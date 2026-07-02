Пора домой? 10 русских свободных агентов НХЛ без чёткого статуса

1 июля превратилось в деньгопад для игроков, которым повезло родиться чуть позже, чем их предшественникам. Комбинация свободного места в платёжках у большинства команд в НХЛ и небывало скупого на громкие имена рынка породила массу контрактов и шагов, о которых наверняка будут жалеть уже через год-другой.

Но есть и те, кто пока остался в стороне от этого праздника жизни. Перед открытием рынка команды были обязаны сделать своим ограниченно свободным агентам квалификационные предложения, чтобы сохранить на них права. Однако не каждый ОСА получил свой «квал», и многие из них вышли на рынок — в их числе и немало россиян. Егор Афанасьев и Егор Замула уже вернулись в КХЛ, пополнив составы «Авангарда» и ЦСКА соответственно. А что ждёт остальных НСА без полноценного статуса в НХЛ?

н. Максим Шабанов

Сезон-2025/2026: НХЛ, 44 матча, 18 (5+13) очков, «-5»

Единственный хоккеист в данном списке, кто провёл полный сезон в НХЛ, пусть и частенько оказывался в запасе. Надо делать скидку на то, что атакующая система Патрика Руа славится своим отсутствием, и многие шаги тренера вызывали вопросы и в самой Америке, поэтому плохая статистика в первом сезоне в лиге не приговор. С учётом того, как беден этот рынок НСА на талант (именно на талант, а не на опыт), к Шабанову наверняка будет интерес команд, которые захотят провернуть подписание с малым риском и большим потенциалом. Конечно, сумма такого контракта высокой не будет, но приоритет для форварда сейчас — это НХЛ.

в. Амир Мифтахов

Сезон-2025/2026:: АХЛ, 28 матчей, 88,8% ОБ, 3,25 КН

в. Вячеслав Пекса

Сезон-2025/2026: АХЛ, 12 матчей, 86,9% ОБ, 3,78 КН

У Казани как раз обострился вратарский вопрос на фоне того, что истёк контракт Тимура Билялова. Есть возможность вернуть сразу двоих бывших своих вратарей, хотя сезон у них вышел не очень хорошим: Пекса оказался третьим в фарме «Торонто», Мифтахов в фарме «Каролины» проиграл конкуренцию Кейдену Примо, который отражал 91,7% бросков. Наверное, «Ак Барс» хотел бы вернуть и Артура Ахтямова, ставшего MVP Кубка Колдера, однако последние трансферы «Торонто» показывают, что для него освободили место первого номера в фарме.

Амир Мифтахов Фото: Patrick Gorski/Zuma/ТАСС

в. Вадим Жеренко

Сезон-2025/2026: АХЛ, 42 матча, 90,2% ОБ, 3,08 КН

Жеренко не провёл ни одного матча в КХЛ, зато уже четыре года отыграл в фарме «Блюз» и до этого один год в финской лиге. Основной вратарь чемпионской динамовской молодёжки не смог постучаться в дверь «Сент-Луиса», а в этом году уступил в конкуренции соотечественнику Георгию Романову, который заработал себе новый контракт с «блюзменами». Жеренко напрашивается как идеальный дублёр для Владислава Подъяпольского: Максиму Моторыгину в этой роли явно стало тесно, и он пока вообще остаётся без контракта.

з. Никита Новиков

Сезон-2025/2026: АХЛ, 64 матча, 20 (6+14) очков, «+12»

Новиков два года подряд был лучшим защитником фарма «клинков» по показателю полезности, однако вызова в основу так и не получил. Наблюдатели отмечали его жёсткость и неуступчивость, но при этом и проблемы с катанием — а это очень важно для той мобильной команды, которую в последние годы строят в Баффало. Концовку этого сезона защитник провёл в аренде в фарм-клубе «Лос-Анджелеса», однако к переходу энхаэловских прав на игрока это не привело. Можно было бы сказать, что ещё одному чемпиону МХЛ-2020/2021 дорога в «Динамо» открыта, однако там уже немало защитников на действующих контрактах.

