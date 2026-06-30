Куда перейдёт Бобровский, обменяют ли капитана «Детройта»? LIVE рынка НХЛ

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1 июля в 18:00 мск традиционно откроется рынок свободных агентов в НХЛ. Но и до часа Х в лиге произошло несколько значимых обменов. Брэди Ткачук отправился во «Флориду» к своему брату, Павел Дорофеев переехал на Манхэттен и подписал контракт на $ 11 млн на семь лет.
При этом сразу несколько россиян могут сменить команду: Бобровский, вероятно, покинет «Пантерз», Тарасенко уйдёт из «Миннесоты», а Никишин будет обменян из «Каролины». Кирилла Марченко же и вовсе сватают в «Монреаль».
Нас обязательно ждёт ещё множество крутых и громких сделок, поэтому «Чемпионат» предлагает вам следить за этим в режиме онлайн.
Ларкин покинет «Детройт»?
А что с самим Ларкиным? Когда капитан «Детройта» запросил обмен из команды, на него было три претендента, в которые он хотел перейти – «Флорида», «Вегас» и «Миннесота».
«Пантерз», похоже, из этой борьбы выпали, а вот «Даллас», напротив, вступил. Но главным претендентом называется «Миннесота», которая готовит место в платёжке под большого игрока.
Тренин покинет «Миннесоту»?
«Миннесота» начала жить в режиме «сейчас или никогда» — пока действует последний год контракта Куинна Хьюза, «дикарям» нужно срочно усиливать команду, чтобы побороться за кубок.
Ходят слухи, что Билл Герин нацелился на Дилана Ларкина, но для этого нужно почистить платёжку. Одним из тех, кто выступит разменной монетой, может стать Яков Тренин – самый хитующий игрок НХЛ последнего сезона.
Марченко покинет «Коламбус» до окончания срока контракта?
Всё чаще в североамериканской прессе мелькают слухи, что Кирилл Марченко может покинуть «Коламбус» уже этим летом. Инсайдеры часто называют в качестве претендента на россиянина «Монреаль», однако сделка может осложниться тем, что «мундиры» запросят высокую цену за форварда.
Также среди тех, кто может побороться за Марченко, называют «Юту».
Никишин хочет контракт на $ 8 млн в год
Александр Никишин, который совсем недавно стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины», с большой долей вероятности будет обменян. «Харрикейнз» уже выменяли Джона Карлсона из «Анахайма», который станет прямой заменой россиянину.
По слухам, Александр хочет получить контракт на $ 8 млн в год. По информации Эллиотта Фридмана, в Никишине заинтересован «Лос-Анджелес».
Бобровский перейдёт в «Торонто»?
С учётом того, что «Флорида» на днях выменяла из «Вегаса» Акиру Шмидта, а также плотно интересуется Самуэлем Эрссоном, становится очевидно, что Сергей Бобровский покинет Санрайз.
Инсайдер Дэвид Паньотта сообщил, что «Торонто» может стать идеальным местом для российского голкипера.
Кевин Уикс же сообщает, что в число претендентов входит ещё «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Баффало».