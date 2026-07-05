«Будет получать зарплату из «кошелька Путина». Реакция Швеции на переход Вайссбаха в СКА

4 июля СКА официально объявил о переходе шведского нападающего Линуса Вайссбаха. Стоит напомнить, что Линус стал первым шведом с 2022 года, который приехал из SHL (шведской хоккейной лиги) в КХЛ.

Комментарий пресс-службы СКА: Официально СКА объявил о переходе шведского нападающего

Такое нерядовое событие для нынешних времён не могло не вызвать реакцию – преимущественно нелицеприятную.

На портале Hockeysverige вышел большой материал на эту тему, где автор в самом начале приводит любопытные тезисы, которые, по его словам, он нашёл в комментариях:

«Спорт и политика несовместимы!»

«Любой согласился бы на такой контракт. Он делает это ради семьи!»

«А как же все шведы в США?!»

«Приятно видеть кого-то, кто идёт своим путём и не покупается на пропаганду мейнстримных СМИ».

Но раскрывать подобные темы автор не пожелал, сконцентрировавшись на Вайссбахе. А вместе с ним логично досталось и новому вратарю «Трактора» Хенрику Хёукеланну:

«После начала СВО более четырёх лет назад, к счастью, шведов в российской хоккейной лиге становилось всё меньше и меньше. В прошлом сезоне в лиге играли три шведа: Робин Пресс, Фредрик Классон и Дмитрий Тимашов. Три шведа, которые заклеймили себя, отказавшись от игры в шведских клубах (хотя бо́льшая часть остальной Европы в хоккее не испытывает проблем с наймом хоккеистов, игравших в России). Кроме того, как уже говорилось, мы видели, как Хенрик Хёукеланн из национального героя превратился в объект ненависти и был отстранён от выступлений в национальной команде, когда он решил подписать контракт с «Трактором» из Челябинска, а затем отказался говорить о политических аспектах».

Также много вопросов возникло относительно перехода Линуса именно в СКА, а не в какую-то другую команду:

«Если бы КХЛ была лигой, полностью независимой от российского государства, можно было бы абсолютно утверждать, что «просто едешь туда и играешь в хоккей». Я как частное лицо испытывал бы трудности (читай, невозможность) принять это чисто морально, но с журналистской точки зрения было бы сложнее оценить ситуацию.

Однако сейчас всё очень просто.

Но вопрос в том, связана ли политика со спортом где-либо ещё так тесно, как в случае с КХЛ и Владимиром Путиным. Именно Путин, его союзники и деловые партнёры во многом двигали лигу все эти годы. И это особенно заметно в клубе, с которым Линус Вайссбах теперь решил подписать контракт.

СКА — это, по сути, государственная российская энергетическая компания «Газпром». «Газпром» вливает деньги в СКА (а до 2022 года был среди прочего главным спонсором футбольной Лиги чемпионов). Если выражаться ещё более ясно: «Газпром» обеспечивает возможность России продолжать конфликт. «Газпром» обычно называют «кошельком Путина».

Яснее, пожалуй, и быть не может.

И из этого кошелька теперь выплачивается и зарплата Линуса Вайссбаха».

Кстати говоря, последний тезис можно встретить примерно в каждом шведском материале на эту тему – где-то и слово в слово. Наверное, случайно и одновременно мысль в голову пришла.

Линус Вайссбах Фото: Zuma/TASS

На Rakapuckar.com тоже вышел материал на эту тему, который автор начал со слов: «Деньги не пахнут».

А затем в контексте Вайссбаха вспомнил о Хёукеланне, только в разрезе того, что может значить приезд в КХЛ двух скандинавов в течение двух недель:

«Два скандинава в КХЛ за несколько недель. Случайность? Или начало чего-то? ИИХФ ведь немного ослабила санкции, говорят, что НХЛ хочет рассмотреть возможность включения России в Кубок мира 2028 года. Может ли быть, что у отчуждения со стороны остального мира есть срок годности?»

И в продолжении: «Возможно, они видят себя как очень маленьких и незначительных личностей, чьё влияние минимально, чьё обеспечение собственного экономического будущего не ухудшает жизнь украинцев?»

Далее автор начинает размышлять о трансфере:

«Это не просто любой переезд для Вайссбаха. Он отправляется в город Владимира Путина, в Санкт-Петербург. Клуб СКА спонсируется энергетическим гигантом «Газпромом», его иногда называют «кошельком Путина». Вот такой уровень. То есть это не как если бы игрок в флорбол переехал во Владивосток и получал спонсорскую помощь от местного продуктового магазина».