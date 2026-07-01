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Дружеский матч по хоккею между Россией и США в Москве закончился победой России, игра торговых палат России и США

Россия обыграла США в дружеском хоккейном матче! Эта игра действительно растопит лёд?
Владимир Лаевский
Россия обыграла США в дружеском хоккейном матче
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Голы Панарина и Радулова помогли нашей команде победить в этой уникальной встрече.

О матче между сборными России и США по хоккею было известно уже давно. О том, что его планируют провести, рассказали на ПМЭФ ещё в начале июня. И в то, что он состоится, слабо верилось, однако всё-таки это оказалось не просто идеей, а реальностью.

Сегодня, 1 июля, в Москве провели такую встречу.

Конечно, здесь были свои нюансы. Так, в составах обеих команд вышли в основном не хоккеисты НХЛ или КХЛ. Российская сборная, игравшая под названием «Красная Машина», собрала смешанный состав. В нём были и действующие хоккейные звёзды — например, Артемий Панарин, Игорь Шестёркин, Михаил Сергачёв, Александр Радулов, Кирилл Марченко, и представители сферы культуры и бизнеса. Не обошлось и без политиков. А капитаном российской команды стал сам Вячеслав Фетисов. На тренерском мостике оказался Александр Якушев.

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Что касается американской сборной, то она состояла как из действующих хоккеистов, так и из любителей — представителей Американской торговой палаты в России. С капитанской нашивкой на матч вышел Скотти Макферсон, участвовавший во Всемирных студенческих играх в Софии и имеющий большой опыт работы менеджером в Континентальной хоккейной лиге.

Несмотря на такие смешанные составы, сам матч вышел довольно бодрым. А начался он со стартового вбрасывания от самого президента Федерации хоккея России — Владислава Третьяка.

Первый гол был забит уже на экваторе первого периода. Американская сборная открыла счёт после добивания. Спустя всего четыре минуты США забросили вторую шайбу, точным броском в дальний угол пробив Шестёркина.

Тем не менее российская сборная нашла в себе силы отыграться. На 17-й минуте Александр Романов нанёс бросок потрясающей точности прямо над плечом вратаря. А на последней минуте периода Панарин сравнял счёт, послав шайбу мимо ловушки голкипера.

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Второй период начался с оглушительного удара в адрес российской команды — американцы забили дважды подряд. Александр Радулов отыграл одну шайбу, но почти сразу же в наши ворота влетела ещё одна. А затем сборная России взялась за дело серьёзно. Сначала Александр Никишин сократил отставание до минимума, а министр правительства Москвы Алексей Кондаранцев сравнял счёт. За несколько минут до конца второго периода сборная России заработала буллит, который успешно реализовал Кирилл Марченко.

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Третий игровой отрезок начался успешно уже для хозяев. Кондаранцев забил седьмой гол в ворота сборной США. Тем не менее и американцы не планировали отсиживаться в обороне и в середине периода сократили отставание до минимума. Но всего через несколько минут защитник юниорской сборной России Фёдор Андреев вновь увеличил разрыв, а вскоре дубль оформил Марченко. Иван Коваленко за три минуты до конца забросил 10-ю шайбу в ворота США.

Итоговый результат — победа сборной России со счётом 10:6.

Такой вышла эта встреча. Может быть, она и не посоперничает с играми НХЛ и КХЛ по качеству, но хочется верить, что её значение выйдет за пределы простого хоккейного матча. Всё-таки изначально встреча рассматривалась как хороший шанс для укрепления диалога между Россией и США через спорт и культуру. Тем более впервые с 2022 года российская хоккейная сборная провела матч с кем-то, кроме Беларуси, Казахстана и Китая. А это уже само по себе большой шаг вперёд.

Да и кто знает, какой след сей матч оставит глобально. А вдруг?..

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