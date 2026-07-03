Шабанов не вернётся в КХЛ и будет играть в «Миннесоте». Как без него справится «Трактор»?

Максим Шабанов нашёл себе новый клуб в НХЛ. «Айлендерс» не стали сохранять у себя хоккеиста, однако, вопреки мнениям скептиков, спрос на талант из Челябинска в Америке всё-таки был – новый шанс Максиму предоставит «Миннесота».

Конкретно для Шабанова эта новость – большой плюс, но вот что теперь будет делать «Трактор»? Алексей Волков сознательно сохранял деньги клуба, ожидая серьёзное усиление из-за океана. Однако теперь вернуться в родной город может разве что Евгений Дадонов, но станет ли он спасителем для команды в перестройке?

Максим Шабанов в составе «Трактора» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Всего пять заброшенных шайб и 13 результативных передач – явно не такого мы все ждали от одного из лучших хоккеистов КХЛ после перехода в НХЛ. Даже с учётом травмы сезон для Максима Шабанова получился крайне неудачным. В итоге «Айлендерс» даже не стали делать Шабанову квалификационное предложение, чтобы сохранить игрока в клубе.

Будучи незадрафтованным, он подписывал с организацией из Лонг-Айленда годичный контракт, по итогам которого 25-летний нападающий становился ограниченно свободным агентом. То есть генеральный менеджер «островитян» Мэтью Дарше мог хотя бы попытаться использовать челябинца как актив при других сделках либо получить компенсацию за переход игрока в следующий клуб. Но Максима отпустили на рынок без каких-либо условий. На этом фоне удивительно, что команду себе Шабанов нашёл в первый же день – «Миннесота» выписала ему $ 1,6 млн на год.

О возвращении в КХЛ при таких обстоятельствах говорить не приходится, даже чисто в финансовом плане с учётом всех североамериканских налогов и конвертаций валюты на руки Максим получит не менее 70 млн рублей. «Трактор» в текущих обстоятельствах предложит в лучшем случае примерно такие же деньги, так почему бы ещё раз не попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира? Тем более что обстановка в Сент-Поле наверняка будет к нему куда более благосклонной. Заметная диаспора из соотечественников, заводной игровой стиль, реальные претензии на Кубок Стэнли в ближайшее время. Да и место в составе для Шабанова хоть и не гарантированно, однако ориентировочно на третью тройку и вторую спецбригаду большинства он рассчитывать может уверенно. Главное – сразу показать себя с лучших сторон, не затягивая с адаптацией на новом месте.

Максим Шабанов в составе «Нью-Йорк Айлендерс» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В Челябинске болельщики восприняли новость о контракте Шабанова с двоякими чувствами. С одной стороны, наверняка порадовались за своего земляка. А с другой – Максим сейчас как никогда нужен родному «Трактору». По слухам, на его возвращении настаивал лично губернатор Алексей Текслер. В следующем сезоне финансовые возможности клуба будут чуть урезаны, но конкретно под Шабанова деньги выделить были готовы, как уже происходило ранее в случае с возвращением из очередного североамериканского вояжа Виталия Кравцова.

«С Шабановым мы находимся в контакте. Я предполагаю, что Максим хочет дождаться полной картины по вариантам в НХЛ и исходя из этого принимать решение. Про большую заинтересованность со стороны «Трактора» Максим знает», – рассказывал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин буквально за сутки до появления в Шабанова в Сент-Поле.

Теперь ставка делается на возвращение Евгения Дадонова, с которым, по словам всё того же Савина, идёт постоянное общение. Но, во-первых, сам факт переговоров ещё ни о чём не говорит, и кто-то из клубов НХЛ может рискнуть выйти на Дадонова с минимальным контрактом с целью расширить глубину состава.

А во-вторых, насколько Евгений сейчас способен решать серьёзные задачи и быть лидером клуба даже в КХЛ? Ему 37 лет, с каждым годом его игра становится куда менее эффективной, а в прошлом сезоне Дадонов ещё и получил серьёзную травму. Насколько он успеет восстановиться за лето и в какой будет форме к сентябрю – большой вопрос. В «Нью-Джерси» после возвращения он смотрелся ужасно – одна шайба за 24 матча выглядят как приговор. Ещё и придётся снова привыкать к России и КХЛ, ведь за 10 лет изменилось многое.

Евгений Дадонов в составе «Нью-Джерси» Фото: Sarah Stier/Getty Images

На текущий момент состав «Трактора» полон дыр. Клуб легко отпустил всех легионеров, включая Джоша Ливо и тройку качественных защитников – Логана Дэя, Михала Чайковски и Джордана Гросса, не стал продлевать капитана Александра Кадейкина, не без спорных махинаций с регламентом отказался от Василия Глотова. Кроме того, клуб покинули опытные нападающие Владимир Жарков и Егор Коршков, а также молодой Андрей Никонов. Убрали и перспективного защитника Арсения Коромыслова. То есть клуб уходит в глубокую перестройку, но кого берут им на замену? Пока что официальных трансферов, кроме норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна, и нет, остальные переходы связаны скорее с клубами системы – «Челметом» и «Белыми медведями». Даже на уровне слухов, помимо Дадонова, про «Трактор» практически ничего не слышно. А ведь клуб ещё и Виталия Кравцова потерял – у нападающего надрыв ахилла, и впереди долгое восстановление.

Генеральному менеджеру Алексею Волкову удалось уговорить переехать в Россию, вероятно, лучшего вратаря Европы – на что способен Хёукеланн, мы все видели на последнем ЧМ. Однако даже в этом трансфере кроется большой риск. Как приживётся Хенрик в чужой для себя стране, не повлияют ли на него политические споры на родине, как сработает семейный фактор?

Новый главный тренер Скотт Гордон – ещё больший риск. Американец к 63 годам запомнился разве что трёхлетним опытом работы в «Айлендерс» и поездкой со сборной США на Олимпиаду в Ванкувер в качестве ассистента. Но последним местом работы Гордона была команда из юниорской лиги. Скотта выделяют как качественного специалиста для работы с молодёжью, однако кажется, что для этих целей можно было найти тренера и в России, а не везти в лигу очередного североамериканца. История с Бенуа Гру ничему не научила?