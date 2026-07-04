Почти 10 новичков и уникальный легионер. Каким будет обновлённый СКА?

У СКА всегда максимальные амбиции и максимальное желание купить всех лучших игроков на трансферном рынке. Началось это далеко не при Романе Ротенберге и даже не с созданием КХЛ, а в последние годы Суперлиги, когда очень много денег появилось в «Зените», ну и СКА тоже стало кое-что перепадать. За эти годы в Питере сменилась куча концепций: от попытки перевезти примерно всех суперзвёздных ветеранов из НХЛ до попытки скупить всех перспективных игроков страны моложе 20.

И прошлый год внезапно стал чуть ли не единственным исключением из этого правила. Слишком активно СКА сорил деньгами в сезоне-2024/2025, щедро выписывал бонусы, вёл медийную работу и раздул бюджет до самого большого в лиге с двукратным отрывом. В прошлом году этот бюджет всё равно оставался минимум топ-2 в КХЛ, но сезон получился переходным. Клуб порезал самые жирные статьи расходов и омолодил состав, пусть в итоге и потратил деньги под самый потолок зарплат.

Однако переходный сезон на то и промежуточный, что такое состояние дольше года не планировалось, тем более с учётом того, что три сезона подряд СКА не попадает в топ-4 чемпионата, а в главный финал не выходит с сезона-2016/2017. Этим летом питерский клуб провёл восемь трансферов под основной состав, потратил немало денег и ресурсов — и, скорее всего, на этом не закончил.

Если не считать «виртуальных» переходов прав и тех, кто пока ещё не подписал контракт, то список трансферов СКА на сегодняшний день пока такой:

з. Владислав Сёмин («Лада»), з. Алексей Маклюков («Металлург»), з. Арсений Варлаков («Торпедо»), н. Данил Аймурзин («Северсталь»), н. Василий Атанасов («Торпедо»), н. Захар Бардаков («Колорадо»), н. Линус Вайссбах («Фрёлунда», Швеция), н. Василий Глотов («Трактор»), н. Николай Чебыкин («Северсталь»).

В первую очередь бросается в глаза то, что СКА фактически заново собрал линию центральных нападающих. С этим в прошлом сезоне были проблемы: травму получил Игорь Ларионов-второй, Андрей Локтионов провалил сезон, и его обменяли в «Сибирь». В результате в решающем матче серии с ЦСКА центрами были 20-летний Матвей Короткий, 21-летний Никита Недопёкин и Сергей Плотников, который вообще-то не центр. Это явно не та центральная ось, с которой можно было думать хотя бы о проходе первого раунда.

Захар Бардаков вернулся в Россию из НХЛ Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И тут есть варианты: Аймурзин точно сыграет в центре. А вот как использовать Бардакова или Глотова, которые могут сыграть и на краю, и в центре? Василий в «Тракторе» преимущественно играл на фланге, но там и конкуренция среди центров была очень большой. При этом место в составе после прорывного чемпионата должен сохранять Короткий, да и фактор Ларионова-второго никуда не делся. Однако в таком случае лучше профицит на важной позиции, чем дефицит.

Другая черта — СКА становится более рабочей и тяжёлой командой. Клуб подписал четвёртого игрока КХЛ по количеству силовых приёмов Сёмина, габаритных Маклюкова (188 см) и Чебыкина (193 см). СКА вернул Глотова и Бардакова, которые в сверхвертикальном хоккее Ротенберга часто выглядели самыми полезными и эффективными форвардами, которые лучше всего пробивались на пятак. Бардакову, пожалуй, старый стиль игры СКА вообще помог больше, чем любому из его одноклубников. При этом такие подписания будут балансироваться Атанасовым, Аймурзиным и другими технарями.

В их число попадает и Линус Вайссбах. Если русских новичков СКА мы в игре видели не раз, то не игравший в НХЛ или за основную сборную швед — полная загадка. Он становится лишь вторым шведским хоккеистом, который будет выступать за российский клуб, не имея действовавшего до 2022-го контракта. Мнения о том, кто стал инициатором приезда шведа в Россию, разнятся: говорят, что это может быть идея хорошо знающего шведский рынок Игоря Захаркина.

