«Может не напрягаться и наберёт три очка». Маккенна — ожидаемый №1 драфта НХЛ

Сенсации на драфте не случилось, да и могла ли она быть? Телекамеры на арене Баффало уже ловили в кадр фанатов «Торонто», которые щеголяли в джерси с фамилией Гэвина Маккенны с №72. Если бы ушедший от привычного имиджа Джастин Бибер, которого позвали объявлять пик, назвал другое имя, то город Торонто мог бы ждать хоккейный бунт а-ля Ванкувер-2011.

Маккенна давно назывался самым талантливым и одарённым игроком драфта-2026, который благодаря своему мастерству получал сравнения с самыми разными технарями: и с Патриком Кейном, и с Никитой Кучеровым, и с Митчем Марнером. Однако возникал вопрос по поводу того, сможет ли этот талант проявиться в решающие моменты: некоторые менеджеры говорили прессе, что сомневаются в будущей продуктивности технаря в матчах плей-офф.

«Один из самых удивительных канадских игроков, выходивших на драфт. Будут встречи, когда его вообще не будет видно, но талант это просто потрясающий — он даже может не выкладываться по полной и всё равно набрать три очка в матче», — говорил один из скаутов, пожелавших остаться анонимным. Теперь же с самого старта карьеры Гэвин попадёт в самую безумную команду лиги с безумной серией без чемпионств (и даже без финалов).

Само происхождение Маккенны необычно: он родился в провинции Юкон, которая расположена на границе с Аляской. Этот регион получил известность благодаря «золотой лихорадке» конца позапрошлого века, но хоккейным Клондайком Юкон не стал: в далёкой провинции с суровым климатом живут лишь 46 тысяч человек. Корни Маккенны выделяются ещё сильнее — он принадлежит к индейской общине Тшондэк-Хвэчин, в которой насчитывается менее тысячи человек. История Гэвина стандартна для Канады: и мать, и отец сами играли в хоккей, поэтому поставили на коньки и сына.

Гэвин Маккенна Фото: DUANE BURLESON/AP/ТАСС

В Юконе большого выбора развлечений не было, поэтому юному Маккенне для тренировок предоставили подвал, стены которого пострадали от его бросков и ударов. Кроме того — опять же, канадская классика — родители залили во дворе каток, где юный игрок занимался даже при температуре в -30°С. Гэвин рассказывал, что в день наносил более 100 бросков. Чтобы он мог посещать хоккейные лагеря и школы, скидывался даже местный бизнес, а соседи родителей Маккенны специально покупали у них старое барахло: всё шло на хоккейное развитие Гэвина.

Однако дома у юного игрока просто не было достойной конкуренции, и в 13 лет он переехал заниматься в хоккейную академию Келоуны. Сыграть за местную команду он не мог, ведь в юниорских лигах Канады тоже есть драфт. «Медисин Хэт Тайгерс», который получил первый номер драфта Западной лиги, специально обменял хороших игроков, чтобы ухудшить турнирное положение. Об этом открыто говорил Уилли Дежарден — бывший тренер Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе» высоко котировал Гэвина. «Его видение льда потрясает. Он не боится играть с шайбой, он хочет шайбу, эти качества привлекают меня в игроках», — говорил Дежарден.

Уже в первой игре в WHL 15-летний Маккенна набрал 0+4, а полноценно дебютировал в молодёжном хоккее в сезоне-2023/2024. Игрок набрал 97 очков в 61 игре — Коннор Бедард (кстати, кузен Гэвина) в этом же возрасте был лучше лишь ненамного, набрав 100 очков в 62 матчах. Среди 16-летних игроков Маккенна стал шестым в истории лиги, где очки обычно набирать сложнее, чем в других канадских юниорках, и по темпу набора очков обставил 16-летних Патрика Марло и Тео Флёри.

Весной 2024-го Маккенна выиграл ЮЧМ: в семи встречах канадец набрал 10+10 и уступил по личной результативности американцу Джеймсу Хэгенсу, который на тот момент котировался фаворитом драфта-2025, однако одолел Хэгенса и его сборную в финале. В последующем сезоне Гэвин был буквально неудержим на юниорском уровне: 129 очков в 56 матчах регулярки, почти два очка за встречу в плей-офф, почти все личные награды лиги. Было очевидно, что оставаться в юниорской лиге ещё на год уже смысла не имеет: этот уровень Маккенна прошёл.

Очень вовремя подоспело историческое решение NCAA. Раньше американская студенческая лига запрещала играть в своих клубах хоккеистам канадских юниорок: они считались профессионалами, несмотря на копеечные доходы. После допуска игроков CHL Маккенна получил возможность не только играть против более взрослых и опытных соперников, но и неплохо зарабатывать по так называемым NIL-контрактам. Гэвин получил от университета штата Пенсильвания $ 700 тыс. за сезон: сумму чуть меньшую, чем контракт новичка в НХЛ.

Там и начались проблемы: в первой половине сезона Маккенна набирал больше очка за игру, но набивал статистику в основном в большинстве. «С шайбой он всё ещё выглядит шикарно, однако ему трудно перейти на новый уровень в плане игры в тело. Возможно, если бы он остался в юниорской лиге, то не оставил бы сомнений в своём статусе первого номера. Однако он перешёл в NCAA ради игры против лучших оппонентов, и теперь возникают вопросы», — писал журналист The Athletic Кори Пронмэн.

Сезон на две части разделил МЧМ, и, хотя там у Маккенны было 14 очков в семи матчах, в решающий момент он не только пропал с радаров, но ещё и начал психовать в концовке полуфинала с Чехией. Нервы пошаливали и в матчах NCAA, где Гэвин в первой половине сезона успел схватить два удаления до конца встречи. Ну а уже в феврале случился инцидент в баре, где хоккеист сломал челюсть провокатору, который оскорблял его мать.

В этот момент многие подумали, что Маккенну «отменят», тем более обвинения ему сначала предъявляли серьёзные. Однако большинство из них не дошло до суда, а общественность встала на сторону хоккеиста после того, как стало известно, почему именно Гэвин проявил агрессию. Санкции его всё равно ждут, но по более мелкому пункту обвинений, сравнимому скорее с административным правонарушением.

Самое главное, что во второй половине сезона Гэвин удвоил свой темп набора очков, причём в одном из матчей с университетом Огайо набрал сразу восемь. Маккенна не смог выиграть приз лучшему игроку студенческой лиги, хотя в итоге набрал 51 очко за 35 встреч. При всём этом канадец зацементировал свой статус фаворита драфта, хотя Ивар Штенберг провёл отличный сезон в главной шведской лиге. Отказ Маккенны от игры на взрослом ЧМ, куда тот же Штенберг поехал и выступил здорово, тоже этому не помешал.

Гэвин Маккенна Фото: Nicole Osborne/Zuma/ТАСС

Уже сейчас Маккенне рисуют место в первом звене «Торонто» рядом с Остоном Мэттьюсом. Клуб уже якобы готов обменять Мэтта Ниса, вокруг которого множество слухов. Об остальном говорить рано: вокруг канадской команды постоянно куча слухов, а новый генменеджер Джон Чайка заработал репутацию большого любителя обменов.

Однако самым сложным для суперталанта будет психологический аспект. Канадские болельщики могут на 180 градусов развернуть мнение об игроке буквально за две-три удачных или неудачных игры. С учётом того, что у Гэвина совсем недавно шалили нервишки, это может сказаться: одного Марнера «Торонто» хватило, и второго там вряд ли хотят.