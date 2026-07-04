Почти 10 новичков и уникальный легионер. Каким будет обновлённый СКА?

У СКА всегда максимальные амбиции и максимальное желание купить всех лучших игроков на трансферном рынке. Началось это далеко не при Романе Ротенберге и даже не с созданием КХЛ, а в последние годы Суперлиги, когда очень много денег появилось в «Зените», ну и СКА тоже стало кое-что перепадать. За эти годы в Питере сменилась куча концепций: от попытки перевезти примерно всех суперзвёздных ветеранов из НХЛ до попытки скупить всех перспективных игроков страны моложе 20.
И прошлый год внезапно стал чуть ли не единственным исключением из этого правила. Слишком активно СКА сорил деньгами в сезоне-2024/2025, щедро выписывал бонусы, вёл медийную работу и раздул бюджет до самого большого в лиге с двукратным отрывом. В прошлом году этот бюджет всё равно оставался минимум топ-2 в КХЛ, но сезон получился переходным. Клуб порезал самые жирные статьи расходов и омолодил состав, пусть в итоге и потратил деньги под самый потолок зарплат.
Однако переходный сезон на то и промежуточный, что такое состояние дольше года не планировалось, тем более с учётом того, что три сезона подряд СКА не попадает в топ-4 чемпионата, а в главный финал не выходит с сезона-2016/2017. Этим летом питерский клуб провёл восемь трансферов под основной состав, потратил немало денег и ресурсов — и, скорее всего, на этом не закончил.
Если не считать «виртуальных» переходов прав и тех, кто пока ещё не подписал контракт, то список трансферов СКА на сегодняшний день пока такой:
В первую очередь бросается в глаза то, что СКА фактически заново собрал линию центральных нападающих. С этим в прошлом сезоне были проблемы: травму получил Игорь Ларионов-второй, Андрей Локтионов провалил сезон, и его обменяли в «Сибирь». В результате в решающем матче серии с ЦСКА центрами были 20-летний Матвей Короткий, 21-летний Никита Недопёкин и Сергей Плотников, который вообще-то не центр. Это явно не та центральная ось, с которой можно было думать хотя бы о проходе первого раунда.
Захар Бардаков вернулся в Россию из НХЛ
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
И тут есть варианты: Аймурзин точно сыграет в центре. А вот как использовать Бардакова или Глотова, которые могут сыграть и на краю, и в центре? Василий в «Тракторе» преимущественно играл на фланге, но там и конкуренция среди центров была очень большой. При этом место в составе после прорывного чемпионата должен сохранять Короткий, да и фактор Ларионова-второго никуда не делся. Однако в таком случае лучше профицит на важной позиции, чем дефицит.
Другая черта — СКА становится более рабочей и тяжёлой командой. Клуб подписал четвёртого игрока КХЛ по количеству силовых приёмов Сёмина, габаритных Маклюкова (188 см) и Чебыкина (193 см). СКА вернул Глотова и Бардакова, которые в сверхвертикальном хоккее Ротенберга часто выглядели самыми полезными и эффективными форвардами, которые лучше всего пробивались на пятак. Бардакову, пожалуй, старый стиль игры СКА вообще помог больше, чем любому из его одноклубников. При этом такие подписания будут балансироваться Атанасовым, Аймурзиным и другими технарями.
В их число попадает и Линус Вайссбах. Если русских новичков СКА мы в игре видели не раз, то не игравший в НХЛ или за основную сборную швед — полная загадка. Он становится лишь вторым шведским хоккеистом, который будет выступать за российский клуб, не имея действовавшего до 2022-го контракта. Мнения о том, кто стал инициатором приезда шведа в Россию, разнятся: говорят, что это может быть идея хорошо знающего шведский рынок Игоря Захаркина.
Вайссбах (175/79) как раз лучше вписывается в представления о хоккее Ларионова: скоростной негабаритный вингер с хорошим хоккейным IQ, которого во время игры за фарм-клуб «Баффало» отмечали и за неплохую игру в прессинге. От СКА швед, если верить инсайдам, получил 40 млн рублей — по нынешним ценам трансфер вполне выгодный. Конечно, в Швеции им вряд ли будут довольны, однако у Вайссбаха в случае ухода из КХЛ появится возможность уехать в Швейцарию, где спокойно берут любых кахаэловцев.
Линус Вайссбах
Фото: Michael Erichsen/Zuma/ТАСС
Однако после всех этих переподписаний состав СКА раздулся сверх меры — а потолок зарплат, несмотря на все шуточки, всё-таки не резиновый, и даже льгота в 50 коммерческих миллионов тут не поможет. У команды ещё и переизбыток игроков, который явно будет мешать, что показал пример СКА при Ротенберге.
В защите ходят слухи о расставании с Бреннаном Менеллом, но переезжать ему не придётся: есть разговоры о переходе в «Шанхай», с которым после смены руководства СКА уже не будет вести пикировки в соцсетях. Кроме того, называется имя Никиты Зайцева, который из-за травм и повреждений провёл лишь 18 встреч в прошлом сезоне. Идут слухи и о Треворе Мёрфи, который в прошлом году получил жуткую травму. Из Америки должен вернуться Даниил Мироманов, который закроет позицию праворукого атакующего защитника.
В атаке одним из первых кандидатов на выход виделся Скотт Уилсон, однако он переподписал контракт явно не для того, чтобы покинуть клуб. Теперь первый кандидат на выход — Джозеф Бландизи, который больше запомнился не голами, а какими-то штрафами и ошибками. Один из самых статусных новичков прошлого года Рокко Гримальди предыдущий сезон завалил, однако найти другого игрока такого же уровня будет сложно, поэтому высокооплачиваемому хоккеисту наверняка дадут ещё один шанс.
Наконец, в воротах пока на контракте только Артемий Плешков. Сергей Иванов пока в статусе ОСА, а «Коламбус» явно был бы не прочь подписать таланта из России. Но агент игрока Шуми Бабаев говорит, что переговоры со СКА ведутся — и пара Плешков — Иванов на бумаге смотрелась бы неплохо. Искать вратаря из АХЛ после прошлогодних провалов будет гигантским риском.
Остаётся ключевой вопрос — а кто будет ставить игровой рисунок? Игорь Ларионов не просто так постоянно говорит про английский футбол: Ларионов — скорее менеджер в английском понимании этого слова, то есть человек, который и тренирует, и набирает состав. Не всегда менеджер единолично руководит тренировочным процессом и рисует фишки: даже у Алекса Фергюсона этим в своё время занимался Карлуш Кейруш и другие статусные ассистенты.
Кто теперь будет помогать Игорю Ларионову?
Фото: РИА Новости
Пример Джона Тортореллы, который взбодрил «Вегас», показывает: не обязательно команде с сильным составом нужен тренер, который рисовал бы на планшетке и был бы невероятным тактиком, зато нужен человек, который держал бы коллектив и пользовался его доверием. Только вот всё равно передвигатель фишек по доске нужен, а эта позиция пока вакантна. Леонид Тамбиев ушёл в «Динамо», Юрий Бабенко ожидается в Ярославле — нужен как минимум один сильный помощник в обновлённый штаб.
Построение СКА-2026 пока что в любом случае не закончено, но фундамент, который заложили, впечатляет. Ради этого можно было расстаться с группой перспективных игроков и парой сотен миллионов (это легко сделать, если они у вас есть). Осталось только меньше говорить красивых слов, которых в последние года три-четыре в СКА было больше, чем дела.