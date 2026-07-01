Бобровский — в «Торонто»! Лучший русский вратарь НХЛ не боится испытаний

Рынок свободных агентов НХЛ в 2026-м выдал чуть ли не худший набор игроков за 10 лет. Звезду на нём надо было искать днём с фонарём, а все громкие имена (Кейн, Жиру, Цукарелло, Карлсон) пробили 35 лет. Это же касается и Сергея Бобровского, который не остался во «Флориде», где провёл семь лет и выиграл два Кубка Стэнли, с немалой долей вероятности зацементировав место в Зале славы.

«Флорида» в последние дни занята продлением соглашений костяка — буквально сегодня команда выдала шестилетний контракт вернувшемуся на юг Радко Гудасу, согласно которому он должен играть в хоккей до 42. Примерно до такого же возраста рассчитан контракт и Брэда Маршана. Если верить сообщениям инсайдеров, Бобровский тоже хотел очень длинный контракт от «пантер», чуть ли не шестилетний — и это почти в 38 лет. Конечно, Мартин Бродер играл в финале в 40, но требование всё-таки выглядело необычно.

Вчера стало окончательно ясно, что Боба во «Флориде» не будет. «Пантеры» вернули в команду 36-летнего Якуба Маркстрёма, который начинал свою энхаэловскую карьеру именно во «Флориде», отдав взамен контракты Эвана Родригеса и Йеспера Боквиста, которые всё равно пришлось бы скидывать. Ну а следующей остановкой Бобровского оказался «Торонто», который дал контракт, не особенно превышающий доходы Маркстрёма, — три года на $ 7 млн за сезон.

Здесь вызывает вопросы, почему это «пантеры» не могли оставить Бобровского на таких условиях. С учётом нулевой ставки на налог во Флориде и довольно высоких канадских налогов «Флорида» вполне могла бы повторить такое предложение, даже чуть уменьшив его, ведь на руки бы выходило почти то же самое. Значит, дело не в деньгах: скорее всего, стороны испортили отношения во время переговоров, такое случается в НХЛ.

Сергей Бобровский Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Ну а в «Торонто» на Бобровского уже облизывались. Где-то пару недель назад в Сети появилась слитая картинка: на клубной арене как будто репетировали подписание Бобровского, переодев его в клубную форму на видеокубе. Новый менеджмент, возглавляемый Матсом Сундином и Джоном Чайкой, был осчастливлен первым общим пиком драфта, а также слитым прессой требованием Остона Мэттьюса немедленно улучшить состав команды. Действовать надо было быстро и решительно.

Этому предшествовала расчистка платёжки. Клуб отдал в «Филадельфию» экс-вратаря молодёжки США Джозефа Уолла, который провёл неудачный сезон. Пришлось скинуть в «Сент-Луис» защитника Брэндона Карло: домоседа лишь год с небольшим назад выменивали у «Бостона» за пик первого раунда и отлично раскрывшегося в «мишках» молодого форварда Фрейзера Минтена. Этот обмен до сих пор икается фанатам «листьев», так что новому менеджменту пришлось исправлять грехи уволенного весной старого.

Планы у «Торонто» теперь амбициозные: Чайка в «Аризоне» показывал себя очень деятельным менеджером, пусть и не всегда его активность приводила к реальному КПД. В последние дни местные болельщики ещё и начали ждать в команде Зака Веренски, ведь лидер «Коламбуса» и сборной США явно хочет играть с кем-то из друзей по Милану и в хорошем клубе. Логично, что в городе ждут воссоединения с Мэттьюсом.

Пока из звёзд в город приехал только Бобровский — и надо сказать, что делает он это после очень плохого сезона. За год после чемпионства процент сейвов Бобровского упал почти на три пункта — с 90,5% до 87,7%, что стало худшим показателем в его карьере. По продвинутой статистике Сергей тоже был одним из отстающих вратарей: -12,2 гола, отражённых сверх xG (за год до того было +7,2).

Но у Бобровского есть одна важная особенность — возвращаться после провальных сезонов, когда все его списывали. Впервые это случилось ещё в «Коламбусе»: осенью 2015-го лучший игрок полностью провалил старт чемпионата и пропустил почти половину сезона из-за различных травм. Спустя год Сергей выиграл «Везину» и вошёл в символическую сборную года.

Во «Флориде» старт Бобровского тоже был кошмарным — сейчас в это не поверят в Челябинске, но в какой-то момент Крис Дриджер выигрывал конкуренцию в воротах и назывался претендентом на Олимпиаду. Однако один из самых статусных вратарей лиги снова доказал свой статус и привёл клуб к двум Кубкам Стэнли.

Кубковость Бобровского — тоже отдельный сюжет. Ещё в «Филадельфии», на ранних стадиях своей карьеры в НХЛ, вратарь заработал себе репутацию голкипера, игра которого становится хуже в плей-офф. Первые сезоны в «Коламбусе» это как будто бы подтверждали — но случилась легендарная серия с «Тампой», где Боб сыграл важнейшую роль. Три финала подряд окончательно развеяли этот стереотип по ветру.

Во «Флориде» запомнят Бобровского так Фото: Nathan Denette/AP Photo/ТАСС

Оборона «Торонто» в прошлом году была худшей в НХЛ — весь клуб был слишком медленным, что для современной лиги почти самоубийство. Выбор Джима Хиллера в целом может быть спорным, однако защиту этот тренер строить умеет: у вратарей в «Лос-Анджелесе» были прекрасные цифры. Правда, пока непонятно, какой вообще будет защита «Мэйпл Лифс» в этом году с учётом давних слухов о потенциальном обмене Моргана Райлли и свежих слухов о Веренски.

Интересно, что «Торонто» воссоединяет чемпионский дуэт «Флориды» из 2024-го: вторым номером будет Энтони Столарз. Инсайдеры упоминали фактор Столарза, который хорошо знает Сергея, как ещё один аргумент за подписание контракта в Канаде. Канадский вратарь особенно отмечал профессионализм своего русского коллеги и отмечал, что хотел бы позаимствовать эти качества.

Сегодня у «Торонто» вообще очень занятой день: клуб подписал целую группу игроков для нижних звеньев — Колтона Сиссонса, Джека Рословика, Тедди Блюгерса, Брэндона Дюхейма. Всё ещё рано говорить о том, каким будет обновлённый состав «листьев», но скучно точно не будет. Но надо помнить, что местная публика чудовищно требовательна и первые же трудности могут быть встречены обструкцией: прошлые заслуги в Торонто никак не воспринимают.