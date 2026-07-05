Бёрнс ещё надеется на первый Кубок, Перри хочет второй. Главные ветераны нового сезона НХЛ

По окончании предыдущего сезона с хоккеем попрощались сразу несколько легендарных игроков – коньки на гвоздь повесили Джонатан Куик, Анже Копитар и Джонатан Тэйвз.

Однако многие ветераны ещё продолжают выступать на самом высоком уровне – и в следующем регулярном чемпионате НХЛ мы точно увидим как минимум восьмерых хоккеистов в возрасте 39 и более лет. Рассказываем о главных ветеранах предстоящего сезона.

Ник Фолиньо

По ходу предыдущей регулярки Ник воссоединился в «Миннесоте» со своим младшим братом Маркусом – связка братьев Фолиньо была важной частью одной из самых динамичных и физически опасных четвёртых троек во всей лиге. Не говоря уже о том, какое влияние их дуэт оказывал на раздевалку.

В следующем сезоне они снова будут вместе играть в составе «дикарей» – после открытия рынка свободных агентов Фолиньо-старший, которому 39 исполнится только в конце октября, подписал новый однолетний контракт с «Уайлд». И это значит, что силовых будет очень-очень много.

Матс Цуккарелло

Удивительно, но в то же самое время лучший генменеджер НХЛ прошлого сезона Билл Герин не смог договориться о новом соглашении с одним из лучших бомбардиров и ключевых игроков команды Матсом Цуккарелло. Поэтому после семи лет в «Миннесоте» норвежскому ветерану пришлось искать себе новое место работы.

В отличие от чуть более молодого экс-одноклубника Маркуса Юханссона, который после ухода из «Уайлд» отправился в родную Швецию, бывший напарник Кирилла Капризова возвращаться домой пока не торопится. В новом сезоне он будет играть с другим звёздным россиянином – Цуккарелло подписал соглашение с «Лос-Анджелесом», в качестве игрока которого отметит 39-летие 1 сентября.

Сидни Кросби

Малышу Сиду 39 лет стукнет почти на месяц раньше, чем Матсу – свой день рождения капитан «Питтсбурга» отпразднует 7 августа. В это время он уже вовсю будет готовиться к своему 22-му сезону в Национальной хоккейной лиге – возможно, он станет для него и последним, поскольку контракта на следующий сезон у великого канадца пока нет.

В предстоящей регулярке у него шанс стать одним из двух игроков, которым покорится отметка в 1500 матчей в НХЛ. Однако для этого Кросби будет необходимо избежать травм – от грандиозного рубежа прямо сейчас его отделяют ровно 80 игр. С учётом того, что провести прошлый сезон в полном объёме ему не удалось, кажется, что это задачка со звёздочкой. Но хочется верить, что ничего не помешает ему отметить крупный юбилей уже в следующем апреле.

Крис Летанг

Другому легендарному канадцу из «Питтсбурга», которому в конце апреля уже исполнилось 39, до отметки в 1500 встреч уже, вероятно, не дотянуться – после прошлого сезона в активе Летанга 1235 игр в НХЛ. Но стоит помнить, через что Крису пришлось пройти по ходу его карьеры – поэтому отрадно видеть, что у него до сих пор есть силы продолжать.

В отличие от Кросби, у защитника есть действующий контракт не только на следующий сезон – соглашение Летанга с «пингвинами» рассчитано аж до лета 2028 года. Конечно, существует вероятность, по которой Крис не доиграет его до конца и повесит коньки на гвоздь чуть раньше, однако почему бы не продлить карьеру и до 41 года?

Евгений Малкин

Ещё один представитель легендарного трио «пингвинов» подписал новый контракт с клубом в конце мая – Малкин пошёл на небольшое сокращение заработной платы, пусть и с хорошими бонусами. Пока непонятно, будет ли этот год для Джино последним в НХЛ или же вообще в карьере, однако как минимум ещё один сезон мы сможем смотреть на его игру.

Конечно, хотелось бы увидеть, как Евгений добирается до отметки в 1500 очков – пока что на его счету 1407 результативных действий в лиге, и едва ли он сможет добраться до юбилея за один сезон. Поэтому будем надеяться, что в предстоящей регулярке он как можно больше сократит себе путь до 1500-го балла, а через сезон дойдёт его до конца.

Александр Овечкин

У кого-то были сомнения? Капитан «Вашингтона» остаётся в деле ещё как минимум на один сезон – в качестве свободного агента Овечкин находился всего один день. Возможно, кто-то успел понервничать из-за судьбы лучшего снайпера в истории хоккея, но Александр не стал растягивать сагу на всё лето и довольно-таки быстро подписал новое соглашение.

Теперь все ждут, когда Ови побьёт ещё один рекорд Уэйна Гретцки – на этот раз по совокупному счёту голов в регулярках и плей-офф. Чтобы сделать это, без пяти минут 41-летнему нападающему осталось нанести всего 11 точных бросков – кажется, это лишь вопрос времени. А с учётом усиления «Кэпиталз» этим летом почему бы не задуматься о ещё одном походе за Кубком Стэнли?

Кори Перри

Канадский форвард задумывается об этом уже не первый год – в начале 2020-х Перри был завсегдатаем финалов плей-офф, однако каждый раз останавливался в шаге от победы. Чемпионский титул с «Анахаймом» в 2006-м так и остаётся для него единственным в карьере – и кажется, что он не успокоится, пока не завоюет ещё один.

К концу следующего плей-офф Кори исполнится уже 42 года – очередную попытку добраться до заветного кубка он начнёт в составе «Лос-Анджелеса», где начинал и предыдущий сезон. А вот где он окажется к дедлайну – и будет ли уходить вообще – пока большой вопрос.

Брент Бёрнс

Возможно, самый возрастной хоккеист предстоящего сезона НХЛ мог бы завоевать первый в своей карьере Кубок Стэнли, если бы не покинул «Каролину» прошлым летом – путь Бёрнса с «Колорадо» закончился в финале Западной конференции, а «Харрикейнз» смогли впервые за 20 лет завоевать чемпионство.

Брент Бёрнс Фото: AAron Ontiveroz/The Denver Post

В далёком 2001 году Рэй Бурк почти в 41 год смог впервые поднять над головой самый желанный титул клубного хоккея. В марте следующего года Бёрнсу исполнился уже 42 – и он всё ещё не оставляет попыток стать чемпионом НХЛ. Возможно, ещё один контракт с «Эвеланш» может помочь последнему хоккеисту, игравшему в лиге до локаута 2004 года, всё-таки исполнить мечту.

Ветераны без контракта: Клод Жиру (38), Райан Ривз (39), Джефф Питри (38), Джеймс Раймер (38), Кэм Тальбо (39).