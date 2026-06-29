Все хотят уйти из этого клуба НХЛ. На очереди — лидер сборной США и русский снайпер

«Коламбус» уже называют самой бессмысленной командой среди всех американских — и есть за что.

Кажется, олимпийское золото Милана открыло в игроках сборной США охотку к завоеванию титулов — что на уровне сборной, что на клубном они в этом плане канадцам сильно уступали. Цепь слухов запустил Дилан Ларкин, ставший первым капитаном «Детройта», затребовавшим обмен. Однако Стив Айзерман на недавней пресс-конференции обозначил, что явно не спешит с таким шагом.

Команду уже успел сменить Брэди Ткачук, и теперь мы узнаём от местной прессы, что он хотел уйти из «Оттавы» аж четыре года. Слухи ходят и вокруг Коннора Хеллебайка: якобы им интересуется «Флорида», но у двукратных чемпионов пока нет достойных активов для получения такой звезды, бо́льшая часть потрачена на Ткачука. Ну а последний объект таких слухов — Зак Веренски.

Веренски давно утвердился в качестве ведущего защитника «Коламбуса», который легко может играть по 25 минут за матч во всех ситуациях. Однако за два последних сезона из «просто» защитника уровня первой пары любого клуба НХЛ Зак превратился в защитника из топ-5 всей НХЛ. Веренски набрал суммарно 163 очка за два года, оба раза становился лучшим бомбардиром команды и выиграл «Норрис» в этом сезоне: фактически защитник стал системообразующим игроком команды.

Заку Веренски понравилось выигрывать трофеи Фото: Andrea Branca/Getty Images

Однако эта команда с 2020-го не заглядывает в плей-офф, несмотря на постоянные тренерские перестановки. В прошлом сезоне «мундирам» не хватило всего двух очков, а в этом году команда, воспарившая после прихода Рика Боунесса, полностью развалилась в концовке, вызвав резкую критику от тренера. Веренски, кстати, высказал несогласие с мнением Боунесса — может, это и стало причиной того, что Зак задумался о смене команды?

Веренски не требует обмена прямо сейчас, но вряд ли продлит контракт с «Коламбусом», который истекает через два сезона. Правда, руководство «Блю Джекетс» вовсе не торопится менять своего лидера — где же им найти соответствующую компенсацию? Менеджмент команды хочет получить за Веренски игроков, готовых к НХЛ уже завтра, а мало кто из клубов, претендующих на плей-офф прямо сейчас, может отдать хоккеистов такого качества.

Но вскоре ситуация стала ещё хуже. Во время драфта появилась информация, что Кирилл Марченко, контракт которого истекает через год, тоже не планирует подписывать новое соглашение. При этом Марченко оба последних сезона становился вторым бомбардиром команды после Веренски и был единственным форвардом «мундиров», который пробивал отметку в 60 очков. Кирилл готов провести положенный по контракту сезон, но надолго в «Коламбусе» оставаться не намерен.

Знакомый случай, правда? В 2019-м из клуба синхронно ушли Артемий Панарин и Сергей Бобровский, которые отправились на тёплые и большие рынки, как только у них появилась возможность выбирать команду самостоятельно. Не помогло даже то, что за пару месяцев до того «Коламбус» сотворил главную сенсацию плей-офф XXI века, всухую обыграв «Тампу» после лучшего на тот момент сезона в истории НХЛ. Однако это не первые такие случаи в истории команды.

«Коламбус» появился в НХЛ в 2000-м, но впервые попал в плей-офф лишь в 2009-м. Первой победы в кубковом матче пришлось ждать ещё пять лет, а прохода первого раунда – ещё пять. Всё это не приводило к большой популярности команды среди игроков. Например, в 2011-м команда приобрела у «Филадельфии» опытного Джеффа Картера. Картер был настолько недоволен таким обменом, что главной звезде и капитану «Коламбуса» Рику Нэшу пришлось лично уговаривать Картера всё-таки сыграть. Не помогло: через полгода Джеффа все равно обменяли.

Летом 2012-го обмена потребовал и сам Нэш: один из лучших снайперов лиги и олимпийский чемпион оказался в ситуации Ильи Ковальчука в «Атланте», вокруг которого никак не могли собрать достойное окружение. Высокие драфт-пики (в том числе Никита Филатов) часто не выходили на ожидаемый уровень, а опытные ветераны, которых подписывал клуб, не давали ожидаемого уровня игры. Нэш в итоге ушёл в «Рейнджерс».

