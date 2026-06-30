Куда перейдёт Бобровский, обменяют ли капитана «Детройта»? LIVE рынка НХЛ

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1 июля в 18:00 мск традиционно откроется рынок свободных агентов в НХЛ. Но и до часа Х в лиге произошло несколько значимых обменов. Брэди Ткачук отправился во «Флориду» к своему брату, Павел Дорофеев переехал на Манхэттен и подписал контракт на $ 11 млн на семь лет.

При этом сразу несколько россиян могут сменить команду: Бобровский, вероятно, покинет «Пантерз», Тарасенко уйдёт из «Миннесоты», а Никишин будет обменян из «Каролины». Кирилла Марченко же и вовсе сватают в «Монреаль».

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