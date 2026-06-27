Громкий обмен россиянина в НХЛ! «Рейнджерс» завалили Дорофеева деньгами

Нынешнее межсезонье – время для смены локации для многих российских игроков в НХЛ. Это уже случилось с Максимом Цыплаковым, который отправился из «Нью-Джерси» в «Калгари», Валерием Ничушкиным, которого обменяли из «Колорадо» в «Коламбус». До сих пор туманом окружено будущее Сергея Бобровского во «Флориде», а «Каролина» прорабатывает варианты обмена Александра Никишина.

Но Никишин пока остаётся игроком «ураганов», а в первый день драфта состоялась мощная сделка с участием другого россиянина. Лучший снайпер «Вегаса» последних двух сезонов Павел Дорофеев перешёл в «Рейнджерс». И там его завалили большими деньгами – нападающий, который 1 июля мог стать ограниченно свободным агентом, подписал новый большой контракт на семь лет с зарплатой $ 11 млн.

Кажется, совсем недавно суммы больше $ 10 млн казались космическими и их получали только суперзвёзды, вокруг которых строилась вся команда. В 2019-м, например, немногим больше «Рейнджерс» выписывали Артемию Панарину. Но потолок в НХЛ растёт, как на дрожжах, запросы у хоккеистов становятся выше, и такие большие суммы уже не должны удивлять.

«Вегас» такие запросы, очевидно, удовлетворить никак не мог – у клуба просто нет столько свободных денег, а ещё надо найти средства на продление контракта с защитником Расмусом Андерссоном. Россиянин же ударно провёл последние два года – 35 голов и 52 очка годом ранее, 37 голов и 64 очка в последней регулярке. Блистал он и в этом плей-офф, забив 12 голов (включая хет-трик в одном из матчей первого раунда), не имеет проблем с травмами, играя сезоны от звонка до звонка. Акции россиянина были на пике, и он ожидаемо бы попросил солидную прибавку. Похоже, другого выбора, кроме как расстаться с Павлом, у «Вегаса» и не было.

Зато свободных денег достаточно у «Рейнджерс», и они с лёгкой душой выписали внушительный чек.

«Вегас» отдал своего лучшего снайпера, получив взамен несколько драфт-пиков — выборы в первом и третьем раундах 2026 года, а также условный пик в первом раунде драфта-2028. Частично он их уже использовал, совершив ещё пару обменов и выбрав в итоге защитника Юхо Пийпаринена под 29-м номером.

«Рейнджерс» сейчас могут быть вполне довольны. Команда, ушедшая в очередную перестройку, получила превосходного снайера в самом расцвете сил – Дорофееву 25, и лучшие годы карьеры у него должны быть впереди. Да, пусть Павел является больше наконечником атак, нежели их генератором, но он обладает шикарным броском, что особенно эффективно проявляется при игре в большинстве. В «Вегасе» у него были топовые партнёры вроде Марнера и Айкела, но и в «Рейнджерс» есть отличные плеймейкеры, тот же Зибанеджад.

Станет ли Дорофеев для «Рейнджерс» таким же знаковым хоккеистом, как в своё время Панарин? Артемий всё-таки является более разносторонним игроком, да и в «Рейнджерс» пришёл, уже доказав свою состоятельность в «Коламбусе». Безусловно, отличные снайперы на дороге не валяются, но в «Вегасе» Дорофеев играл за скромные $ 1,835 млн и, как ни крути, не был краеугольным камнем команды. А с большими деньгами приходят и гораздо большие ожидания и давление – придётся соответствовать.