25 россиян обзавелись клубами НХЛ! Полный список наших на драфте сильнейшей лиги мира

В Баффало завершилась церемония драфта НХЛ – 2026. В её рамках были выбраны 223 хоккеиста – «Вегас» был лишён права потратить пик во втором раунде, поэтому клубы в общей сложности заполучили на одного талантливого юниора меньше, чем могли бы.

Более 10-й части всех выбранных хоккеистов составили россияне – задрафтованными оказались сразу 25 наших соотечественников, что на четыре больше по сравнению с предыдущим годом. Рассказываем, права на кого застолбили за собой клубы НХЛ.

Первый раунд

Формально первым россиянином, выбранным на прошедшем драфте, можно считать Никиту Клепова – нападающий получал хоккейное образование в России и выразил желание играть за нашу сборную после возвращения на международную арену. Однако гражданство у него американское, поэтому де-юре 15-й номер этой церемонии, ушедший в «Анахайм», выбран как уроженец США.

А вот центрфорвард Илья Морозов, отправившийся в «Баффало» под 20-м номером – полноправный россиянин. Он, как и ещё один российский игрок Максим Соколовский, которого под общим 27-номером забрала «Филадельфия», последний сезон провёл в Северной Америке – но если нападающий уже выступает в системе NCAA, то защитник перейдёт туда из системы канадских лиг в следующем сезоне.

Единственным российским первораундником, который до сих пор играет на родине, оказался Глеб Пугачёв – габаритный крайний нападающий, права на которого на один пик раньше Соколовского забронировал «Монреаль», остаётся в системе «Торпедо». Вероятно, в следующем чемпионате мы будем чаще видеть его в КХЛ.

Второй раунд

Второй раунд для России также начался с выбора центрфорварда – некоторые эксперты пророчили Егору Шилову место среди первых 32 выпускников, однако «Колорадо» добрался до него 41-м. Последние два сезона уроженец Тюмени играет за океаном. И если всё пойдёт по плану, следующие два года проведёт вне НХЛ – предстоящий чемпионат он отыграет в лиге Квебека, где начал карьеру в предыдущем сезоне, а через год перейдёт в NCAA.

Никиту Щербакова, которого под 44-м номером взял «Нью-Джерси», мы уже могли видеть в КХЛ – в начале прошлого сезона он сыграл семь матчей в составе «Салавата Юлаева», пусть всего в двух из них он провёл на льду более 10 минут. Бо́льшую часть того чемпионата он провёл в «Торосе», но не стоит исключать, что Виктор Козлов будет чаще привлекать его к основе.

Ещё один «североамериканец» среди россиян – форвард Олег Кулебякин, которого под общим 52-м номером выбрала «Тампа». Небольшой (178/81) форвард родился в Санкт-Петербурге, но пару лет назад переехал за океан. Последний сезон он провёл в лиге Квебека – там же он планирует провести ещё один год, а затем собирается перебраться в NCAA. Попадание в «Лайтнинг» он назвал сбывшейся мечтой – с 10 лет его любимым игроком является Никита Кучеров. Хотя кто-то сравнивает его с Иваном Рябкиным.

Возвращаемся к игрокам системы «Салавата» – форвард Алан Шайхлисламов тоже успел дебютировать в КХЛ. Правда, в отличие от Щербакова, в активе у нападающего всего один матч с «Авангардом», да и в нём он заработал «-3». Впрочем, в «Толпаре» Алан был куда более заметен, что обратило на себя внимание «Калгари», потратившего на Шайхлисламова 55-й пик.

Юрий Иванов до основы «Спартака» пока не добрался, но по ходу прошлого сезона МХЛ мощно заявил о себе в составе красно-белой молодёжки. Голкипер навязал достойную конкуренцию первому номеру команды Ярославу Кузьменко и после его травмы хорошо провёл плей-офф, дойдя с москвичами до финала Кубка Харламова. Его игра привлекла «Бостон» – «мишки» взяли Иванова, который стал вторым из самых молодых игроков драфта, сразу после Шайхлисламова.

Третий раунд

Пример «Брюинз», похоже, вдохновил многих, поскольку в третьем раунде с драфта ушли три россиянина – и каждый из них является вратарём. Под 70-м номером «Нэшвилл» забрал в свои ряды воспитанника «Локомотива» Дмитрия Боричева, которого Центральное скаутское бюро НХЛ ставило на первое место среди голкиперов из Европы.

17-летний вратарь системы «Авангарда» Дмитрий Ивченко в том списке был четвёртым, а с драфта ушёл 78-м – на него положил глаз «Ванкувер». А вот до голкипера «Чайки» Егора Рыбкина, которого скауты НХЛ ставили сразу после Боричева, «Лос-Анджелес» добрался аж под общим 89-м номером.

