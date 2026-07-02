Михеев едет к Кучерову, «Сан-Хосе» сорит деньгами. Главные сделки после открытия рынка НХЛ

Вчера вечером официально открылся рынок свободных агентов НХЛ, и сразу в информационное пространство хлынуло множество сделок. О некоторых инсайдеры почти прямо говорили вслух, а вот какие-то неплохо удивили.

Предлагаем вам ознакомиться с 10-ю самыми заметными сделками первого дня работы рынка НХЛ.

Матс Цуккарелло («Лос-Анджелес Кингз»)

Связка Цуккарелло и Капризова в первые годы Кирилла в НХЛ была одной из самых эффективных КХЛ. Норвежец и россиянин прекрасно друг друга дополняли, но возраст начинает брать своё – в сентябре Матсу исполнится уже 39.

«Лос-Анджелес», похоже, намеревается пошуметь (выйти хотя бы во второй раунд) конкретно в следующем сезоне: в составе лишь два форварда основы, которым меньше 29 лет, а тренером стал Питер Лавиолетт, который славится тем, что даёт результат сразу, а затем неминуемо устраивается на спад. Цуккрелло под такой принцип формирования команды вполне подходит.

Илья Михеев («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

В последние годы Михеев очень сильно страдал из-за травм и никак не мог полностью восстановиться. Ввиду рваного темпа и неутешительной статистики шёпотом даже начали говорить о том, что форвард может вернуться в КХЛ.

Но последний сезон подобные разговоры срубил на корню – Илья стал четвёртым бомбардиром команды, а также одним из трёх игроков «Чикаго», кто закончил сезон с положительным показателем полезности.

Четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 3,85 млн – абсолютно заслуженный. Да и выглядит сделка выигрышной для обеих сторон – «Тампа» получила классного двустороннего игрока в отличном возрасте и по хорошей цене, а сам Михеев получит возможность за что-то побороться.

Джейкоб Труба, Дарнелл Нурс, Мэйсон Марчмент («Сан-Хосе Шаркс»)

«Сан-Хосе» в последние годы старательно экономил деньги и высоко драфтовал, но после многообещающего последнего сезона пора окружать Маклина Селебрини и компанию хорошими партнёрами.

Начать решили логично с защиты – с ней было больше всего проблем в минувшем чемпионате. И сделать ставку «Шаркс» решили на опыт, подписав с рынка неограниченно свободных агентов Джейкоба Трубу, а также выменять Дарнелла Нурса, которого «Эдмонтон», по-моему, хотел трейдануть уже минут через пять после того, как дал ему необоснованно большой контракт.

Труба – тип игрока, который менеджерами воспринимается как суперзвезда, хотя то время осталось где-то в «Виннипеге». Джейкоб получил четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 8,25 млн. С учётом возросшего потолка, наверное, соглашение хорошее, но никто не удивится, если «Шаркс» ещё об этом контракте пожалеют.

Четыре года соглашение будет действовать и у Нурса, который зарабатывает ровно на $ 1 млн больше, чем Труба. Интересно посмотреть на Дарнелла вне Альберты: так ли он на самом деле был не надёжен в обороне или же в «Ойлерз» демонстрировать эти навыки сложнее?

Мэйсон Марчмент ударно провёл часть сезона в «Коламбусе», благодаря чему урвал на рынке самый большой контракт в карьере – 5 лет по $ 6,75 млн. Плюсы Мэйсона состоят в том, что он абсолютно универсален и может быть полезен в любом месте: будь то топ-6 или боттом-6, будь то большинство или меньшинство. Таких игроков «Сан-Хосе» критически не хватало.

Сергей Бобровский, Джек Рословик («Торонто Мэйпл Лифс»)

Складывается ощущение, что «Флорида» и Бобровский, не сумевшие договориться о новом контракте, коллективно проиграли. Сергей с агентом не сумел выторговать многолетнее соглашение, подписавшись на три года с кэпхитом $ 7 млн, а «Пантерз» примерно за эти же деньги забрали Маркстрёма из «Нью-Джерси».

Бобровский перешёл в команду, которая вряд ли будет на что-то претендовать, будет жить в городе с космическими налогами и очень эксцентричными болельщиками, а «Флорида» заметно ослабила вратарскую линию, хотя могла оставить голкипера, с которым взяла два кубка, почти ничего не потеряв в деньгах. Может быть, кто-то в переговорах пошёл на принцип – в североамериканской прессе писали, что Сергей ориентируется на контракты Экблада и Маршана.

Для Бобровского переход в «Торонто» — огромный вызов. В таком требовательном месте он никогда в карьере не играл, потому что в «Коламбусе» и «Флориде» и близко нет столько фанатов и давления. С этой точки зрения будет любопытно посмотреть, как опытный вратарь адаптируется к новой роли.

Рословик год назад долго не мог найти команду, подписался с «Эдмонтоном» уже по ходу сезона и всё равно провёл стабильный для себя чемпионат. Хорошее усиление «Лифс» для третьего звена, хотя не стоит удивляться, если Джек выиграет конкуренцию за место в топ-6 – подобный опыт у него имеется.

Рословик и «Торонто» заключили двухлетний контракт с кэпхитом $ 4 млн. Выигрышная сделка для обеих сторон.

Джек Рословик Фото: Stacy Revere/Getty Images

Андрей Кузьменко («Питтсбург Пингвинз»)

Посмотрел Андрей Кузьменко на то, как раскрылся в «Пингвинз» Егор Чинахов и тоже решил проделать этот путь. Следующий год станет для Андрея только пятым в НХЛ, а он уже подписал четыре контракта с разными командами. Мешает россиянину подписать долгосрочное соглашение нестабильность – начинает Андрей всегда ярко, однако затем результативность сильно падает.

В «Питтсбурге» появится отличная возможность это исправить: тренер, который умеет раскрывать игроков вне зависимости от возраста, сильные и опытные центры, которые прокачают любого.

Винсент Трочек («Юта Маммот»)

Ещё в прошедшем сезоне начинали появляться слухи о том, что Трочек может покинуть Нью-Йорк. Его очень хотела заполучить «Миннесота», но Винсент, по сообщениям североамериканских коллег, не хотел ехать на Запад.

Что после этого произошло? Он оказался на Западе! Но вряд ли олимпийский чемпион будет жалеть об обмене – в перспективной молодой команде он может занять роль наставника, а также получить место в топ-6. Его навыки игры на точке, а также умение соединять технарей в одну тройку только благоволят этому. Тем более Барретт Хэйтон вчера получил оффершит от «Нью-Джерси».

Винсент Трочек Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Стюарт Скиннер («Виннипег Джетс»)

Стюарт Скиннер находился под огульной критикой в «Эдмонтоне», которая иногда перетекала в извращённую форму маразма. После обмена в «Питтсбург» Стюарт успокоился и сразу начал демонстрировать классную игру и помог команде выйти в плей-офф.

Говорит ли это подписание о том, что Коннор Хеллебайк в скором времени покинет команду? Точно нет. Есть громадные сомнения, что «Джетс» подписали Скиннера на роль первого номера, держа в голове обмен

Хеллебайка. Скорее, «реактивщики» слегка переплатили за бэкапа на случай, если что-то пойдёт не по плану – с голым тылом команду оставлять нельзя, в прошедшем сезоне в канадском клубе это поняли.