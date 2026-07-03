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«Похоже, и этот рекорд Гретцки будет побит». Реакция Америки на новый контракт Овечкина

Александр Овечкин остаётся! 2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с 40-летним капитаном. Нападающий поставил свою подпись под однолетним соглашением на общую сумму $ 4,25 млн. Ещё $ 4,75 млн Ови может получить в качестве бонуса за достижение отметки в 10 матчей.

С апреля, как только сезон для «Вашингтона» завершился, начали циркулировать совершенно разные и противоречивые слухи, что ждёт Ови по завершении пятилетнего контракта. Наконец-то эта сага подошла к концу.

Само собой, в Северной Америке новость о контракте Овечкина, мягко говоря, не осталась незамеченной. Как же наши заокеанские коллеги отреагировали на то, что Великая восьмёрка останется в НХЛ ещё как минимум на сезон?

«Овечкин не готов сдаться. Он может продолжать жить этой мечтой»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти отметил, что нападающий «столичных» близок к ещё одному великому рекорду, который с большой вероятностью падёт в грядущем сезоне.

«Овечкин возвращается, чтобы увеличить свой рекорд по количеству голов в НХЛ и ещё раз побороться за Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

Алекс, по всей видимости, избрал роль очень заинтересованного наблюдателя, когда «Кэпиталз» в рамках двух сделок 23 и 24 июня приобрели, соответственно, Джордана Кайру и Алекса Така — снайперов, трижды забрасывавших 30+ шайб за сезон. Это было частью агрессивной попытки «столичных» усилить состав после непопадания в плей-офф в прошлом сезоне.

Овечкин забил 77 голов в Кубке Стэнли, включая 15 шайб на пути к трофею в 2018 году, когда Алекс выиграл «Конн Смайт» как самый ценный игрок плей-офф. Суммарно он забил 1006 голов — это второй результат в истории НХЛ, лишь на 10 меньше, чем у Уэйна Гретцки.

Теперь, похоже, и этот рекорд будет побит», — написал Гулитти.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло вспомнил завершение прошлого сезона, когда болельщики ясно дали понять, что хотели бы ещё посмотреть на Ови в деле.

«Алекс официально возвращается на один год! Сделка положила конец многомесячным спекуляциям о будущем Овечкина, теперь его ждёт 22-й сезон легендарной карьеры в НХЛ.

И болельщики, и игроки «Кэпиталз» не скрывали желания снова увидеть Ови в строю, скандируя «ещё один год!» во время последнего домашнего матча сезона. Теперь их желание исполнится: Овечкин пока не закончил с хоккеем», — написал Серулло.

Многолетний одноклубник Овечкина Джон Карлсон, в этом межсезонье подписавший контракт с «Тампой», рассказал, что не удивлён новому контракту форварда.

«Я ни на йоту не удивлён. Я знал, что он останется, уже давно. Просто так чувствовал. То есть Алекс мне прямо об этом не говорил, но это было ощутимо. И я уверен, что он провёл много разговоров, тщательно подошёл к принятию решения, однако у меня всегда было предчувствие, что он не готов сдаться, и это хорошо.

Ови слишком долго играл на потрясающем уровне в НХЛ, и то, чего он смог добиться, просто невероятно. Я в восторге от того, что Алекс сможет продолжить жить этой мечтой, что он оставит последнее слово за собой, и всё такое, это потрясающе», — отметил Карлсон.

«Вашингтон» поставил на кон всё, пойдя ва-банк»

Журналист The Athletic Шон Гентайлл поделился мыслями, что возвращение Овечкина значит для «Кэпиталз».

«В течение многих лет «столичные» поддерживали стремление Овечкина побить рекорд по количеству голов, одновременно проводя быструю перестройку команды вокруг него. В прошлом сезоне ни один клуб, не попавший в плей-офф, не набрал больше очков, чем «Вашингтон» — 95. В сезоне-2024/2025 «Кэпиталз» выиграли Столичный дивизион и вышли во второй раунд плей-офф.

И теперь, похоже, эта оперативная перестройка в значительной степени завершена. Прогнозировалось, что к началу межсезонья у «Вашингтона» будет более $ 30 млн свободного места под потолком зарплат, клуб планировал приобрести высококлассных игроков для усиления нападения. Благодаря двум обменам им это удалось.

