Не только личные рекорды. Что ждать от 22-го сезона Овечкина в «Вашингтоне»?

Не нужно было становиться инсайдером, чтобы понять, чего Александр Овечкин хочет от «Вашингтона». Ови всё сказал прямым текстом на финальном пресс-подходе сезона: «Не могу раскрывать все свои планы, мне предстоит принять сложное решение. В первую очередь эта команда должна была проходить в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли, это основное». Никаких двойных толкований тут не найти.

Это естественное желание всех суперзвёзд НХЛ. Даже когда их команда объективно вырабатывает свой ресурс, они хотят играть ради чего-то важного, а не проводить свои заключительные сезоны в погоне за талантливыми МакоКоннорами. Хайп вокруг драфта манит болельщиков, но в оптике больших игроков:

а) из молодого суперталанта может не вырасти ничего;

б) ко времени взросления этого парня звезда уже уйдёт из хоккея.

Поэтому Сидни Кросби несколько лет назад помог сохранить «большое трио» в «Питтсбурге» и сыграл большую роль в том, что команда получила Эрика Карлссона. Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз были недовольны той осторожной перестройкой, которую «Чикаго» повёл пять-шесть лет назад — но попытка развернуть время вспять после трансферов Марка-Андре Флёри и Сета Джонса закончилась катастрофой.

«Вашингтон» радикальное обновление провёл ещё в 2024-м. Совпало несколько факторов: возрастные лидеры чемпионской команды (Бекстрём, Оши) завершили карьеру и освободили место в платёжке, клуб накопил пачку активов благодаря обменам игроков на истекающих контрактах (Орлов, Хэтэуэй, Юханссон, Кузнецов, Эллер), «Вашингтон» не тратил свои лучшие драфт-пики и молодых игроков.

Александра Овечкина ждёт ещё минимум один сезон в НХЛ Фото: Justin Berl/Getty Images

В результате два года назад «столичные» провели роскошное межсезонье и смогли в обменах получить Пьер-Люка Дюбуа, Джейкоба Чикрана, Логана Томпсона, на рынке свободных агентов клуб приобрёл Мэтта Роя и нескольких молодых игроков в нижние звенья. Не все эти подписания оказались успешными, однако указанные выше хоккеисты стали частью нового костяка команды, которая весной 2025-го пришла к победе в Восточной конференции.

Прошлым летом «Вашингтон» критиковали за пассивное лето, но каждое межсезонье менять по семь-восемь игроков крайне сложно. В результате команде не хватило всего четырёх очков до плей-офф, при этом в финале от Запада играл «Вегас» с точно таким же количеством очков, как у «Вашингтона» (95). Если бы тот же Дюбуа пропустил не 50 матчей, а хотя бы на 10 меньше, этого наверняка бы хватило для того, чтобы добрать нужное. Теперь пришла пора снова взрывать рынок, и «столичные» с этим справились.

Приоритетом клуба в последнее время было приобретение классного вингера. Об этом открыто говорил и генменеджер Крис Патрик. Год назад клуб проиграл борьбу за Николая Элерса «Каролине», однако датчанин о своём выборе вряд ли пожалел. Ещё на дедлайне ходили слухи о Джордане Кайру, но не срослось — возможно, клуб решил не рисковать, пока шёл вне зоны плей-офф. А вот летом этот обмен всё-таки состоялся.

Кайру в последнее время собирал максимально полярные отзывы о своей игре – это связано и с общей нестабильностью «Сент-Луиса» последних лет. Разговоры об обмене форварда ходили уже давно и воплотились в жизнь. «Кэпиталз» отдали солидную, но не критичную для себя компенсацию — пик первого раунда (которые клуб особо и не расходовал), уже вышедшего на понятный уровень Коннора Макмайкла и шведского проспекта Милтона Гестрина.

«Вашингтон» за такой пакет активов получает форварда, который уже трижды за карьеру пробивал отметку в 70 очков (у «столичных» из действующих игроков за последние пять лет это делали только Овечкин и Дилан Строум). Кроме того, Кайру был одним из лидеров «Блюз» по перехватам и даже получал очки в голосовании за «Селке» – это был один из лучших доступных вариантов.

