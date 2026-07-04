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Филадельфия сделала оффершит Лео Карлссону, контракт – пять лет по $ 18 млн за сезон, швед заработает больше Капризова

Такого в НХЛ ещё не было! Молодой швед станет рекордсменом лиги после оффершита
Максим Макаров
Лео Карлссон
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Лео Карлссон теперь будет самым высокооплачиваемым игроком мира.

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик недавно заверил общественность и болельщиков, что переживать насчёт того, что у Лео Карлссона нет действующего контракта не стоит – «Дакс», в случае отправленного оффершита, повторят любое предложение.

И вот теперь Вербику придётся отвечать за слова, потому что «Филадельфия» направила оффершит Карлссону, выписав контракт на пять лет с кэпхитом $ 18 млн! У «Анахайма» теперь есть семь дней для того, чтобы повторить предложение, в обратном случае швед едет во «Флайерз», а «Дакс» получают четыре пика первого раунда.
Согласно этому соглашению, где бы оно ни было подписано, Карлссон получит $ 90 млн за пять лет, заработав к 1 июля 2027 года $ 38,05 млн только подписным бонусом.

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Это же означает, что Карлссон через семь дней, где бы он ни оказался, станет самым дорогим игроком НХЛ – больше не получает в лиге никто. Забавно, что Кирилл Капризов, который год назад заключил рекордный контракт с общегодовой зарплатой в $ 17 млн, не проведёт ни одного матча в статусе самого высооплачиваемого игрока, потому что его соглашение начинает действовать лишь с предстоящего сезона.

А ещё становится понятен другой факт – «Филадельфия», желая усилиться подобным образом, взорвала рынок НХЛ. Теперь все молодые игроки, даже будучи ограниченно свободными агентами, будут ориентироваться на соглашение Карлссона. И рычаги управления ситуацией для менеджеров лиги разваливаются, так как в случае долгих переговоров их может ждать та же участь, что и «Анахайм».

Если смотреть на ситуацию «уток» с потолком, то проблем можно и не увидеть – у калифорнийской команды (без учёта контракта Карлссона) свободно под кепкой около $ 38 млн. Рычаги для того, чтобы удержать потенциального франчайза у Вербика и компании есть, однако есть несколько жирных «но». Во-первых, Карлссон не является единственным ограниченно свободным агентом в команде. Каттер Готье, который в прошедшей регулярке стал лучшим бомбардиром «Дакс», находится в том же статусе и вряд ли теперь согласится на контракт, который сильно будет уступать по сумме тому, что подпишет Карлссон. Это при условии, что «Анахайм» повторяет предложение. Во-вторых, «утки» совершенно не укомплектованы в обороне – команду покинули Джон Карлсон, Джейкоб Труба, Олен Целльвегер. А свободных денег останется всего $ 20 млн (с условием, если Карлссона оставят). Так молодая команда слишком уж быстро окажется в положении забитой платёжки.

Каттер Готье

Каттер Готье

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Вкупе с этим сейчас по американским соцсетям гуляет такой слух – ограниченно свободный агент Павел Минтюков тоже получил оффершит. Правда, пока неизвестна ни команда его направившая, ни сумма контракта. Если всё в действительности так, то у «Анахайма» возникают громадные проблемы. При этом нельзя теперь исключать ситуацию, при которой оффершит получит ещё и Каттер Готье, соглашение с которым тоже не пролонгировано.

Павел Минтюков

Павел Минтюков

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Менеджмент «Дакс» затянул с продлениями контрактов и попал в неприятную вилку – либо они всех оставляют на сумасшедшие контракты и забивают платёжку при отсутствии усиления в глубину, либо теряют свои главные активы. Пэту Вербику не позавидуешь, но он сам спровоцировал эту ситуацию.

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