Первый — Джордан Кайру, динамичный игрок топ-6 нападения, забивавший не менее 31 гола в трёх из последних четырёх сезонов в составе «Сент-Луиса». Второй — бывший нападающий «Баффало» Алекс Так, универсальный игрок, который отлично выглядит в формате «пять на пять» и который, если бы вышел на рынок, почти наверняка стал бы самым высокооплачиваемым неограниченно свободным агентом лиги.

Джордан Кайр и Алекс Так Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

Работа генерального менеджера Криса Патрика продолжилась 1 июля, в день открытия рынка НСА, когда он подписал контракт с хорошим игроком уровня третьего звена Буном Дженнером (четыре года, $ 5,75 млн в год) и защитником Венсаном Деарне (четыре года, $ 4,2 млн в год) — физически сильным праворуким хоккеистом, хорошо играющим в своей зоне.

Эти ходы приблизили «Вашингтон» к верхнему пределу платёжной ведомости сильнее, чем ожидалось изначально, но Овечкин, будучи игроком в возрасте 35+ лет, имел право подписать контракт с бонусами, которые попадут под потолок зарплат только в сезоне-2027/2028.

Главные вопросы для «Кэпиталз» теперь заключаются в том, достаточно ли они усилили состав, чтобы вернуться в число претендентов на чемпионство в следующем сезоне, и как именно Овечкин — в некотором смысле, игрок, который хорош только в одной, определённой роли — впишется в эти планы.

Ответы на эти вопросы появятся со временем. Но 2 июля был дан ответ на самый важный вопрос межсезонья», — написал Гентайлл.

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Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер также высказалась о том, какая роль будет у Ови в новом сезоне.

«Вашингтон» поставил на кон всё, пойдя ва-банк, — и последним шагом стало возвращение капитана.

Овечкин официально возвращается для нового похода за Кубком Стэнли. Последние пару месяцев он размышлял о своём будущем, но быстро принял решение отыграть ещё один сезон после довольно интересных для организации последних нескольких недель.

Начав с приобретения вингеров для топ-6 Джордана Кайру и Алекса Така, генеральный менеджер Крис Патрик активно поработал после открытия рынка свободных агентов, подписав контракты с Буном Дженнером, Венсаном Деарне и несколькими другими игроками для создания нового фундамента с хорошей глубиной в «Вашингтоне».

И этим «Кэпиталз» сделали смелое заявление: они готовы на всё.

У Овечкина, забившего 32 гола и набравшего 64 очка в своём 21-м сезоне в НХЛ, всё ещё много пороха в пороховницах, когда дело касается атаки. В сентябре ему исполнится 41, и он постарается показать, что по-прежнему способен на многое, присоединившись к обновлённой группе нападающих, в которой есть девять игроков, забивавших 20+ голов за чемпионат.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Роль Алекса, вероятно, изменится в следующем сезоне, но он с радостью примет это, поскольку приоритетом остаётся второй Кубок Стэнли. В конце концов, одним из условий его возвращения было превращение команды в реального претендента на чемпионство.

Патрик добился этого благодаря новым приобретениям, а также благодаря восходящей звезде Райане Леонарде, Джастину Сурдифу и новичкам Коулу Хатсону и Илье Протасу, которые считаются большими талантами.

Что касается плана на игру, то ожидается, что Овечкин, в прошлом сезоне выходивший на правом фланге, займёт место в нижней топ-6 слева, поскольку клуб подписал много игроков, которые будут выходить справа.

Помимо Алекса, другие правши, вероятно, также перейдут на левый фланг, причём Леонард является одним из главных кандидатов на это место, потому что стремится закрепиться в первых звеньях на постоянной основе. Дженнер, хоть и является центральным нападающим, также, как ожидается, займёт место в четвёртом звене на левом фланге, где раньше играл Брэндон Дьюхейм.

Конечно, тренировочный лагерь прояснит ситуацию, но очевидно, что межсезонье в исполнении Патрика предоставило «Вашингтону» множество вариантов, поскольку команда, которая в прошлом сезоне сделала шаг назад, готова совершить значительный шаг вперёд», — написала Сильбер.