«Я люблю играть в хоккей». Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»!

И всё-таки он остаётся! Александр Овечкин пробыл в статусе неограниченно свободного агента всего один день — и сегодня, 2 июля, подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год.

Несмотря на все слухи и противоречивые инсайды, поступавшие из Северной Америки, нападающий проведёт ещё целый сезон в НХЛ в джерси родного клуба.

«Я вернулся!.. Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров. Я люблю играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и чтобы у нас был шанс на победу в Кубке Стэнли. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

По новому контракту капитан «столичных» получит $ 4,25 млн. Его базовая зарплата составит $ 1 млн, подписной бонус — $ 3,25 млн. Помимо этого, Александр получит бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн. Таким образом, суммарно Ови может заработать за один год в НХЛ $ 9 млн.

«Мы рады возвращению Алекса и продолжению его блестящей карьеры. С тех пор как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к игре и неустанное стремление к победе. Алекс всегда демонстрировал глубокую преданность своим товарищам по команде, этой организации и болельщикам, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры. Я невероятно горжусь всем, чего он добился в джерси «Кэпиталз», и не сомневаюсь, что он продолжит приумножать это наследие в следующем сезоне. Он олицетворял собой совершенство для этой франшизы и установил стандарт, и мы рады, что он продолжит писать эту следующую главу своей замечательной карьеры.

Глядя в будущее, мы невероятно рады работе, проделанной нашей группой по хоккейным операциям этим летом, чтобы подготовить нашу команду к борьбе за место в плей-офф и за Кубок Стэнли. Наши болельщики ожидают от нас только лучшего, и наша организация сделала необходимые инвестиции и приняла сложные решения для создания новой и захватывающей команды. Возвращение величайшего бомбардира в истории НХЛ и самого важного игрока в истории «Кэпиталз» на ещё один сезон значит очень много для нашей организации, наших болельщиков и нашего города», — отметил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Александр Овечкин Фото: Greg Fiume/Getty Images

В минувшем сезоне Овечкин стал лучшим снайпером и бомбардиром «столичных», забив 32 гола и суммарно набрав 64 очка. Он также преодолел планку в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — первым в истории. Сейчас на его счету 929 точных броска.

Помимо этого, Ови приблизился к общему рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учётом плей-офф. Великий канадец забросил 1016 шайб, в то время как у российского нападающего — 1006. Теперь у Восьмёрки будет отличная возможность обойти Гретцки и тут.

«Вся наша организация в восторге от того, что Алекс решил продолжить играть. Ови год за годом доказывал, что он способен показывать результативную игру, и по-прежнему является движущей силой нашей команды. Мы рады приобретениям, которые мы сделали в межсезонье, чтобы укрепить наш состав и сделать нашу команду более конкурентоспособной. Мы считаем, что наш состав хорошо сбалансирован и поможет создать больше возможностей для Алекса — он сумеет создавать голевые моменты и забивать. Кроме того, его присутствие в нашей раздевалке — особенно среди наших молодых игроков — будет и впредь огромным подспорьем для нашей организации и поможет сформировать нашу командную культуру на долгие годы вперёд», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Таким образом, в октябре Овечкин начнёт свой 22-й сезон в НХЛ. В сентябре ему исполнится 41, так что к новому чемпионату он подойдёт в статусе одного из главных ветеранов как среди действующих хоккеистов, так и в истории лиги.

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