капитан команды с помощью видеосообщения под свист арены – в Баффало «Торонто», мягко говоря, не любят – поприветствовал своего будущего одноклубника. В это время на сцене одновременно с Маккенной находился звёздный канадский певец Джастин Бибер – он и объявил о решении «Мэйпл Лифс» задрафтовать талантливого форварда.

В топ-5 нашлось место для сенсации

Первые три позиции оказались заняты нападающими – вслед за Маккенной ожидаемо ушёл Ивар Штенберг. «Сан-Хосе» не получил достаточно весомого предложения, чтобы уступить второй общий пик, и забрал перспективного шведа в свои ряды – и без того талантливая банда «акул» пополнилась ещё одним потенциально звёздным игроком.

Третий выбор подарил нам воссоединение отца и сына – «Ванкувер» недавно назначил Мэнни Малхотру главным тренером команды, а теперь задрафтовал и его сына Калеба. 18-летний канадец стал первым центрфорвардом, которого выбрали на этой церемонии, – и Маккенна, и Штенберг являются крайними нападающими.

Первый защитник ушёл с ярмарки под четвёртым общим номером. И забрали его хозяева драфта – «Баффало» недавно приобрёл право выбирать четвёртым в результате сделки по обмену Боуэна Байрэма в «Чикаго». Ходили слухи, что у «клинков» этот пик не задержится, однако, как и в случае с «Сан-Хосе», достойного предложения «Сэйбрз» не получили.

Дексон Рудольф Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И Ярмо Кекяляйнен решил удивить ещё раз – многие ждали, что первым из защитников с драфта заберут Чейза Рида, однако генеральный менеджер «Баффало» остановил свой выбор на Даксоне Рудольфе, который не вошёл в топ-5 ни в одном предварительном рейтинге.

А замкнул итоговую пятёрку ещё один защитник: Альберт Шмитс отправился в «Рейнджерс» и установил новый рекорд для хоккеистов из Латвии – ещё ни одного его соотечественника не выбирали так высоко.

Трое россиян, не считая Клепова

Как и в прошлом году, первый российский хоккеист ушёл с ярмарки под общим 20-м номером. Но если в 2025-м Пётр Андреянов оказался единственным игроком из России, которого выбрали в первом раунде, то на этот раз таких оказалось сразу трое.

Первый – форвард Илья Морозов. Габаритный (191/91) центрфорвард уже не первый год выступает в Северной Америке, благодаря чему у скаутов было много шансов ознакомиться с его игрой. В результате возможностью приобрести двустороннего нападающего воспользовался «Баффало», который за несколько часов до драфта расстался с другим двусторонним форвардом, Антоном Вальбергом.

Илья Морозов Фото: Joe Hrycych/Getty Images

Пока непонятно, где Илья будет продолжать карьеру – в прошедшем сезоне он был самым молодым игроком в системе NCAA, где выступал за сборную университета Майами (того, что в Огайо, а не во Флориде). В Северной Америке отмечают его не по годам зрелую игру во всех трёх зонах площадки – на фоне дефицита высококлассных российских центров звучит очень многообещающе.

Вторым свою команду узнал Глеб Пугачёв. Он оказался единственным россиянином-первораундником, который прямо сейчас играет в системе российского хоккея. Воспитанник системы «Торпедо», уже успевший дебютировать в основе нижегородцев в КХЛ, был выбран «Монреалем» под общим 26-м номером. Изначально «Канадиенс» принадлежал 28-й пик, однако ради Пугачёва «Хабс» совершили обмен с «Вегасом», отправив «рыцарям» выбор ещё и в третьем раунде в 2027 году.

Сразу за Глебом с рынка ушёл ещё один россиянин. На этот раз защитник – «Филадельфия» заполучила в свою систему Максима Соколовского. До начала предыдущего сезона он считался более атакующим игроком, однако в Лиге Онтарио перепрофилировался в домоседа.

Габариты (203/109) помогают – Соколовский может легко сокрушить соперника, но при этом за океаном отмечают хорошее для его размеров катание. Кто-то даже называет Максима клоном Никиты Задорова – тот факт, что новоиспечённый «лётчик», как и нынешний защитник «Бостона», успел поиграть в составе «Лондон Найтс», добавляет им сходства. При этом следующий сезон Соколовский проведёт в NCAA – он уже объявил о договорённости с университетом штата Мэн.

Максим Соколовский Фото: Joe Hrycych/Getty Images

Ещё один игрок, имеющий отношение к России, был выбран под общим 15-м номером – именно тогда «Анахайм» забрал Никиту Клепова. Нападающий родился в США, но выразил желание играть за российскую сборную, когда та вернётся на международную арену. Так что за этим парнем тоже можем последить повнимательнее.

Выбор Пугачёва связан с обменом Дорофеева. Как это возможно?

Не обошлось и без громких сделок. Клубы несколько раз менялись очерёдностью выборов на драфте – например, «Анахайм» смог забрать Никиту Клепова благодаря обмену с «Сент-Луисом». У «блюзменов» изначально было четыре пика первого раунда – два из них (15-й и 29-й) они потратили, чтобы приобрести у «уток» Мэйсона Мактавиша.

Ещё один довольно громкий обмен произвели «Бостон» и «Юта» – в распоряжение Марко Штурма отправился его соотечественник Джон-Джейсон Петерка, который год назад со скандалом покидал «Баффало». Сезон в стане «мамонтов» ему не удался, но это не помешало клубу получить за него общий 23-й пик сегодняшней церемонии и защищённый выбор в первом раунде драфта-2028. Надолго первый из этих пиков у «Маммот» не задержался – он был отправлен в «Детройт», а взамен отправился талантливый голкипер Себастьян Косса.

Но главный обмен дня совершили «Вегас» и «Рейнджерс» – «синерубашечники» выменяли у «рыцарей» права на лучшего снайпера команды двух последних лет Павла Дорофеева. За россиянина «копы» отдали финалистам Кубка Стэнли – 2026 26-й и 92-й выборы на драфте-2026, а также защищённый выбор в первом раунде драфта-2028, а с самим форвардом подписали семилетний контракт на общую сумму в $77 млн.

Как вы уже могли понять, «Голден Найтс» затем совершили ещё один обмен – они согласились пропустить вперёд «Монреаль», который потратил приобретённый пик на Глеба Пугачёва.

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