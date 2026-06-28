В «Вашингтоне» ждут разговора с Овечкиным, Шабанов может покинуть «Айлендерс». Итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 28 июня 2026 года.

В «Вашингтоне» высказались о ситуации с контрактом Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о ситуации вокруг контракта российского нападающего Александра Овечкина.

«Из моих разговоров с Алексом перед его отъездом, думаю, у меня было понимание того, на какие условия контракта он будет рассчитывать если всё-таки вернётся. В моём понимании, у меня есть свой временной ориентир. Я не буду его называть, потому что тогда у всех появится дедлайн. Думаю, в ближайшее время мы проведём разговор и лучше поймём, на каком он этапе и как он сам смотрит на ситуацию», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

На драфте НХЛ выбраны 32 вратаря — рекорд для нынешнего формата, россиян больше всех

На драфте НХЛ 2026 года выбрали 32 вратаря. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, это новый рекорд для нынешнего формата драфта из семи раундов, принятого в 2005 году. При большем числе раундов больше вратарей выбирали в 1993 году (36), 2001-м (34), 2004-м (33) и 2002-м (33).

Больше всего в списке оказалось представителей России — семь человек. Ими стали Юрий Иванов (56-й общий номер, «Бостон Брюинз»), Дмитрий Боричев (70-й, «Нэшвилл Предаторз»), Дмитрий Ивченко (78, «Ванкувер Кэнакс»), Егор Рыбкин (89, «Лос-Анджелес Кингз»), Владимир Проскурин (123, «Сент-Луис Блюз»), Глеб Пешков (178, «Анахайм Дакс»), Степан Шурыгин (186, «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

У Чехии и Канады по шесть представителей, у США – четыре, у Словакии и Беларуси – по два, у Дании, Швеции, Финляндии, Казахстана и Латвии – по одному.

Шабанов может покинуть «Айлендерс»

Журналист НХЛ Стефен Рознер сообщил, что российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба.

1 июля форвард станет ограниченно свободным агентом. «Следите за кандидатами на статус ограниченно свободных агентов Марком Гэткомбом и Максимом Шабановым по мере приближения к крайнему сроку подачи квалификационных предложений (30 июня). На момент нашего вчерашнего разговора генменеджер клуба ещё не принял решения по этим двум игрокам. Возможны обмены», — написал Рознер в соцсети Х.

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

Семь шведов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ — 2026. Это рекорд страны

Сразу семь шведских хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, это новый рекорд для уроженцев Швеции на драфтах НХЛ. Ранее шесть раз были выбраны по шесть хоккеистов (1993, 2009, 2011, 2018, 2021 и 2023).

В этом году в список вошли Ивар Штенберг (второй общий номер, «Сан-Хосе Шаркс»), Вигго Бьёрк (восьмой номер, «Виннипег Джетс»), Александр Комманд (12-й, «Нью-Джерси Дэвилз»), Мальте Густафссон (13-й, «Нью-Йорк Айлендерс»), Элтон Херманссон (19-й, «Лос-Анджелес Кингз»), Йонас Лагерберг Хён (25-й, «Оттава Сенаторз») и Маркус Нордмарк (28-й, «Анахайм Дакс»).

В «Вегасе» объяснили решение обменять Дорофеева

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объяснил, почему клуб обменял российского нападающего Павла Дорофеева. Россиянин перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10).

«С точки зрения команды, это хоккейный бизнес. В прошлом году Павел зарабатывал у нас, кажется, $ 1,9 млн за сезон. Теперь он будет зарабатывать $ 11 млн за сезон ещё семь лет. Это заслуженно, но это просто ставит нас в ситуацию, когда мы не можем это себе позволить», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.

Два сына и дочь Джерома Игинлы были выбраны на драфтах своих лиг

Нападающий Джо Игинла, сын легендарного канадского хоккеиста Джерома Игинлы, был выбран на драфте НХЛ 2026 года в третьем раунде под общим 65-м номером клубом «Калгари Флэймз». А в женской лиге PWHL команду «Хэмилтон» пополнила сестра Джо Джейд Игинла, выбранная 18-й на драфте-2026.

Таким образом, на драфтах были выбраны все три ребёнка Джерома — ещё до Джо и Джейд на драфте НХЛ в 2024 году был выбран их брат Тидж. Сам Джером был выбран под общим 11-м номером на драфте НХЛ — 1995 и выступал в НХЛ до 2017 года.

Напомним, Джером Игинла провёл за «Калгари» 16 сезонов (с 1996-го по 2013-й). Он до сих пор остаётся рекордсменом клуба по забитым голам, проведённым матчам и набранным очкам. В 2019 году «Калгари» вывел из обращения его 12‑й номер.