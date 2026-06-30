Завтрашний день изменит судьбу шести россиян? 5 ожидаемых сюжетов открытия рынка НХЛ

Затронет даже тех, кто никуда не уходит.

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ – уже завтра, 1 июля. Громких переходов ожидается немного – главный лот межсезонья Алекс Так уже сменил «Вегас» на «Вашингтон», а открытие прошлого сезона Даррен Рэддиш перебрался из «Тампы» в «Торонто». Но совсем без интересных сюжетов мы не останемся.

«Вегас» озолотит шведского защитника?

У многих болельщиков «Голден Найтс» (и не только у них) были вопросы к игре Расмуса Андерссона во время плей-офф, при этом пик претензий пришёлся на финал Кубка Стэнли, когда швед оказался одним из наиболее проблемных мест в обороне «рыцарей».

Пошли предположения, что неудачный период негативно скажется на будущем Андерссона в составе «Вегаса», однако, судя по решению клуба расстаться с ограниченно свободным агентом Павлом Дорофеевым, никаких препятствий к продлению сотрудничества Расмуса с «Голден Найтс» практически не осталось.

Более того, руководство «рыцарей», по слухам, даже увеличит шведскому защитнику зарплату почти в два раза – если по предыдущему контракту Андерссон получал $ 4,55 млн, то по новому договору его кэпхит может составить около $ 8,5 млн.

Прямо сейчас такого количества свободных денег под потолком у «Вегаса» нет, но, во-первых, до сих пор непонятно состояние Алекса Пьетранджело, который вступает в последний год по контракту с кэпхитом $ 8,8 млн, а во-вторых, ожидается, что Келли Маккриммон проведёт ещё несколько сделок «на выход».

Капризова покинут сразу два ментора?

Самый высокооплачиваемый игрок НХЛ в ближайшие дни может лишиться сразу двух важных для него партнёров. С Владимиром Тарасенко он провёл вместе не так много времени – 34-летний форвард отыграл в «Миннесоте» всего один сезон, но более опытный соотечественник в команде никогда не будет лишним. Тем более что у Владимира случился один из лучших чемпионатов за последние годы.

Однако всё указывает на то, что Русский Танк выйдет на рынок свободных агентов – недавно Тарасенко стал сотрудничать с новым агентом Дэном Мильштейном, что явно указывает на намерения нападающего получить наиболее выгодное предложение со стороны. Близкие к «дикарям» журналисты сообщают, что Владимир поставил «Уайлд» высокие условия – вероятность того, что его аппетиты удовлетворит другой клуб, гораздо выше.

То же самое касается и многолетнего напарника Кирилла Матса Цуккарелло. Даже в свои 39 норвежский нападающий находится в большом порядке, и считается, что провести ещё один-два года на высоком уровне ему по силам.

По сообщениям анонимного источника The Athletic, Цуккарелло недоволен ходом переговоров с клубом, который больше сосредоточен на попытках заполучить в свои ряды запросившего обмен капитана «Детройта» Дилана Ларкина и поэтому прорабатывает различные варианты – в том числе те, в которых Матса в стане «Миннесоты» уже не будет.

Матс Цуккарелло Фото: David Berding/Getty Images

Ещё один интересный момент, о котором пишет издание, – излишняя зависимость Кирилла от норвежца: «Уайлд» чувствуют, что Капризов слишком сильно полагается на Цуккарелло. В клубе хотят, чтобы он начал развивать «химию» с другими игроками и избавился от горизонтального хоккея, в который любит играть элитный распасовщик Цуккарелло».

Видимо, ухода ветерана тоже не избежать – «Лос-Анджелес» и «Анахайм» называются в числе потенциальных новых направлений для Матса.

«Каролина» закроет дверь для Никишина?

У действующих обладателей Кубка Стэнли есть всего один свободный агент, с которым «ураганы» могли планировать долгосрочное будущее – это Александр Никишин. Российский защитник пока что является лишь ОСА, что даёт «Харрикейнз» больше времени на переговоры, однако работа клуба на рынке неограниченно свободных агентов может поставить крест на перспективах Никишина остаться в Роли.

Очевидно, права на Джона Карлсона, чей контракт с «Анахаймом» подходил к концу, «Каролина» приобрела не просто так – новоиспечённые чемпионы заполучили приоритетное право договориться со статусным защитником о новом контракте. Запросы у американца немаленькие – поговаривают, что стороны общаются о соглашении с кэпхитом $ 9-10 млн.

Если «ураганам» удастся договориться с Карлсоном, дверь для Никишина будет практически закрыта. И не только потому, что Александр и сам, по слухам, пытается выбить себе большой контракт, уместить который одновременно с контрактом Джона не получится – просто в таком случае шестёрка защитников «Харрикейнз» будет определена.

Никишин хочет получать немногим меньше Карлсона: Никишин хочет зарабатывать около $ 8 млн в год по новому контракту — Буччигросс

Леворукие Миллер, Слэвин и Гостисбер вместе с праворукими Уокером, Чатфилдом и Карлссоном – тот баланс, которого всегда старался придерживаться Род Бриндамор.

Бобровский поедет воспитывать ещё одного россиянина?

Ночной обмен, в результате которого «Пантерз» приобрели у «Вегаса» права на Акиру Шмида, конечно, не стоит рассматривать как индикатор скорого ухода двукратного обладателя «Везины» и двукратного победителя Кубка Стэнли. Однако отсутствие соглашения и слишком большая порция слухов о возможной замене недвусмысленно намекают на возможное расставание Сергея и «Флориды».

Один из самых надёжных инсайдеров НХЛ Эллиотт Фридман неделю назад заявил, что выход Бобровского на рынок свободных агентов практически неминуем, а недавно он поделился и возможным клубом для российского голкипера – одним из новых фаворитов на подписание контракта с Сергеем стал «Торонто».

С учётом того, что вратарская бригада «листьев» особого доверия не внушает, а в системе клуба есть молодой страж ворот из России, который может совершить несколько шагов вперёд, переезд Бобровского в Онтарио выглядит вполне логичным. Тем более что и свободных средств у «Мэйпл Лифс» заметно больше, чем у «Флориды» – договориться с Сергеем, который не хочет сильно ужиматься в зарплате, будет проще.

Овечкин остаётся?

Ответа на, вероятно, главный вопрос межсезонья по-прежнему нет – Александр взял паузу и едва ли объявит о своём решении раньше конца июля. Торопиться капитану «Вашингтона» некуда – если он и продолжит карьеру, то других вариантов, как подписать новое соглашение с «Кэпиталз», нет и быть не может.

«Столичные» времени зря не теряли и уже неплохо усилились перед ожидаемым возвращением своего лидера – обмены Джордана Кайру и Алекса Така говорят о намерениях клуба хорошенько пошуметь в предстоящем сезоне. С Овечкиным или же без него.

Хотя кажется, что «без него» – история не из ближайшего будущего.