«Мундиры» начали перестройку с новыми молодыми игроками, но и они не стали задерживаться. В 2014-м клуб затянул подписание контракта с Райаном Джохансеном, и даже ходили слухи, что форвард может уехать в КХЛ: тогда наша лига ещё рисовалась в Америке местом гигантских и шальных денег. Контракт в итоге подписали, но отношения явно испортили: через полтора года Джохансена обменяли в «Нэшвилл» на защитника Сета Джонса. Джонс в «Коламбусе» превратился в одного из лучших защитников лиги и в 2021-м тоже отказался продлевать контракт, после чего был отправлен в «Чикаго».

За полгода до этого клубу пришлось менять Пьер-Люка Дюбуа. Из-за трудных контрактных переговоров отношения между игроком и менеджментом ухудшились. В своём последнем матче в команде Пьер-Люк буквально имитировал игру в хоккей, после чего был немедленно обменян в «Виннипег». В обратном направлении отправился Патрик Лайне, и он после пары сезонов, испорченных травмами и попаданием в программу помощи, тоже захотел покинуть клуб.

Пьер-Люк Дюбуа саботировал игру в «Коламбусе» Фото: Jeff Chiu/AP Photo/ТАСС

В 2023-м в рамках обмена Владислава Гаврикова «Лос-Анджелес» отправил в Огайо легендарного Джонатана Куика. Куик был так взбешён обменом, что не пожелал оставаться в «Коламбусе» ни на матч, даже с учётом истекавшего контракта. Уже через день «Блю Джекетс» фактически бесплатно обменяли Куика в «Вегас», где он выиграл свой третий Кубок Стэнли.

Уже в этом сезоне клуб захотел сменить Егор Чинахов — правда, как сообщается, это в первую очередь было связано с разногласиями с главным тренером Дином Эвасоном. Эвасона уволили буквально через пару недель после ухода русского снайпера в «Питтсбург». Сообщалось и о том, что клуб хочет покинуть латвийский голкипер Элвис Мерзликин, однако он пока остаётся в составе.

Самое неприятное для «Коламбуса», что костяк команды разваливается в тот момент, когда кажется, что ещё чуть-чуть – и команда станет реальным топом. В 2020-м, даже после ухода двух россиян и арендованного под плей-офф Мэтта Дюшейна, «мундиры» шли в зоне плей-офф на момент остановки сезона и выбили в ковидном плей-офф «Торонто». Сейчас команда добавила в состав опытных игроков типа Коннора Гарлэнда и Валерия Ничушкина — но если придётся отдавать лидеров и уходить на очередной круг перестройки, не понадобятся и они.

Меняются менеджеры, тренеры, а Коламбус остаётся нежеланным для игроков местом. Конечно, это по меркам США провинция: штат Огайо вообще считается воплощением того, что у нас принято называть «одноэтажной Америкой». Однако неужели ситуация настолько плоха, что каждые два-три года оттуда хочет уйти тот или иной звёздный хоккеист? Даже в Виннипеге, который каждый год признаётся наименее желанным рынком лиги, не возникает такой ситуации с такой частотой.

Устройство каждой американской лиги таково, что даже с самыми равными правилами драфта и потолка зарплат там неизбежно появляется несколько команд, которым долгие годы никто и ничего не помогает. В НФЛ, например, это не выходящие в плей-офф 14 лет «Джетс» из Нью-Йорка или «Кливленд», в НБА — «Сакраменто», «Шарлотт» или «Новый Орлеан». В НХЛ до переезда такой была «Аризона».

Несколько месяцев назад легендарный спортивный журналист Билл Симмонс назвал «Коламбус» самым бессмысленным клубом не только НХЛ, но всей «большой четвёрки» лиг США и сказал, что в жизни не слышал, чтобы кто-то обсуждал эту команду. Ему тогда ответил Зак Веренски: «Мне без разницы, что говорит Билл Симмонс, вряд ли я не буду спать из-за этого по ночам. Я люблю Коламбус, мне нравится здесь играть». И кто в итоге оказался прав?