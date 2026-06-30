«Наилучший исход для всего хоккейного мира». Каким может быть новый контракт Овечкина?

И как изменится его роль и влияние в «Вашингтоне», если он останется в НХЛ ещё на год?

Июль всё ближе — а это значит, что и момент, когда Александр Овечкин окончательно определится со своим будущим, также активно приближается. Нападающий до сих пор не объявил своё решение, однако шансы на то, что он останется ещё на сезон в НХЛ, остаются.

По крайней мере, есть ряд факторов, которые на это указывают.

Причём в Северной Америке считают, что Овечкин уже принял решение — ещё как минимум в апреле.

«На мой взгляд, два месяца назад Овечкин дал огромную подсказку по поводу своего будущего. Седовласый озорно улыбающийся Алекс попал в объективы телекамер после победы над «Питтсбургом» в последнем домашнем матче в сезоне. Он махал рукой Сидни Кросби и другим «пингвинам» — жесты дали понять давним соперникам Ови, что ещё не время для формальной церемонии рукопожатий. Мол, идите в раздевалку, ребята — здесь не на что смотреть», — считает журналист The Hockey News Джон Матиш.

Так что не будет удивлением, если лучший снайпер НХЛ за всю историю, забивший 929 голов в 1573 встречах за карьеру, вскоре подпишет новый контракт и, отпраздновав 41-й день рождения, начнёт свой последний, 22-й сезон в лиге.

А это значит, что сейчас вполне логично прикинуть, каким же может быть заключительный контракт Овечкина в карьере, а также, как изменятся его роль и влияние на команду.

Что касается соглашения, то тут всё непросто. С одной стороны, в распоряжении «Вашингтона» свободны $ 12,8 млн. Это не так много, но, как отмечают в Америке, «столичные» ещё будут чистить платёжку, да и этих денег должно хватить для капитана. С другой — не совсем понятно, какую часть из этой суммы стоит отдавать парню, которому стукнет уже 41 и который едва ли будет приносить столько же пользы, сколько и в предыдущие годы. А ведь и обидеть капитана не хочется — по соглашению, которое подходит к концу, Ови получал $ 9,5 млн в год.

Тот же Матиш попытался найти игрока, чей случай может стать примером для сторон. Для него такой парень — это Евгений Малкин.

«Новый контракт Джино с «Питтсбургом», заключённый в начале мая, служит хорошим примером, если учитывать параллели между суперзвёздами и их командами.

Малкин, который моложе Овечкина на год, в сезоне-2026/2027 получит $ 5,5 млн — таков его кэпхит ($ 3 млн – как подписной бонус, $ 2,5 млн – как базовая зарплата). Но в конечном итоге, по данным PuckPedia, он может заработать до $ 9 млн благодаря различным бонусам за результаты: $ 250 тыс. – за 43 матча в регулярном чемпионате, $ 250 тыс. – за 64 встречи, $ 1 млн – за выход «Пингвинз» в плей-офф и $ 500 тыс. – за каждую выигранную серию в розыгрыше Кубка Стэнли.

Александр Овечкин и Евгений Малкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Случай Малкина не является идеальной аналогией, если учитывать столь поздний этап их карьер. Овечкин — «киллер», которого используют в основном в атакующих сценариях, в то время как Евгений демонстрирует более разностороннюю игру и продолжает оказывать значительное влияние на ход матчей от смены к смене. С другой стороны, Ови имеет для «Кэпиталз» большее культурное значение, чем Малкин для «Питтсбурга».

Тем не менее следующий контракт Ови должен быть в диапазоне соглашения Джино — $ 6 млн с возможностью повышения до $ 9,5 млн, если будут достигнуты индивидуальные и командные рубежи. Президенту «Кэпс» Брайану Маклеллану и генеральному менеджеру Крису Патрику необходимо найти баланс между вознаграждением иконы франшизы и избеганием переплаты за игрока, чей выход на лёд придётся тщательно контролировать», — написал обозреватель The Hockey News.

Что касается роли, то тут также непросто дать конкретный ответ.

С одной стороны, Овечкин по-прежнему любит и хочет забивать, а его щелчок в касание всё ещё остаётся смертоносным. Алекс попал в число 45 игроков НХЛ, добравшихся до отметки в 30 голов в сезоне-2025/2026, и стал лидером «Вашингтона» как по шайбам (32), так и по очкам (64), проводя на льду в среднем 17.26 за встречу и отыграв все 82 матча. Хотя ещё в октябре 2025 года он показал довольно невыразительную игру, забив всего два гола, но тогда ему пришлось иметь дело с травмой подколенного сухожилия, полученной на тренировочном сборе.

Помимо этого, Овечкин был основной силой «столичных» в большинстве, зачастую оставаясь на льду на все две минуты. Хоть его показатели снизились, Александр по-прежнему доминирует в своём «офисе» и порой демонстрирует те голеадорские навыки, что вознесли его до статуса легенды.

Александр Овечкин Фото: Mark Humphrey/AP Photo/ТАСС

С другой стороны, Ови уже далеко не так быстр, как раньше, а вместе с тем и бросает всё меньше — его средние показатели по броскам во всех ситуациях на 60 минут игры в сезоне-2025/2026 оказались на рекордно низком уровне. Нападающий на закате карьеры постепенно регрессирует, поэтому нуждается в более разумном и щадящем «использовании» в формате «пять на пять». Впрочем, в «Вашингтоне» это понимают. Так, главный тренер «столичных» Спенсер Карбери тщательно контролировал игровое время Овечкина в формате «пять на пять» — настолько, что что хоккеист ни разу не начинал игру в своей зоне до 73-го матча сезона.

Это значит, что, вероятнее всего, капитан будет ещё реже появляться на льду, а его влияние на команду снизится. Что, конечно же, логично, когда мы говорим о 41-летнем хоккеисте. Однако на это должен повлиять и ещё один фактор.

Несмотря на пролёт мимо плей-офф в минувшем сезоне, у «Вашингтона» есть неплохие шансы исправить это недоразумение в грядущей кампании. В составе уже есть достаточно талантливых защитников и два качественных голкипера — Логан Томпсон и Чарли Линдгрен, доказавшие, что способны «похищать» встречи в одиночку.

А вот с нападением придётся ещё немного поработать.

До последних сделок «Кэпиталз» не хватало одного-двух опытных финишёров, чтобы укрепить топ-6. Но с подписанием Алекса Така и Джордана Кайру теперь нужно в первую очередь заняться глубиной состава, а заодно поискать ещё одного звёздного хоккеиста. У «Вашингтона» по-прежнему есть место под потолком зарплат, а вместе с тем ещё и целая авоська драфт-пиков и проспектов, которых можно использовать в обменах.

Так что зависимость команды от Овечкина должна стать ещё меньше, особенно с учётом того, что в «Вашингтоне» остаются такие опытные игроки, как Том Уилсон и Джейкоб Чикран, и перспективная молодёжь в лице Коула Хатсона, Райана Леонарда и братьев Протасов. Наличие сильных хоккеистов может стать дополнительным стимулом для Александра, который побил практически все рекорды, но ещё не устал от хоккея и голов — и, вероятно, готов принять новые условия игры, поскольку понимает свою ситуацию. А там можно и за Кубком Стэнли попробовать сходить.

И всё же, даже несмотря на иную роль и снижение влияния капитана, без Ови «столичные» не обойдутся. Другой звезды такого калибра у «Кэпиталз» всё ещё нет.

Ведь как правильно написал Матиш: «Наилучшим исходом для всех заинтересованных сторон — Овечкина, «Вашингтона» и всего хоккейного мира — станет новый однолетний контракт».

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