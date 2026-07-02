Бесхребетное поколение. Прямо сейчас хоккейная сборная Германии сильнее футбольной

И в ближайшие годы немцы добьются крупных результатов именно на льду, а не на поле.

Прямо сейчас в самом разгаре плей-офф футбольного чемпионата мира — 2026. Подходит к концу стадия 1/16 финала, и, к удивлению многих, она уже преподнесла немало сюрпризов.

Главным, пожалуй, стал вылет сборной Германии — четырёхкратных чемпионов мира — от скромного, но дерзкого Парагвая. Конечно, бундестим в последние годы барахлит, но не настолько же, чтобы вылетать уже на старте плей-офф?

Однако если копнуть глубже, то можно понять, что сейчас даже хоккейная сборная Германии представляет бо́льшую силу и с бо́льшей вероятностью будет в медалях, нежели футбольная. Спорный тезис? Ещё бы! Но у него есть основания. Какие же?

Бездарное поколение против главных талантов в истории

Первый и, наверное, важнейший аргумент — немецкий футбол, несмотря на обилие талантов, лишился характера. И это даже удивительно.

После того как поколение, доминировавшее во второй половине 2000-х — начале 2010-х и выигравшее чемпионат мира в 2014 году, стало уходить, им на смену пришли таланты, которые не имеют стержня. Возможно, та, праймовая Германия была даже не настолько талантливой, как нынешняя: её лидерами были Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Мирослав Клозе, Томас Мюллер — парни, которым порой недоставало природного таланта, но которые брали трудолюбием, самоотверженностью. Характером.

Даже Тони Крооса едва ли можно назвать талантом в прямом смысле этого слова. Всё-таки он сам сделал себя той легендой, которой мы его знаем — изначально вряд ли кто-то ставил, что полузащитник дорастёт до подобного топ-уровня.

Сборная Германии по футболу на ЧМ-2014 Фото: Jamie Squire/Getty Images

А что сейчас?

Сейчас в немецком футболе масса талантов: Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Александр Павлович, Малик Тшау. Совсем недавно к ним можно было причислить уже возрастных Леона Горецку, Лероя Зане, Кая Хаверца. Но только толку от этого таланта, если у парней отсутствует характер и они неспособны на большие успехи?

Сборная Германии всегда славилась своей циничностью — она спокойно разделывала соперников и добивалась нужного результата. Сейчас же её футболисты слишком эмоциональны и мягкотелы. Им недостаёт стержня, который позволит их таланту работать на них, позволит добиваться нужных результатов любой ценой.

Иными словами, лучшие сошли со сцены, а на замену им пришли более талантливые, но ментально слабые игроки. И это, пожалуй, говорит о глобальных проблемах в немецком футболе.

А хоккейная сборная?

Здесь ситуация чуть иная.

Прежде всего прямо сейчас немецкий хоккей переживает, пожалуй, лучший период в истории. Никогда в нём не было столько талантливых хоккеистов — Леон Драйзайтль, Тим Штюцле, Мориц Зайдер, Лукас Райхель, Джон-Джейсон Петерка. Так что хоккей в Германии сейчас в своём расцвете.

Страдают ли хоккеисты от недостатка характера? Порой — да. Им тоже это свойственно. Последние ЧМ и ОИ тому примеры. Но футбол долгое время был «сытым» в плане талантов, в то время как хоккей только сейчас выходит из состояния «голода»: немецкая сборная долгие годы считалась беспробудным аутсайдером, мальчиками для битья и командой-«лифтом», однако сейчас её таковой точно не выйдет назвать.

Плюс в хоккее обычно больше ментально сильных спортсменов, всё-таки это один из самых контактных, силовых и жёстких игровых видов.

Вот и выходит, что талантливые хоккеисты более ментально устойчивы — и им есть куда стремиться. Парни понимают, что сейчас именно они могут установить новые вершины для своей страны в спорте. Это становится дополнительным стимулом.

Футбол деградирует, в то время как хоккей прогрессирует

Давайте посмотрим на сухую статистику.

В последний раз футбольная сборная добивалась крупного успеха в далёком 2014 году, тогда Германия выиграла чемпионат мира в Бразилии. После этого были только третье-четвёртое место на чемпионате Европы — 2016 и золото местечкового Кубка конфедераций — 2017. А вместе с этим — провалы на пяти последующих крупных турнирах: невыход из группы на ЧМ-2018, вылет в 1/8 финала ЧЕ-2020, невыход из группы на ЧМ-2022, вылет в 1/4 финала на домашнем ЧЕ-2024 и, наконец, вылет в 1/16 финала ЧМ-2026.

