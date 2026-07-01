Россия обыграла США в дружеском хоккейном матче! Эта игра действительно растопит лёд?

О матче между сборными России и США по хоккею было известно уже давно. О том, что его планируют провести, рассказали на ПМЭФ ещё в начале июня. И в то, что он состоится, слабо верилось, однако всё-таки это оказалось не просто идеей, а реальностью.

Сегодня, 1 июля, в Москве провели такую встречу.

Конечно, здесь были свои нюансы. Так, в составах обеих команд вышли в основном не хоккеисты НХЛ или КХЛ. Российская сборная, игравшая под названием «Красная Машина», собрала смешанный состав. В нём были и действующие хоккейные звёзды — например, Артемий Панарин, Игорь Шестёркин, Михаил Сергачёв, Александр Радулов, Кирилл Марченко, и представители сферы культуры и бизнеса. Не обошлось и без политиков. А капитаном российской команды стал сам Вячеслав Фетисов. На тренерском мостике оказался Александр Якушев.

Что касается американской сборной, то она состояла как из действующих хоккеистов, так и из любителей — представителей Американской торговой палаты в России. С капитанской нашивкой на матч вышел Скотти Макферсон, участвовавший во Всемирных студенческих играх в Софии и имеющий большой опыт работы менеджером в Континентальной хоккейной лиге.

Несмотря на такие смешанные составы, сам матч вышел довольно бодрым. А начался он со стартового вбрасывания от самого президента Федерации хоккея России — Владислава Третьяка.

Первый гол был забит уже на экваторе первого периода. Американская сборная открыла счёт после добивания. Спустя всего четыре минуты США забросили вторую шайбу, точным броском в дальний угол пробив Шестёркина.

Тем не менее российская сборная нашла в себе силы отыграться. На 17-й минуте Александр Романов нанёс бросок потрясающей точности прямо над плечом вратаря. А на последней минуте периода Панарин сравнял счёт, послав шайбу мимо ловушки голкипера.

Второй период начался с оглушительного удара в адрес российской команды — американцы забили дважды подряд. Александр Радулов отыграл одну шайбу, но почти сразу же в наши ворота влетела ещё одна. А затем сборная России взялась за дело серьёзно. Сначала Александр Никишин сократил отставание до минимума, а министр правительства Москвы Алексей Кондаранцев сравнял счёт. За несколько минут до конца второго периода сборная России заработала буллит, который успешно реализовал Кирилл Марченко.

Третий игровой отрезок начался успешно уже для хозяев. Кондаранцев забил седьмой гол в ворота сборной США. Тем не менее и американцы не планировали отсиживаться в обороне и в середине периода сократили отставание до минимума. Но всего через несколько минут защитник юниорской сборной России Фёдор Андреев вновь увеличил разрыв, а вскоре дубль оформил Марченко. Иван Коваленко за три минуты до конца забросил 10-ю шайбу в ворота США.

Итоговый результат — победа сборной России со счётом 10:6.

Такой вышла эта встреча. Может быть, она и не посоперничает с играми НХЛ и КХЛ по качеству, но хочется верить, что её значение выйдет за пределы простого хоккейного матча. Всё-таки изначально встреча рассматривалась как хороший шанс для укрепления диалога между Россией и США через спорт и культуру. Тем более впервые с 2022 года российская хоккейная сборная провела матч с кем-то, кроме Беларуси, Казахстана и Китая. А это уже само по себе большой шаг вперёд.

Да и кто знает, какой след сей матч оставит глобально. А вдруг?..