Стоит отметить, что ещё один воспитанник российского хоккея был выбран под 67-м номером. И это тоже вратарь – Данай Шайиков родился в Казахстане, но до отъезда в Северную Америку год назад выступал в системе «Авангарда». На официальных ресурсах лиги в графе «гражданство» у него указан Казахстан, хотя на его родине пишут, что от первого паспорта он отказался и теперь является исключительно гражданином России.

Четвёртый раунд

Если третий раунд для России закончился воспитанником системы «Торпедо», то четвёртый с него начался – «Сиэтл» потратил общий 99-й выбор на талантливого нападающего Виктора Фёдорова. Кто-то пророчил ему место и повыше, однако, вероятно, многих отпугнули небольшие (179/83) габариты форварда. Хотя заявить о себе в КХЛ ему это не помешало.

Про Егора Барабанова в России слышали мало – уроженец Санкт-Петербурга в раннем возрасте переехал в Северную Америку и основные шаги в направлении большого хоккея делал уже там. Тем удивительнее, что процедуру драфта он прошёл только в 20 лет – нападающий стал одним из наиболее возрастных игроков этого выпуска. В прошлом сезоне он был вторым бомбардиром «Сагино» после Никиты Клепова, а в следующем чемпионате будет играть в NCAA. Так что «Калгари», выбравшего его под 100-м номером, придётся подождать.

Так же, как и «Бостону» придётся подождать приезда Матвея Коткова – «Брюинз» забрали самого молодого MVP в истории Кубка Харламова под общим 104-м номером, однако у форварда, ставшего чемпионом МХЛ с «Локо» месяц назад, ещё есть двухлетний контракт.

Матвей Котков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Коткову ещё предстоит добраться до КХЛ, а вот Лавр Гашилов уже успел это сделать. Один из лидеров молодёжки «Автомобилиста» несколько матчей провёл и в составе основной команды, а «Нью-Джерси» выбрал его под 119-м номером.

Под 123-м номером с драфта ушёл ещё один российский вратарь – на Владимира Проскурнина мы пока что могли посмотреть только в МХЛ, где он играет в составе МХК «Атлант». Очевидно, там же его и заприметили в «Сент-Луисе».

Шестой раунд

Пятый круг выбора прошёл без участия российских хоккеистов, зато в шестом были выбраны ещё пятеро. Защитник «Трактора» Ярослав Федосеев встал в один ряд с первым номером церемонии Гэвином Маккенной – права на него оказались у «Торонто», который потратил 161-й выбор.

173-й пик оказался счастливым для Артёма Матюка. Последние годы уроженец Москвы провёл в системе «Торпедо» и стал очередным представителем системы нижегородцев, который был выбран на этом драфте – его взяли «Айлендерс».

А очередным представителем российской вратарской школы на церемонии стал Глеб Пешков – год назад уроженец Челябинска переехал из системы «Трактора» в систему «Адмирала» и после года в «Тайфуне» попал на радары «Анахайма», который взял его под 178-м номером.

На драфте нашлось место и для воспитанника новосибирского хоккея – Александр Грунин набирает не так много очков, но выделяется среди сверстников оборонительными качествами. Внимание на защитника «Сибирских снайперов» обратили в «Оттаве» и потратили на него 183-й выбор.

А закрыл шестой раунд для россиян снова голкипер – Степан Шурыгин провёл последний сезон в одной команде с Егором Барабановым и Никитой Клеповым и, даже несмотря на не самую выдающуюся статистику, оказался выбранным на драфте. Возможно, однажды он успеет побыть в одной команде с Андреем Василевским – такую вероятность создала «Тампа», забронировавшая права на Степана под 186-м номером.

Седьмой раунд

Иван Патрихаев провёл прошлый сезон в качестве игрока основной обоймы ЦСКА и в 20 лет оказался выбранным на драфте. Защитник армейцев вошёл в пятёрку самых возрастных хоккеистов этого выпуска – права на него под 193-м номером приобрели «Рейнджерс».

Иван Патрихаев (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Иванов в КХЛ пока провёл не так много времени – всего семь матчей, в каждом из которых отыграл минимальное количество минут, – но ему, в отличие от Ивана, пока лишь 18 лет. Воспитаннику системы «Ак Барса» ещё предстоит заявить о себе чуть погромче – может быть, тогда он сможет попытать счастья в «Чикаго», который забрал его сразу после Патрихаева.

Последние два россиянина попали на драфт из юниорских лиг США. При этом оба являются уроженцами Екатеринбурга – это нападающий Артём Прима, которого под 211-м номером задрафтовала «Юта», и защитник Михаил Черепанов, под 219-м номером ушедший в «Даллас».

Отметим и Александра Карманова – защитник из Молдавии, имеющий и российское гражданство, был выбран «Сан-Хосе» под 201-м номером, с ростом 216 см став самым высоким игроком в истории драфтов НХЛ.

И да, в этом году ни одного россиянина не выбрала «Каролина» – кажется, прозвище Russians пора передавать кому-то другому.

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