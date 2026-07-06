Двое россиян сорвали куш! Чинахов и Минтюков подписали многомиллионные контракты в НХЛ

В прошлом году, когда потолок зарплат в НХЛ вырос на $ 7,5 млн, многие начали замечать, как быстро стали расти контракты игроков. Причём не звёзд, а тех, кто преимущественно остаётся на вторых ролях. Особенно выиграли от этого защитники, которых на рынке было не так много. Менеджеры стали переплачивать оборонцам из-за боязни того, что их может кто-то увести. Выглядело это иногда так, что какой-то человек получил нежданную премию на работе и вприпрыжку побежал её тратить.

Но в этом году случилось событие, которое в потенциале могло перегреть рынок – «Филадельфия» направила оффершит Лео Карлссону, выписав шведу контракт на пять лет с кэпхитом $ 18 млн и сделав его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Было любопытно понаблюдать, насколько быстро взрывная волна дойдёт до остальных. Ждать долго не пришлось, куш успели сорвать двое россиян – Егор Чинахов подписал с «Питтсбургом» трёхлетний контракт со средней годовой зарплатой $ 6,25 млн, а Минтюков продлился с «Анахаймом» на пять лет и $ 7,2 млн за сезон.

Чинахов прошлый чемпионат начинал в «Коламбусе», хотя ещё летом прямым текстом сказал, что он и его агент прорабатывают варианты обмена из-за разногласий с главным тренером команды Дином Эвасоном. Провести трейд до начала сезона не удалось, во время регулярки положение дел никак не изменилось, и Егор в декабре всё-таки перешёл в другой клуб.

Однако в «Пингвинз» у Чинахова сразу пошло – уже во втором матче за новую команду форвард забросил первую шайбу. А дальше россиянин быстро дорос до топ-6, начал играть в одном сочетании с Малкиным и Кросби (по отдельности), стал получать время в большинстве и выбил 36 (18+18) очков в 43 матчах.

Егор Чинахов Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Что восхищало в преображении Чинахова, так это то, что к форварду вернулся его разящий кистевой бросок, который раз за разом ставил вратарей соперников в тупик. И это не показатель того, что в «Питтсбурге» Егору помогли его прокачать за несколько дней, нет. Скорее речь о том, что россиянину помогли вернуть уверенность в себе и стали доверять всё больше и больше. Талантливого игрока сей подход не мог не окрылить.

Правда, плей-офф Чинахов, если говорить откровенно, провалил – 0 очков в шести матчах, показатель полезности «-4», упавшее игровое время и лишь три игры с бросками по воротам. Но повлиял на это и общекомандный конфуз – «Филадельфия» тактически переиграла «Питтсбург», параллельно с этим банально физически перебив команду Дэна Мьюза.

«Питтсбург» продлил контракты ещё с тремя игроками: «Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с Егором Чинаховым

Минтюков здорово ворвался в НХЛ менее трёх лет назад, с ходу начал получать время в большинстве, проводя на площадке около 20 минут – для молодого защитника в то время открылись шикарные перспективы. Однако во втором сезоне последовал спад – статистика и игровое время упали, в большинстве стали чаще пробовать Целльвегера и Лакомба, а сам Павел становился всё более неприметным.

В прошедшем сезоне тенденция глобально не поменялась, и в один момент даже начали ходить слухи, что Минтюков может быть обменян в другую команду. Плей-офф россиянину стабильно провести тоже не удалось – после неплохой серии с «Эдмонтоном» в противостоянии с «Вегасом» Павел вновь выглядел не лучшим образом.

Вряд ли «Дакс» ставили главной целью сохранение Минтюкова в команде, но события в межсезонье подтолкнули менеджмент к этому. Сначала в «Баффало» был обменян Целльвегер, потом Джейкоб Труба покинул клуб, а на рынке «Анахайм» работал крайне вяло – тот же «Сан-Хосе», находящийся примерно на том же этапе развития, тратил деньги не стесняясь.

Павел Минтюков Фото: Melissa Majchrzak/AP/ТАСС

Внимание, вопрос: как форвард, проведший на хорошем уровне лишь половину сезона, и защитник, осевший в третьей паре, получили многомиллионные контракты? Кажется, дело в том самом перегретом «Филадельфией» рынке – затягивать с продлением ограниченно свободных агентов становится всё опаснее, поэтому приходится здесь и сейчас переплачивать, чтобы не остаться с камышом в руке.

Особенно это касается «Анахайма» и лично генерального менеджера Пэта Вербика, который опростоволосился с Карлссоном – вторая подобная задержка могла стоить и работы.

У «Питтсбурга» в этом плане ситуация значительно легче: почти вся команда укомплектована, места под кепкой предостаточно, да и Чинахов продемонстрировал способность быть полезным в топ-6, а также потенциал выйти на 30-35 голов в регулярке. Такие игроки на дороге не валяются. При этом ещё два года назад Кирилл Марченко подписывал трёхлетний контракт на $ 3,85 млн с «Коламбусом», забив в двух сезонах до этого 44 шайбы (в сумме). Вот он показатель изменения рынка.

Наших ребят поздравляем с такими шикарными контрактами! Оказаться в нужное время в нужном месте – тоже важное умение, хоть и часто происходящее по воле случая.