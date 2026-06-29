В КХЛ осталось две российские звезды с Кубком Стэнли. И обе до сих пор без работы

К концу июня так и не нашли себе новые команды защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Кузнецов. Обоих хоккеистов, без сомнения, можно назвать звёздами не только российского, но и мирового хоккея. Войнов дважды брал Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом», а Евгений, успевший поиграть в одном звене с Александром Овечкиным, завоёвывал почётный трофей с «Вашингтоном».

Ни Войнов, ни Кузнецов, не обманывают хоккей, как порой говорят в таких случаях. Да, скорости и физическая подготовка стали ниже (Вячеславу — 36 лет, а Евгению – 34 года), однако мастерство никуда не делось, а понимание игры у них по-прежнему на высоком уровне.

Ещё один ныне безработный форвард Андрей Локтионов является обладателем Кубка Стэнли разве что в юридическом плане (его успех с «Кингз» в определённой степени схож с победой Петра Кочеткова с «Каролиной»), а получившего российский паспорт североамериканца Седрика Пакетта, выигрывавшего трофей с «Тампой», сложно назвать звездой. У Александра Волкова действующий контракт с «Авангардом», но и он до уровня звёздности Войнова и Кузнецова тоже объективно не дотягивает.

Времена Павла Дацюка и других легенд – в прошлом, а оставшимися чемпионами в клубах лиги почему-то решили разбрасываться. И это в эпоху маркетинга, медийности и появившихся в КХЛ так называемых рекламных контрактов. Подобный контракт, к примеру, сделали в «Авангарде» Джошу Ливо. Ни Кузнецов, ни Войнов сейчас не претендуют на зарплату, выписанную канадцу. Уместить россиян в платёжку никому не составит труда, так что разговоры о жёстком потолке зарплат можно сразу отбросить в сторону.

При нужном подходе оба игрока точно могут принести пользу. Тот же Виктор Козлов моментально нашёл подход к Кузнецову в «Салавате Юлаеве», сам же Евгений не только здорово вписался в коллектив и усилил центральную атакующую ось уфимцев, но и дал много опыта местной молодёжи, подтолкнув её к дальнейшему развитию. В следующем сезоне на эту роль в Уфе решили пригласить Вадима Шипачёва.

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ В «САЛАВАТЕ ЮЛАЕВЕ» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сильные качества Вячеслава Войнова тоже известны. Какой-то сумасшедшей надёжностью в обороне он никогда не отличался и, заигравшись в атаке, вполне мог не успеть вернуться назад, однако при игре в большинстве Вячеслав с его могучим броском способен дать фору многим. Хоккеисты подобного плана с огромным опытом за спиной тоже нужны. Это понимал в «Авангарде» Ги Буше, нашедший применение Войнову, но после завершения прошлого сезона новый контракт россиянину не предложили.

Интересно, что о вариантах возможного продолжения карьеры Кузнецовым мы периодически слышим в прессе – фигурировали «Нефтехимик» и даже швейцарская лига. А вот по Вячеславу Войнову информации минимум.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЙНОВ В «АВАНГАРДЕ» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Не стоит забывать, что и на Войнова, и на Кузнецова будут ходить люди, как в том же Ярославле многие ходят персонально на Александра Радулова. Особенно это актуально в городах вроде Нижнекамска, где болельщики не избалованы звёздными хоккеистами и большим количеством спортивных событий.

Завершать профессиональную карьеру Вячеславу и Евгению ещё точно рано, так что нужно продолжать искать оптимальные варианты на рынке свободных агентов. Не хочется, чтобы мастера подобного уровня оказались в безвыходной ситуации.