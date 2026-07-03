Дорофеев высказался о контракте с «Рейнджерс», Бардаков вернулся в СКА. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 3 июля 2026 года.

«Шанхайские Драконы» объявили о переходе экс-вратаря «Спартака» и ЦСКА Хомченко

Пресс-служба клуба «Шанхайские Драконы» сообщила о подписании контракта с 31-летним российским вратарём Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на один год. Голкипер сыграл в КХЛ 163 матча за «Спартак», «Адмирал», «Авангард», ЦСКА и ХК «Сочи».

«Мы укрепляем вратарскую линию опытным голкипером, который умеет справляться с серьёзной игровой нагрузкой. Павел спокоен под давлением, обладает отличной реакцией, хорошо читает игру. Верим, что он добавит надёжности и уверенности нашей команде у своих ворот, что позволит нападению более раскрепощённо действовать у чужих», — сказал пресс-службе «драконов» генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин.

«Северсталь» и «Локомотив» произвели обмен с участием Кожевникова

Пресс-служба «Северстали» сообщила о произведённом обмене с «Локомотивом». Так, защитник Алексей Кожевников перешёл в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года — до конца сезона-2027/2028.

«Почти всю школьную карьеру играл на позиции нападающего, а перед выпускным сезоном был переведён в защиту. В 10 лет стал воспитанником системы ярославского «Локомотива». На молодёжном уровне выступал за «Локо-Юниор» (НМХЛ), где стал бронзовым призёром первенства, а затем — за «Локо-76» (МХЛ). По итогам сезона-2021/2022 был признан лучшим защитником чемпионата МХЛ. 18 октября 2022 года дебютировал в КХЛ в составе «Локомотива». В сезоне-2024/2025 на правах аренды выступал за «Куньлунь Ред Стар». Минувший сезон провёл в составе «Молота», где в 62 матчах забросил семь шайб, отдал 12 результативных передач, набрав 19 (7+12) результативных баллов. Алексей, добро пожаловать в Череповец!» — сказано в сообщении пресс-службы «Северстали».

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард получил травму на тренировке

20-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард получил травму на тренировке. В минувшем регулярном чемпионате Бедард набрал 75 (30+45) очков в 69 матчах. За три сезона в НХЛ на его счету 203 (75+128) очка в 219 играх.

В прошлом сезоне «Чикаго» не попал в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В 82 встречах регулярки команда одержала 29 побед и набрала 72 очка.

Кубок Стэнли по итогам сезона-2025/2026 завоевала «Каролина Харрикейнз». В финале команда обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах — серия завершилась со счётом 4-2. Для «Каролины» это второй Кубок в истории: впервые клуб побеждал в 2006 году, то есть ровно 20 лет назад.

СКА объявил о возвращении экс-форварда «Колорадо» Бардакова

Пресс-служба санкт-петербургского СКА объявила о подписании однолетнего контракта с нападающим Захаром Бардаковым. С 2025 по 2026 год форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш». За СКА Бардаков играл с 2021-го по 2025-й.

«Да-да, это новый трансфер. Захар Бардаков – игрок СКА! Нападающий подписал однолетний контракт с клубом. Желаем яркого сезона, красивых голов, результативных передач и как можно больше побед. Рады снова видеть тебя, Захар, ждём на льду!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В сезоне-2025/2026 СКА добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (1-4).

«Просто не мог сказать «нет». Дорофеев — о семилетнем контракте с «Рейнджерс»

Российский нападающий Павел Дорофеев ответил, почему решил подписать долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». 25‑летний форвард заключил с клубом соглашение на семь лет с зарплатой $ 11 млн за сезон.

«Есть очень много причин хотеть играть за этот клуб. Это команда «Оригинальной шестёрки», первоклассная организация, возможность выступать на «Мэдисон Сквер Гарден». Этот список можно продолжать бесконечно. Я просто не мог сказать «нет», — приводит слова Дорофеева пресс‑служба «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка приобрёл россиянина у «Вегас Голден Найтс» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10).

25-летний Павел стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд). Дорофеев расположился на второй строчке в списке снайперов плей-офф НХЛ минувшего сезона, забросив 12 шайб в 22 матчах. Также на его счету четыре ассиста в плей-офф. «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-4.