Лидер «Ак Барса» может покинуть клуб, «Эдмонтон» сохранил россиянина. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 4 июля 2026 года.

СКА объявил о переходе шведского нападающего

СКА объявил о соглашении с Линусом Вайссбахом. Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на год.

Два последних года он провёл во «Фрёлунде» из чемпионата Швеции. В прошлом сезоне на его счету 34 матча и 18 (5+13) очков. Вайссбах стал победителем Лиги чемпионов – 2025/2026, набрав 5 (1+4) очков за семь игр.

В составе юношеской сборной Швеции становился бронзовым призёром Мирового кубка вызова – 2014, серебряным призёром мемориала Ивана Глинки в 2015-м. За взрослую сборную Швеции дебютировал в ноябре 2024 года, сыграв два матча на Кубке Карьяла.

Агент Галимова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артёма Галимова, рассказал о переговорах с «Ак Барсом». 26-летний форвард — ограниченно свободный агент.

— «Ак Барс» может обменять Галимова?

— Мы пробуем договориться с «Ак Барсом». Если мы не придём к соглашению, то мы готовы общаться на предмет обмена. Как я знаю, много клубов обращается на этот счёт в Казань. А пока мы в диалоге и, надеюсь, всё-таки договоримся. Если нет — будем рассматривать другие варианты, такова жизнь, и играть же надо.

— Не получается договориться по условиям контракта?

— Да, пока не получается прийти к компромиссу, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Максимом Федотовым на год

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Максимом Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист провёл за нижнекамский клуб 52 матча, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-4». В плей-офф на его счету две игры без набранных очков.

Всего в КХЛ Федотов сыграл 259 встреч, забил 21 гол и сделал 60 передач. Максим также выступал за «Торпедо», СКА и «Сочи».

Защитник Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»

Российский защитник Шакир Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» с зарплатой $ 1,75 млн за сезон. Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в социальной сети Х. Россиянин ранее пополнил состав «нефтяников» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс».

24-летний Мухамадуллин провёл 83 матча за «Шаркс», набрав 12 (5+7) очков. Россиянин выступал за «Сан-Хосе» с 2023 года. Первоначально Шакир был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

Сергей Бобровский: Торонто — столица хоккея

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский прокомментировал подписание контракта с клубом. 1 июля экс-голкипер «Флориды Пантерз» вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетнее соглашение с «Торонто».

«Прежде всего я рад этой возможности. Честно говоря, я думал, что останусь во «Флориде». Но всё сложилось так, как сложилось, и «Лифс» доверились мне, поверили в меня и дали мне хорошую возможность присоединиться к исторической, легендарной команде и стать её частью. Для меня большая честь присоединиться к этой команде. Это Торонто. На мой взгляд, это столица хоккея. Болельщики потрясающие. Это большая ответственность, и я с нетерпением жду возможности помочь команде», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В «Вашингтоне» рассказали о роли Александра Овечкина в команде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что российский капитан команды и нападающий Александр Овечкин помогает новобранцам адаптироваться в коллективе. В четверг форвард подписал однолетний контракт с клубом. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

«Когда новички приходят к нам, они сразу чувствуют себя желанными гостями. Они быстро могут стать самими собой и просто сосредоточиться на хоккее, заниматься своим делом и не нервничать. Алекс Овечкин играет огромную роль в этом деле адаптации. Я ожидаю, что этим летом всё будет так же. Мы с Овечкиным уже поговорили с глазу на глаз о том, как будет выглядеть команда в новом сезоне, о его роли, и о том, где нам нужно стать лучше», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.