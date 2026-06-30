«Флорида» нашла замену Бобровскому, «Нью-Джерси» продлил Грицюка. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 30 июня 2026 года.

Нападающий Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси»

Форвард Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на три года с кэпхитом $ 3,25 млн. Срок его действующего контракта со средней годовой зарплатой в $ 925 тыс. истекает 30 июня 2026 года.

Минувший сезон стал дебютным для 25-летнего россиянина в НХЛ. Он провёл 66 матчей и набрал 31 (13+18) очко при показателе полезности «-3» и 15.10 в среднем на льду.

Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 встречах. Ранее Грицюк выступал в КХЛ за «Авангард» и СКА.

«Айлендерс» не сделали Шабанову квалификационное предложение

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов не получил квалификационного предложения от клуба. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Стефен Рознер в социальной сети X. 1 июля форвард станет ограниченно свободным агентом.

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

Шабанов — уроженец Челябинска, с 2021 по 2025 год нападающий играл за местный «Трактор». В составе челябинской команды хоккеист добирался до финала Кубка Гагарина.

«Коламбус» не стал делать предложение российскому защитнику Егору Замуле

«Коламбус Блю Джекетс» не стал делать квалификационное предложение российскому защитнику Егору Замуле. Об этом сообщает журналист Марк Шейг в социальной сети X.

Ранее ЦСКА получил права на 26‑летнего защитника в результате обмена с нижегородским «Торпедо». Нижегородский клуб получил права на нападающего «Бостона Брюинз» Георгия Меркулова и денежную компенсацию.

26-летний Замула всю профессиональную карьеру провёл в североамериканских лигах. В НХЛ Егор сыграл 188 матчей и набрал 43 (8+35) очка в составе «Филадельфии Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.

Вячеслав Фетисов поделился мнением о будущем 40-летнего Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что российский нападающий Александр Овечкин должен подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». Ранее сообщалось, что руководство «Вашингтона» в ближайшее время проведёт переговоры с Овечкиным о новом соглашении. Нынешний контракт форварда истекает 30 июня.

«Я считаю, что это самое правильное решение. Саша должен осознанно это всё принять, у него право играть там, где он хочет, делать то, что он считает нужным в этой ситуации. Но находиться в нескольких шагах от вечного рекорда и тем самым постараться, чтобы команда в следующем сезоне, конечно, добилась серьёзных результатов, не то что в этом году… Это и благодарность болельщикам за 20 с лишним лет, что его поддерживали.

Я считаю, что это и будет благодарностью. И «Вашингтону», и болельщикам, которые за него болели, ну и отечественному хоккею, мировому хоккею. Он уже с одним этим рекордом жил — теперь следующий. Не так долго осталось ждать», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Флорида» выменяла вратаря Якоба Маркстрёма у «Нью-Джерси»

«Флорида Пантерз» выменяла у «Нью-Джерси Дэвилз» вратаря Якоба Маркстрёма и форварда Ангуса Крукшенка. В обратном направлении отправились форварды Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивс.

«Нью-Джерси» не сохранил в своей платёжке зарплату Маркстрёма, чей двухлетний контракт ($ 6 млн в год) вступит в силу в следующем сезоне. В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провёл 44 матча при коэффициенте надёжности 3,07 и 88,3% отражённых бросков.

32-летний Родригес в прошлом сезоне провёл 69 матчей и набрал 31 (11+20) очко.

Теперь с большой долей вероятности российский вратарь Сергей Бобровский покинет «Флориду». На данный момент стороны не могут договориться о новом контракте.

«Авангард» сообщил об уходе защитника Артёма Блажиевского

Пресс-служба омского «Авангарда» сообщила об уходе 32-летнего защитника Артёма Блажиевского. Хоккеист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон. К «Авангарду» Артём присоединился прошлым летом, заключив соглашение на два года.

«Хоккейный клуб «Авангард» и защитник Артём Блажиевский расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Благодарим Артёма за игру в составе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В прошлом сезоне Блажиевский провёл 78 встреч за «Авангард» с учётом плей-офф, забросил пять шайб и сделал 13 результативных передач.

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Евгений Кузнецов: могу хоть сейчас подписать контракт, но жду определённый клуб

Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своём будущем. 34-летний форвард сейчас находится без контракта.

– Ты очень много говоришь, что хочешь в хоккее продолжать оставаться как можно дольше. Если так выйдет, что ты сейчас не найдёшь клуб...

– Дурак, что ли, вообще? Как не найду? Найду. Я могу хоть сейчас подписать [контракт]. Вот прямо сейчас.

– То есть сейчас есть варианты конкретные?

– Да, но я жду определённый клуб, – сказал Кузнецов в шоу FONtour.

В прошлом сезоне Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в семи играх.