Лучший россиянин этого драфта НХЛ родился во Флориде. Что ждать от Никиты Клёпова?

Сколько россиян в итоге задрафтовали в этом году? Это более сложный вопрос, чем кажется. Например, некоторые американские источники указывают первораундников Глеба Пугачёва и Максима Соколовского как игроков из Казахстана, потому что рождены они были там, но переехали в Россию уже позже. У самого высокого игрока в истории драфта Александра Карманова гражданство РФ, но родился он в Кишинёве.

Самым высоко задрафтованным игроком из России в теории мог бы стать Никита Клёпов (именно так, с Ё в фамилии, он указан на сайте Федерации хоккея Свердловской области). Однако форвард, рождённый в штате Флорида, получил американский паспорт по «праву почвы» и везде проходит в первую очередь как американец. Так что де-юре выбранный «Анахаймом» под 15-м номером Клёпов в число задрафтованных россиян не входит, хотя бо́льшую часть своей карьеры провёл именно в России.

Это не тот случай, когда ребёнок рождается в семье уже укоренённых эмигрантов. Американские СМИ пишут, что Никита родился тогда, когда его родители посещали родственников в штате Флорида: возможно, речь идёт и о так называемом «родильном туризме». Рос и занимался хоккеем Клёпов именно в России — сначала в московской школе «Русь», в 10 лет перешёл в подольский «Витязь», а ещё через четыре года — в «Юность» из Екатеринбурга.

«Юность» — одна из сильнейших независимых школ страны. Основной патрон «Юности», девелопер Олег Черепанов, какое-то время был вице-президентом «Автомобилиста» вскоре после перехода клуба под контроль УГМК. Однако наверху произошёл раскол, две организации оказались в состоянии холодной войны. «Юность» нашла себе другую родительскую организацию и на момент перехода Клёпова превратилась в «СКА-Юность».

Никита Клёпов Фото: ISI Photos via Getty Images

«Юность»-2008 полностью доминировала в первенстве Уральского округа. В сезоне-2022/2023 команда выиграла 34 матча из 36, забрасывая девять шайб в среднем за игру. Через год бо́льшая часть игроков «Юности» уехала в Северную Америку, что вызвало скандал федерального уровня: главным образом из-за того, что в числе отбывших был сын губернатора Свердловской (а тогда ещё Оренбургской) области Дениса Паслера. Кроме Клёпова, клубы НХЛ выбрали ещё шестерых игроков команды того года — в этом и заслуга тренера Александра Антропова, ещё 10 лет назад прославившегося вирусными видео с тренировок.

Но Клёпов уехал в Северную Америку ещё раньше, за три года форвард проделал путь от американской лиги для игроков моложе 16 лет до лиги Онтарио, которая традиционно считается самой сильной молодёжной лигой США и Канады. В преддрафтовом сезоне Клёпов набрал 97 (37+60) очков в «Сагино», причём играл с другим хоккеистом из России Егором Барабановым. Более старший Барабанов тоже был задрафтован в этом году, но в четвёртом раунде и «Калгари».

Этот результат позволил Никите стать лучшим бомбардиром лиги и взять целую охапку индивидуальных призов, в том числе попасть во вторую символическую сборную всей CHL. «Каждую игру он выходил против лучших хоккеистов соперника и добивался успеха. Стать лучшим бомбардиром лиги в первый же год очень сложно. Он может создать момент буквально из ничего и забивать отовсюду. У Никиты классные руки, он всегда находит моменты — эта его способность заставляет вскакивать с мест не только болельщиков, но даже и руководителей команд», — говорил Sportsnet генменеджер «Сагино» Дэйв Дринкилл.

Клёпова по манере игры на юниорском уровне сравнивали с Наилем Якуповым — из-за «молниеносных рук, шикарного броска и отличного катания». Однако для Наиля в своё время проблемой стал игровой интеллект, а с ним проблем у Клёпова не наблюдается. В первую очередь отмечается его плеймейкерский талант: эксперты The Athletic ставят Никиту в топ-10 самых техничных игроков драфта. В общем, это портрет типичного талантливого русского вингера, но с интересным уточнением: некоторые называют его «игроком с российским мастерством и американским желанием биться».

Никита Клёпов Фото: Adrian Kraus/AP/ТАСС

Клёпов попал в клуб, где не должно быть гиперконкуренции на фланге атаки: через пару лет Крис Крайдер и Алекс Киллорн, выходящие сейчас на левом краю, будут близки к завершению карьеры. Генменеджер Пэт Вербик сказал, что видит в Никите как плеймейкера, так и снайпера. «Утки» настолько высоко ценили форварда, что специально ждали его доступности на драфте и только тогда провели обмен с «Сент-Луисом», отдав Мэйсона Мактавиша за два пика первого раунда.

В новом году Клёпов будет играть за университет штата Мичиган, одну из сильнейших организаций NCAA, в составе которой есть ещё шесть игроков, задрафтованных в первом раунде. Однако сам форвард говорит, что высокая конкуренция только поможет ему лучшим образом развиваться.

Может возникнуть вопрос, за какую страну Клёпов будет выступать. Многие увидели, что Никита сыграл за сборную США на мемориале Глинки (где взял золото), и сделали вывод, что спортивное гражданство у Клёпова уже американское. Однако мемориал Глинки не является официальным турниром ИИХФ и не влияет на потенциальную заигранность форварда за сборную.

Сам Никита подтвердил Sportsnet, что ждёт новостей о возвращении сборной на международный уровень: возможно, из-за этого он не поехал на ЮЧМ. Пока же остаётся только ждать решения ИИХФ.