Джордан Кайру Фото: Ellen Schmidt/AP Photo/ТАСС

Однако «столичные» смогли выиграть борьбу и за одного из лучших силовых форвардов лиги Алекса Така. Да, лидер «Баффало» полностью провалил серию с «Монреалем», что наложило определённый отпечаток на сезон, но это не должно нивелировать успешную регулярку и серию с «Бостоном», где Алекс стал лучшим бомбардиром команды. «Вашингтону» пришлось отдать пик третьего раунда за права на НСА с истекающим контрактом, зато клуб сэкономил за счёт растянутого на восемь лет контракта.

Наконец, на рынке НСА «Вашингтон» выписал контракт уже бывшему капитану «Коламбуса» Буну Дженнеру. Дженнеру очень сильно мешали травмы в последнее время, однако клуб получает габаритного центра, который умеет выигрывать точку (54% в среднем по карьере), играть в меньшинстве и при этом может дать 35-40 очков за полноценный сезон. Это идеальный профиль третьего центра, а $ 5,75 млн в год — переплата, но не такая критичная при дефицитном рынке и растущем потолке зарплат.

Вопросы вызывает только подписание защитника Венсана Деарне. Да, 2 м роста (а размеру не научить, как известно), дефицитный правый хват и три минуты в меньшинстве в среднем за матч — но это даже при потолке в $ 103 млн пока как будто бы не стоит $ 4,2 млн и четырёхлетнего контракта. Даже в слабом «Сан-Хосе» защитник выше третьей пары не поднимался: впрочем, некоторые аналитические модели рисуют Деарне шикарную статистику. Может, на это и расчёт?

Итак, как может выглядеть состав «Вашингтона» в следующем году?

Томпсон (Линдгрен)

Чикран — Рой;

Фехервари — Лильегрен;

Сандин / К. Хатсон — Деарне;

Овечкин — Строум — Так;

А. Протас — Дюбуа — Кайру;

Леонард — Дженнер — Уилсон;

И. Протас — Сурдиф — Бовиллье.

Можно менять позиции местами: например, Так может сыграть слева, Овечкин – справа, Дженнер и Протас-младший могут поменяться позициями, но состав все равно впечатляющий. Наверное, ему не хватает только однозначно звёздного центра (если только Дюбуа вдруг не раскроется на давно ожидаемом уровне), зато это очень глубокая команда, обладающая и хорошими габаритами, и классным исполнительским мастерством. При этом она сохраняет почти всех своих талантов моложе 23.

Бун Дженнер (в центре) Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

С учётом довольно слабого Столичного дивизиона, где вышедшие в плей-офф «Оттава» и «Филадельфия» не стали лучше, «Питтсбург» постепенно готовится к жизни без своих возрастных звёзд, а команды из Нью-Йорка застыли в неопределённом положении, «Вашингтон» можно воспринимать как вторую по силе команду восьмёрки, которая может и бросить вызов «Каролине»: чемпионы в регулярке наверняка не будут рвать жилы на 100%.

Сам Овечкин частично помог собрать такую сильную команду одним простым пунктом в своём контракте. Бо́льшая часть от соглашения на $ 9 млн ($ 4,75 млн) будет выплачена как бонус за 10 проведённых матчей. Бонусы для игроков старше 35 на однолетних контрактах — распространённая схема в НХЛ: например, в минувшем сезоне они были прописаны у Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза. Бонусы эти в случае превышения потолка (что наверняка случится) пойдут уже на следующий сезон, где потолок должен вырасти сразу на $ 9 млн, а у «Кэпиталз» почти не должно быть больших продлений контрактов.

В своё время последний сезон Коби Брайанта превратился в большое прощальное турне легенды по городам НБА. Правда, команда вокруг него была собрана совсем слабенькая и выиграла лишь 17 матчей. У Уэйна Гретцки такого не было, однако и его «Рейнджерс» в последнем сезоне в плей-офф не попали. А вот Овечкин может и побить очередной рекорд НХЛ, и побороться за что-то хорошее.