Вайссбах (175/79) как раз лучше вписывается в представления о хоккее Ларионова: скоростной негабаритный вингер с хорошим хоккейным IQ, которого во время игры за фарм-клуб «Баффало» отмечали и за неплохую игру в прессинге. От СКА швед, если верить инсайдам, получил 40 млн рублей — по нынешним ценам трансфер вполне выгодный. Конечно, в Швеции им вряд ли будут довольны, однако у Вайссбаха в случае ухода из КХЛ появится возможность уехать в Швейцарию, где спокойно берут любых кахаэловцев.

Линус Вайссбах Фото: Michael Erichsen/Zuma/ТАСС

Однако после всех этих переподписаний состав СКА раздулся сверх меры — а потолок зарплат, несмотря на все шуточки, всё-таки не резиновый, и даже льгота в 50 коммерческих миллионов тут не поможет. У команды ещё и переизбыток игроков, который явно будет мешать, что показал пример СКА при Ротенберге.

В защите ходят слухи о расставании с Бреннаном Менеллом, но переезжать ему не придётся: есть разговоры о переходе в «Шанхай», с которым после смены руководства СКА уже не будет вести пикировки в соцсетях. Кроме того, называется имя Никиты Зайцева, который из-за травм и повреждений провёл лишь 18 встреч в прошлом сезоне. Идут слухи и о Треворе Мёрфи, который в прошлом году получил жуткую травму. Из Америки должен вернуться Даниил Мироманов, который закроет позицию праворукого атакующего защитника.

В атаке одним из первых кандидатов на выход виделся Скотт Уилсон, однако он переподписал контракт явно не для того, чтобы покинуть клуб. Теперь первый кандидат на выход — Джозеф Бландизи, который больше запомнился не голами, а какими-то штрафами и ошибками. Один из самых статусных новичков прошлого года Рокко Гримальди предыдущий сезон завалил, однако найти другого игрока такого же уровня будет сложно, поэтому высокооплачиваемому хоккеисту наверняка дадут ещё один шанс.

Наконец, в воротах пока на контракте только Артемий Плешков. Сергей Иванов пока в статусе ОСА, а «Коламбус» явно был бы не прочь подписать таланта из России. Но агент игрока Шуми Бабаев говорит, что переговоры со СКА ведутся — и пара Плешков — Иванов на бумаге смотрелась бы неплохо. Искать вратаря из АХЛ после прошлогодних провалов будет гигантским риском.

Остаётся ключевой вопрос — а кто будет ставить игровой рисунок? Игорь Ларионов не просто так постоянно говорит про английский футбол: Ларионов — скорее менеджер в английском понимании этого слова, то есть человек, который и тренирует, и набирает состав. Не всегда менеджер единолично руководит тренировочным процессом и рисует фишки: даже у Алекса Фергюсона этим в своё время занимался Карлуш Кейруш и другие статусные ассистенты.

Кто теперь будет помогать Игорю Ларионову? Фото: РИА Новости

Пример Джона Тортореллы, который взбодрил «Вегас», показывает: не обязательно команде с сильным составом нужен тренер, который рисовал бы на планшетке и был бы невероятным тактиком, зато нужен человек, который держал бы коллектив и пользовался его доверием. Только вот всё равно передвигатель фишек по доске нужен, а эта позиция пока вакантна. Леонид Тамбиев ушёл в «Динамо», Юрий Бабенко ожидается в Ярославле — нужен как минимум один сильный помощник в обновлённый штаб.

Построение СКА-2026 пока что в любом случае не закончено, но фундамент, который заложили, впечатляет. Ради этого можно было расстаться с группой перспективных игроков и парой сотен миллионов (это легко сделать, если они у вас есть). Осталось только меньше говорить красивых слов, которых в последние года три-четыре в СКА было больше, чем дела.