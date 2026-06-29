Без вратаря, защиты и первого звена. «Ак Барс» после финала ждёт провальный сезон?

Пока другие топ-клубы КХЛ активно собирают состав на следующий сезон, в «Ак Барсе» таинственное затишье. У клуба пока ни одного официального новичка, при том что на выход выстроилась целая группа игроков. Команду уже точно покидают Илья Сафонов, Нэйтан Тодд и Илья Карпухин, практически гарантированно – Александр Барабанов, но, кажется, это только начало.

Сложно проходят переговоры с Дмитрием Яшкиным и Степаном Фальковским, чьи шансы остаться в Казани стремятся к минимуму. Однако самое удивительное – даже местные воспитанники, такие как Тимур Билялов и Артём Галимов, а также личные протеже главного тренера Анвара Гатиятулина нападающие Григорий Денисенко и Алексей Пустозёров не спешат подписывать новый контракт с финалистом Кубка Гагарина — 2026.

Какие рычаги ещё остались в руках генерального менеджера Марата Валиуллина и что ждёт «Ак Барс» с такой селекцией в следующем сезоне?

Марат Валиуллин Фото: ak-bars.ru

Самая забавная реакция, которую можно было услышать от сторонних наблюдателей по итогам финала плей-офф КХЛ – поражение поможет «Ак Барсу» выстроить команду на будущее. Этот тезис ломался хотя бы о тот факт, что по завершении сезона сразу 16 игроков основы оставались без контракта на следующий год. Понятное дело, что сохранить всех не удалось бы при всём желании, но мало кто мог себе представить масштаб будущей катастрофы. Практически каждый игрок стал выкручивать руки руководству казанцев в меру своей наглости. Но такие условия диктовал рынок – какими бы ироничными ни выглядели 70 млн рублей для Карпухина, особенно глядя на его провальную игру в финале, в Екатеринбурге такие деньги нашли. Требования канадца Нэйтана Тодда также выглядели завышенными, однако и он без проблем договорился с магнитогорским «Металлургом».

Теперь главный вопрос по Александру Барабанову. Вернее, по информации «Чемпионата», переход нападающего в «Автомобилист» согласован практически на 100%. УГМК решил вложиться по полной – суммарный оклад хоккеиста составит порядка 120 млн рублей за сезон. И даже несмотря на то что часть этой суммы будет компенсирована загадочными «рекламными» деньгами, держать в платёжке настолько тяжёлый контракт в Казани смысла не видят. С другой стороны, а какие есть альтернативы? Пока подписи Барабанова на бумагах из Екатеринбурга нет, у «Татнефти», ещё есть призрачный шанс удержать игрока, тем более ему всё нравилось в «Ак Барсе», он здорово сработался с тренерским штабом, Казань полюбила семья – важный фактор в случае с Александром. Но для этого нужно как минимум повторить предложение «Автомобилиста», и решать всё нужно здесь и сейчас.

Александр Барабанов Фото: ak-bars.ru

Хотя как вложить последние деньги в Барабанова, когда существенного повышения зарплаты требует буквально каждый? До сих пор в подвешенном состоянии ситуация с Тимуром Биляловым, который, по слухам, хочет контракт в районе 70 млн. И в качестве альтернативы у «Ак Барса» разве что вариант с арендой Артура Ахтямова из «Торонто» или возвращение Амира Мифтахова из системы «Каролины». Обе истории несут в себе риски, но и связывать себя дорогим контрактом с травматичным голкипером Валиуллин не хочет. Как и выписывать солидный чек Степану Фальковскому. Судя по всему, с белорусским игроком обороны как таковые переговоры о продлении даже не велись. В Казани были не очень довольны его игрой, рассматривали варианты обмена, поэтому, если за Фальковским действительно стоит очередь из желающих, причём готовых удвоить его зарплату, держаться за Степана никто не станет.

Но самое удивительное – это последние новости о проблемах с контрактом Артёма Галимова. Казалось, в этом случае продление контракта – дело техники. Галимов хоть и родился в Самаре, однако всю сознательную жизнь провёл в Казани, где стал по-настоящему своим. У него тут свой гастробизнес, недавно Артём открыл новые точки. Зачем переезжать, тем более что и в хоккейном плане обе стороны всё устраивает? Ещё в конце мая сообщалось, что в ближайшее время Галимов подпишет новый контракт на несколько лет и прочно свяжет свою жизнь с «Ак Барсом» на годы вперёд. Но, видимо, предлагаемые ему условия оскорбили своенравного игрока, вследствие чего он стал требовать однолетний контракт, чтобы через год спокойно выйти на рынок и истребовать с потенциального работодателя по максимуму. На этом фоне появились даже слухи о возможном обмене Артёма и интересе к нему со стороны «Авангарда» и СКА.

Артём Галимов Фото: ak-bars.ru

И это ещё не все. Один из любимых хоккеистов Анвара Гатиятулина нападающий Алексей Пустозёров также пока не продлился с командой. Он не потянул роль игрока топ-6, однако многим понравился своей универсальностью – не каждый снайпер будет полезен в четвёртой тройке. Вероятность ухода Пустозёрова минимальна, но и пауза в месяц с обсуждениями условий на ровном месте не возникает. Непонятно и что с Григорием Денисенко, сага с выкупом прав на которого у «Локомотива» растянулась на всё прошлое лето. Денисенко ехал в КХЛ с намерением разорвать лигу и затем триумфально вернуться в НХЛ, а в результате с трудом находил себе место в стартовом составе «Ак Барса». Ближе к концу сезона Гатиятулин нашёл применение Денисенко, но менеджмент казанцев явно рассчитывал на другой выхлоп от экс-игрока «Вегаса» и «Флориды».

Теперь Григорий как чемодан без ручки – и продлевать, непонятно, есть ли смысл, и отпускать глупо, если учесть, что за него отдали внушительные деньги и лучшего проспекта системы Андрея Пустового. И ладно бы все эти потери компенсировались яркими новичками. Но ближе всего к реальности смотрятся разве что слухи о подписании Алексея Бывальцева и Кевина Лабанка. Первый смотрится как замена Михаилу Фисенко, завершающему карьеру и переезжающему на административную работу в Чечню. Второй должен, по идее, заменить Тодда, но и финансовые запросы у Алексея и Кевина также немаленькие. А дальше на горизонте нет никого. Валиуллин говорил об ожиданиях от открытия рынка свободных агентов НХЛ, однако верить в реальность подписания Андрея Кузьменко, Винни Леттьери или Джека Рословика крайне наивно. Ребята найдут себе работу в НХЛ, а конкурировать с их контрактами казанцы сейчас не способны.

Андрей Кузьменко Фото: Luke Hales/Getty Images

В результате вполне себе реальна ситуация, при которой компенсировать ушедших игроков, по крайней мере, в первое время, казанцы смогут только с помощью внутренних резервов. Заигрывать в первых звеньях Семёна Терехова, тем более его не отпускали в «Сибирь», найти место для Никиты Евсеева, возвращающегося в Татарстан из аренды в «Амуре», отказаться от обмена Владимира Алистрова и дать ему ещё один шанс. В конце концов, посмотреть на молодёжь в лице того же Александра Иванова, на днях задрафтованного «Чикаго». Только учитывая, как работают прямые конкуренты по Востоку – тот же «Автомобилист», «Металлург» и «Авангард», не удивляйтесь, если сезон для «Ак Барса» закончится уже в первом раунде.