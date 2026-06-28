Симас Игнатавичюс стал третьим литовцем, выбранным в лиге за всю историю. Сын Джерома Игинлы пошёл по пути легендарного отца.

25 россиян на драфте НХЛ, «Каролина» приобрела права на Карлсона. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 27 июня.

25 российских игроков выбраны на драфте НХЛ — 2026

Сегодня в Нью-Йорке завершился драфт НХЛ 2026 года. В ночь с 26 на 27 июня троих россиян выбрали в первом раунде: под 20-м номером «Баффало Сэйбрз» выбрал форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль Канадиенс» закрепил права на нападающего Глеба Пугачёва, под 27-м «Филадельфия Флайерз» взяла защитника Максима Соколовского.

Во втором раунде было выбрано пять российских хоккеистов. Ими стали нападающие Егор Шилов («Колорадо Эвеланш», 43-й номер), защитник Никита Щербаков («Нью-Джерси Дэвилз», 44), нападающий Олег Кулебякин («Тампа-Бэй Лайтнинг», 52), форвард Алан Шайхлисламов («Калгари Флэймз», 55) и вратарь Юрий Иванов («Бостон Брюинз», 56).

В третьем раунде были выбраны три российских игрока. Ими стали вратари Дмитрий Боричев («Нэшвилл Предаторз», 70), Дмитрий Ивченко («Ванкувер Кэнакс», 78) и Егор Рыбкин («Лос-Анджелес Кингз», 89).

Пять российских хоккеистов были выбраны в четвёртом раунде. Ими стали нападающие Виктор Фёдоров («Сиэтл Кракен», 99), Егор Барабанов («Калгари», 100), Матвей Котков («Бостон Брюинз», 104), Лавр Гашилов («Нью-Джерси Дэвилз», 119) и вратарь Владимир Проскурин («Сент-Луис Блюз», 123).

В пятом раунде российских хоккеистов не выбирали. Пять российских хоккеистов было выбрано в шестом раунде. Ими стали защитники Ярослав Федосеев («Торонто Мэйпл Лифс», 161) и Александр Грунин («Оттава Сенаторз», 183), нападающий Артём Матюк («Нью-Йорк Айлендерс», 173), вратари Глеб Пешков («Анахайм Дакс», 178) и Степан Шурыгин («Тампа», 186).

В седьмом раунде выбрали ещё трёх россиян. Ими стали защитники Иван Патрихаев («Нью-Йорк Рейнджерс», 193) и Александр Иванов («Чикаго Блэкхоукс», 194). Следом среди россиян был выбран нападающий Артём Прима («Юта Маммот», 211). Последним из российских игроков был выбран защитник Михаил Черепанов («Даллас Старз», 219). В общей сложности на драфте НХЛ – 2026 было выбрано 25 хоккеистов, обладающих российских гражданством.

Симас Игнатавичюс стал третьим литовцем, выбранным на драфте НХЛ за всю историю

Нападающий Симас Игнатавичюс стал третьим литовским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ за всю историю. Форвард был выбран «Флоридой Пантерз» во втором раунде под общим 40-м номером.

Игнатавичюс присоединился к Дайнюсу Зубрусу, который в 1996 году был выбран в первом раунде под общим 15-м номером клубом «Филадельфия Флайерз», и Дарюсу Каспарайтису, выбранному «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте НХЛ 1992 года в первом раунде под общим пятым номером.

18-летний форвард родился в США, но хоккеем начал заниматься в Литве. В раннем возрасте переехал в Швейцарию, где начал выступать в системе «Женева-Серветт». В сезоне-2025/2026 он дебютировал в чемпионате Швейцарии. На его счету 63 матча с 16 (9+7) очками. По итогам сезона он был признан лучшим новичком.

Сын Джерома Игинлы был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2026 года

Нападающий Джо Игинла, сын легендарного канадского хоккеиста Джерома Игинлы, был выбран на драфте НХЛ 2026 года в третьем раунде под общим 65-м номером клубом «Калгари Флэймз». Отметим, Джером наиболее известен именно по выступлениям за «Калгари».

17-летний форвард в минувшем сезоне выступал за «Эдмонтон Ойл Кингз» и «Ванкувер Джайентс» из WHL. В составе «Ойл Кингз» он провёл 37 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 10 результативными передачами. За «Джайентс» на счету Джо 22 игры и 10 (4+6) очков.

Напомним, Джером Игинла провёл за «Калгари» 16 сезонов (с 1996-го по 2013-й). Он до сих пор остаётся рекордсменом клуба по забитым голам, проведённым встречам и набранным очкам. В 2019 году «Калгари» вывел из обращения его 12‑й номер.

«Сент-Луис» приобрёл защитника Брэндона Карло в результате обмена с «Торонто»

«Сент-Луис Блюз» приобрёл защитника Брэндона Карло у «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на два выбора на драфте НХЛ 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

29-летний Карло в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Торонто», отдав семь результативных передач. Всего на его счету 629 игр в регулярных чемпионата НХЛ и 119 (29+90) очков. В плей-офф Брэндон провёл 85 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Защитник был выбран «Бостон Брюинз» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

«Сочи» и «Лада» произвели обмен хоккеистами

«Сочи» обменял нападающего Дмитрия Уткина в «Ладу» на защитника Марата Калимуллина.

23-летний форвард в минувшем сезоне провёл 30 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-7». Всего в КХЛ на счету Уткина 83 встречи и 15 (9+6) очков.

20-летний защитник провёл в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги три матча без набранных очков. В МХЛ на счету Калимуллина 56 игр в минувшем сезоне, в которых он отметился четырьмя заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым

«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Воспитанник воскресенского хоккея сыграл 243 матча в КХЛ. Выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», ХК «Сочи», «Спартак», «Нефтехимик» и «Металлург». В составе «сталеваров» стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в составе «волков» провёл 44 встречи в регулярном чемпионате, заработав 5 (0+5) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач с показателем полезности «-21».

«Каролина» приобрела права на защитника Джона Карлсона у «Анахайма»

«Каролина Харрикейнз» приобрела права на защитника Джона Карлсона у «Анахайм Дакс» за 192-й номер драфта НХЛ и защитника Кайла Мастерса. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

В марте «Вашингтон Кэпиталз» обменял 36-летнего Карлсона в «Дакс» на драфт-пики первого и третьего раунда. До этого защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/2010. В 16 матчах регулярки НХЛ за «Анахайм» Карлсон набрал 14 (4+10) очков. 1 июля американец выйдет на рынок свободных агентов.