Всего одна победа в плей-офф за последние пять турниров и суммарно за 10 лет — с ЧЕ-2016. Кошмарный результат для топ-сборной.

Теперь перейдём к хоккейной команде. Конечно, тут нужно учитывать и то, что в хоккее нет чемпионатов Европы, а чемпионаты мира проводятся каждый год. А ещё есть Олимпийские игры. Однако тут, пожалуй, средняя ценность турниров будет плюс-минус одинаковой: чемпионаты мира по футболу уступают Олимпиадам, но чемпионаты Европы сильнее хоккейных ЧМ.

Какие же результаты показывала Германия в хоккее?

В 2006-м сборная вернулась в элиту, после чего не вылетала. В 2010-м заняла четвёртое место на ЧМ, в 2021-м вновь финишировала в шаге от медалей, а в 2023-м и вовсе выиграла серебро — первое для себя за 70 (!) лет. Тем самым Германия повторила свой лучший результат в истории.

Да и в целом за последние 10 лет команда лишь трижды не попадала в семёрку лучших по итогам ЧМ, причём с 2019-го до 2026-й она стабильно была в топ-7. Если учесть, что в хоккее есть шесть топ-сборных (Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Россия) и ещё две пре-топ-сборные (Швейцария, Словакия), это довольно показательная статистика.

А на Олимпиадах результаты и того лучше!

В 2018 году сборная Германии впервые в своей истории выиграла серебро ОИ, причём тогда Россия спаслась, как вы помните, только на последних секундах третьего периода, переведя матч в овертайм. То серебро стало историческим — ранее лучшим результатом немецкой команды была бронза в далёких 1932 и 1976 годах.

Сборная Германии на Олимпиаде-2018 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Конечно, в Пхёнчхане не принимали участие энхаэловцы, но разве это как-то принижает успех Германии? У немцев-то ситуация, возможно, была даже потяжелее, чем у других, ведь ни одного из перечисленных в предыдущем пункте хоккеистов в сборной не было, а опытом игры в НХЛ могли похвастаться только пять человек — Марцель Гоч, Кристиан Эрхофф, Доминик Кагун, Давид Вольфе и Тимо Пильмайер, причём у двоих последних суммарно лишь четыре встречи в лучшей лиге мира.

Из того состава даже в КХЛ поиграли единицы. Большинство было из чемпионата Германии.

Иными словами, немецкая сборная тогда прыгнула выше головы, а отсутствие НХЛ на Олимпиаде не может стать оправданием недооценки успеха команды.

На остальных Играх результаты были скромнее, но не без локальных успехов. Так, если в Пекине-2022 Германия финишировала только 10-й, то в Милане-2026 удалось стать шестой — это национальный рекорд для команды на Олимпиадах с участием НХЛ.

Как итог: за последние 10 лет в хоккее те же две медали, что и в футболе, вот только футбольная сборная очевидно деградирует, в то время как хоккейная прогрессирует и устанавливает национальные рекорды.

Итоги

Что же можно сказать в конце? Конечно, стоит делать поправку на то, что количество турниров в хоккее и футболе, а также их уровень отличаются. Но всё же общие тенденции позволяют говорить, что футбол в Германии постепенно деградирует. Одно из лучших поколений ушло, а ему на смену пришло, вероятно, более талантливые, но ментально слабые спортсмены. И вот они совсем не могут выдержать уровень серьёзной конкуренции на международном уровне. Во многом именно из-за этого немецкая команда и провалила последние пять крупных турниров.

Без серьёзных и глобальных перемен вряд ли что-то изменится в лучшую сторону.

А вот хоккейная сборная, наоборот, переживает свой расцвет. Она всё ещё несколько нестабильна, порой и ей не хватает как характера, так и опыта, однако прямо сейчас эти парни пишут историю своего вида спорта в родной стране. Немецкая команда сумела добиться огромных по своим меркам успехов и из статуса абсолютного аутсайдера и мальчиков для битья постепенно перешла в статус крепкого середняка — а то и пре-топ-сборной.

Так что, если хоккейная сборная Германии в ближайшие годы ещё не раз громко пошумит на крупном турнире, это не станет удивлением. А вот от футбольной команды ждать ничего, кроме провалов, не приходится.

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