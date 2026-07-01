«Флорида» расстанется с российскими вратарями! Где они могут оказаться?

В прошедшем сезоне «Флорида» собрала российский дуэт вратарей – в пару к опытному Сергею Бобровскому был подписан Даниил Тарасов. Расчёт был на то, что более опытный и возрастной голкипер сможет уступить часть матчей соотечественнику, а также поделиться накопленными знаниями с коллегой. Может быть, этого всего достичь и удалось, однако всё перекрыл результат – промучившись с травмами всю регулярку, «пантеры» пролетели мимо плей-офф.

Не могла не сказаться сложившаяся ситуация и на голкиперах, которые статистически провалили сезон. И если показатели Тарасова по сравнению с прошлыми сезонами почти не изменились, то Бобровский выдал худший за последнее время сезон.

Даниил Тарасов Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Флорида» сделала попытку сохранить основного вратаря, с которым взяла оба Кубка Стэнли, однако высокие запросы Бобровского привели к тому, что «Пантерз» решили сосредоточиться на других вариантах. Ещё пару недель назад сообщалось, что Билл Зито ведёт переговоры с «Виннипегом» об обмене Коннора Хеллебайка, а также об интересе к Джордану Биннингтону.

Однако в итоге «пантеры» выбрали вариант попроще и подешевле, произведя 30 июня обмен с «Нью-Джерси», по результатам которого 36-летний шведский голкипер Якоб Маркстрём отправился во «Флориду». Его контракт на $ 6 млн будет действовать ещё два сезона.

А за день до этого трейда «Пантерз» выменяли Акиру Шмида из «Вегаса».

Оба этих трейда указывают на то, что ни одного российского голкипера во «Флориде» в следующем сезоне не будет.

Куда же могут перейти наши вратари?

Вокруг Тарасова не так много слухов, в первую очередь из-за того, что российский вратарь не самое громкое имя на рынке свободных агентов, который открывается уже сегодня. Но Джейсон Грегор сообщал, что вариант с подписанием Даниила рассматривает «Эдмонтон».

Никакой конкретики пока что вокруг этого слуха нет, скептически к нему можно отнестись ещё и потому, что «Ойлерз» постоянно шерстят рынок голкиперов, надеясь всё-таки найти того, кто приведёт их к цели.

Зато вокруг Бобровского слухов хватает. Но в последнее время все они сводятся к одному и тому же – известные инсайдеры называют «Торонто» главным претендентом на россиянина, однако делают пометку, что решённым вопрос не является.

А вот Ник Кипреос совсем недавно выдал интересный инсайд – по его словам, Бобровский до сих пор требует контракт на шесть лет и $ 40-42 млн. Именно подобные требования и стали камнем преткновения в переговорах Сергея и «Флориды».

Сергей Бобровский Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Команды, которые будут готовы удовлетворить высокие запросы возрастного вратаря, точно найдутся. У того же «Торонто» достаточно свободных денег под потолком.