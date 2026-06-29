Двое русских могут покинуть «Миннесоту», в Минске ждут тренера из НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 29 июня 2026 года.

Российские нападающие «Миннесоты» Тарасенко и Тренин могут покинуть команду

Форварды «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко и Яков Тренин могут сменить клубную прописку, сообщает издание TSN.

По информации источника, новый агент 34-летнего Тарасенко Дэн Мильштейн уже получил от «дикарей» разрешение на ведение переговоров с другими командами НХЛ до официального открытия рынка свободных агентов.

«Миннесота» также пытается обменять российского форварда Якова Тренина. Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, руководство «дикарей» ведёт работу по обмену россиянина, так как целью клуба является освобождение места под потолком зарплат для осуществления крупного обмена. В качестве приоритетной цели называется игрок «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин.

Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте». Этим летом у него завершается контракт с зарплатой $ 4,75 млн в год. Владимир набрал 47 (23+24) очков при показателе полезности «-11» в 75 матчах завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2» в 11 играх.

29-летний Тренин в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 23 (6+17) очка при показателе полезности «+13». Он совершил 413 силовых приёмов, что является вторым результатом в истории НХЛ за всё время ведения статистики (с сезона-2005/2006). В девяти встречах плей-офф Тренин набрал 2 (0+2) очка при полезности «+2».

Его действующее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года, имеет кэпхит $ 3,5 млн. В контракте хоккеиста содержится пункт о запрете на обмен в 10 клубов по его выбору.

«Трактор» ведёт активный переговорный процесс с форвардом Евгением Дадоновым

Как стало известно «Чемпионату», «Трактор» ведёт активный переговорный процесс с 37-летним форвардом Евгением Дадоновым.

Экс-нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» является приоритетным вариантом для усиления команды среди игроков с российским паспортом. На данном этапе сам Дадонов ждёт предложений из-за океана и, если не будет трудоустроен в НХЛ, с большой долей вероятности подпишет контракт с «Трактором».

Летом 2025 года Дадонов подписал однолетний контракт на $ 1 млн с «Дэвилз». В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 россиянин провёл 23 игры и набрал 1 (1+0) очко. Дадонов — воспитанник «Трактора». Он начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в челябинском клубе.

В минском «Динамо» заявили, что клубу нужен современный иностранный тренер из НХЛ

Сенатор белорусского парламента, председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о поиске нового главного тренера. Ранее клуб покинул Дмитрий Квартальнов, отработавший в столице Беларуси три сезона.

«С удовольствием уже сегодня определились бы с белорусским тренером, если бы кто-то в данный момент был готов возглавить то усовершенствованное «Динамо», которое задало планку. Ниже не можем опускаться. У нас хорошие белорусские тренеры, которые находятся в стадии дополнительного обучения психологической уверенности для того, чтобы в скором будущем эту позицию занять.

Но сегодня учитываем наш вектор развития, а именно сильные, профессиональные, с большим опытом легионеры, которые могут взять нашу молодёжь на обучение, как это было с Пинчуком, Бориковым, Морозом и другими ребятами, которые уже сегодня играют в НХЛ. Пока придерживаемся такого вектора, поэтому нам нужен современный иностранный тренер. Из НХЛ или системы НХЛ», – цитирует Баскова Sport5.by.

Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 2023 года работает помощником тренера в «Вегасе».

Генменеджер «Вашингтона»: пока Овечкин обдумывает решение, нам удалось кое-что предпринять

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о последних трансферах в команде. Столичный клуб подписал контракты с нападающими Алексом Таком и Джорданом Кайру.

«Этим летом у нас сложилось удачное сочетание: были активы для обмена и много места под потолком зарплат. Это дало нам возможность предпринять некоторые шаги, пока Ови обдумывает своё решение. У нас также будут списки кандидатов на усиление 1 июля. Они будут из разных ценовых сегментов, чтобы мы могли посмотреть, что соответствует нашим возможностям», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.

Контракт 40‑летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге.

Никишин хочет зарабатывать около $ 8 млн в год по новому контракту — Буччигросс

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин хочет значительного увеличения зарплаты по новому контракту. Об этом заявил журналист ESPN Джон Буччигросс.

«Никишин запрашивает большую сумму, похоже, около $ 8 млн», — приводит слова Буччигросса NHL Rumour Report в социальной сети Х.

Действующий контракт 24‑летнего россиянина с «ураганами» истекает в 2026 году, после этого он станет ограниченно свободным агентом. По данным из открытых источников, нынешний оклад Александра составляет $ 925 тыс. за сезон. По итогам сезона-2025/2026 Никишин в составе «Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли.

«Мы никуда не торопимся». Бабаев — об отсутствии контракта у Евгения Кузнецова

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал отсутствие контракта у нападающего Евгения Кузнецова. Ранее в СМИ появилась информация, что «Нефтехимик» решил не подписывать контракт с хоккеистом из-за завышенных финансовых требований.

– Не могу комментировать. Мне «Нефтехимик» ничего не говорил. Мы общались с этим клубом, но конкретных переговоров не было.

– С другими клубами – более конкретные переговоры?

– Да, у нас есть конкретные переговоры. Разговариваем, смотрим. Честно говоря, мы никуда не торопимся.

– Нет дедлайна по подписанию контракта?

– Куда нам торопиться? Ещё месяц до начала лагеря. Все ждут иностранцев. Посмотрим, кого они дождутся. И будут ли эти иностранцы лучше, чем Кузнецов, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».