з. Артём Грушников

Сезон-2025/2026: АХЛ, 55 матчей, 2 (1+1) очка, «-1»

100-процентный домосед в своё время был достаточно высоко задрафтован «Далласом» (в середине второго раунда) и в 2024-м был использован клубом при обмене Криса Танева из «Калгари». «Огоньки» наверняка надеялись, что в лице 21-летнего (на тот момент) Грушникова получат более молодую версию одного из лучших домоседов лиги, однако прогресса не случилось. «Развитие Грушникова застряло в одной точке, он часто оставался в запасе, когда все защитники были здоровы», — пишет сайт Flames Nation. Права на игрока в КХЛ принадлежат ЦСКА, но там в основе уже достаточно игроков: может, последует ещё один обмен?

Артём Грушников Фото: Jonathan Kozub/Getty Images

н. Матвей Петров

Сезон-2025/2026: АХЛ, 38 матчей, 12 (5+7) очков, «-2»

Несколько лет назад форвард был лидером своего клуба в лиге Онтарио, ездил на ЮЧМ и котировался некоторыми экспертами на второй раунд драфта. Однако в фарме «Эдмонтона» Петров не всегда попадал в состав, а когда попадал, то набирал 0,3 очка за игру — хотя были отрезки классной игры, которые не удавалось продлить надолго. Впрочем, надо отметить, что фарм «Ойлерз» — один из худших в лиге по развитию игроков, это может сказаться на статистике. В России права на Матвея у «Спартака»: очевидно, что там в основе мест пока нет, а другим желающим будет крайне сложно вытащить игрока.

н. Данил Гущин

Сезон-2025/2026: АХЛ, 49 матчей, 32 (18+14) очков, «+6»

Пару лет назад Гущин очень ярко заявил о себе, когда выбил 0+5 в матче предсезонки с «Сан-Хосе». Форвард получал игровое время в основе «акул», но не завоевал постоянное место, в прошлом году был обменян в «Колорадо», где его продуктивность в фарме снизилась по сравнению со временем в «Шаркс». Гущин — техничный и энергичный вингер, который компенсировал этим свои габариты (173/75). Полтора года назад права на форварда из Екатеринбурга вернул «Автомобилист», затеявший большую перестройку, и место для игрока такого плана там явно есть.

н. Георгий Меркулов

Сезон-2025/2026: АХЛ, 70 матчей, 61 (24+37) очко, «+11»

Четыре сезона подряд Меркулов был лидером фарма «Бостона» и в итоге стал лучшим бомбардиром «Провиденса» в истории: классное достижение с учётом традиционной силы фарма «мишек». Однако в НХЛ свой шанс форвард, по сути, не получил, хотя «Брюинз» в последние годы вывели на высокий уровень множество игроков со скромными игровыми траекториями. Как отмечают местные наблюдатели, в «Бостоне» от вызванных из АХЛ игроков в первую очередь ждут надёжной и ответственной игры в защите, и в этом плане Меркулов мог не убедить. Права на игрока совсем недавно перешли к «Торпедо», которое неплохо усилилось перед переездом на новую арену, и можно ожидать скорого появления Меркулова в Нижнем Новгороде.

Георгий Меркулов Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

н. Никита Александров

Сезон-2025/2026: АХЛ, 66 матчей, 56 (16+40) очков, «-20»

Александров — редкий пример форварда, который ни секунды не играл в российских лигах. Никита родился в Германии, однако местное гражданство не принял, играл за Россию на МЧМ-2020, где поделил второе место в списке бомбардиров. Был у него период игры за основу «Сент-Луиса» несколько лет назад, но полноценным игроком нижних звеньев стать не получилось. Слухи давно отправляли Никиту в КХЛ, однако он там так и не оказался – якобы по личным причинам. На территории КХЛ Александров — неограниченно свободный агент, который с хорошим опытом в АХЛ может привлечь внимание многих клубов.