«Очень интересно, что теперь будет. Жду притирки к другому хоккею». Интервью с Сергеевым

Лидер обороны «Динамо» поделился ожиданиями от работы с Леонидом Тамбиевым и рассказал, кому симпатизирует на чемпионате мира по футболу.

4 июля на арене «Сталкер» прошёл матч памяти трагически ушедшего из жизни в возрасте 32 лет известного российского хоккеиста Артёма Фёдорова. Одним из участников встречи стал двукратный обладатель Кубка Гагарина ведущий защитник московского «Динамо» Артём Сергеев.

После завершения встречи Артём дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионату», в котором прокомментировал провальное выступление бело-голубых в минувшем плей-офф КХЛ, поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева и рассказал, кому симпатизирует на чемпионате мира по футболу.

«Время по факту скоротечно, никогда не знаешь, когда всё может закончиться»

— Как получил приглашение сыграть в этом матче?

— Получил от Ани, жены Тёмы. Она написала моей жене, попросила меня сыграть и пригласить ребят, которых Тёма хорошо знал.

— Насколько я помню, ты пересекался с ним в «Салавате Юлаеве». Каким он тебе запомнился как игрок и человек?

— Отличный человек с острым чувством юмора, трудолюбивый и злой на льду.

— Не выбивают ли из колеи такие истории? Профессиональный спортсмен умер в 32 года.

— Тяжело было воспринять такую информацию, когда это случилось. Целый день был на похоронах, на поминках. Было тяжело, есть мысли, что время по факту скоротечно, никогда не знаешь, когда всё может закончиться.

«Достойно уважения, как «Локомотив» перевернул серию с «Авангардом»

— Длинное межсезонье в этом году. Можно ли сказать, что успели соскучиться по хоккею? Давно столько не отдыхали.

— В моей профессиональной карьере впервые такое, что проиграли в первом раунде. Столь длинный отпуск у меня впервые, для меня он точно непривычен.

Артём Сергеев, №93 Фото: dynamo.ru

— Если поставить точку в том провальном сезоне, в какой момент всё пошло не так? Почему всё развалилось настолько резко? Даже после отставки Алексея Николаевича [Кудашова] была и длинная победная серия в семь матчей, не было ощущения, что это конец.

— Честно говоря, та победная серия шла по накатанной. Всегда может пойти что-то не так, но есть тренеры, которые могут исправить ситуацию. Соответственно, [есть] и игроки, ни в коем случае не снимаю с нас ответственности. Но этого не получилось сделать.

— После вылета «Динамо» следил за плей-офф КХЛ? Удивился ли второму подряд чемпионству «Локомотива»? У них всё-таки сменился тренер.

— Конечно, следил за плей-офф, смотрел много игр. Их чемпионству не удивлён. Больше удивлён серии с «Авангардом». И даже не теми 33 секундами в шестой игре. Там же первые два матча были в одну сторону. Как они смогли эту серию перевернуть – достойно уважения.

Артём Сергеев Фото: dynamo.ru

— Александр Радулов – вообще человек или зверь? Видишь себя в его возрасте с такой же страстью к хоккею? Как ему это удаётся?

— Хотелось бы. Думаю, прежде всего это любовь и вера в хоккей, как бы банально это ни звучало. В принципе, это два огромных определяющих [фактора].

«Не жду притирки к Тамбиеву. Жду притирки к другому хоккею»

— После вылета «Динамо» из плей-офф и до совета директоров было много слухов вокруг команды. Следил за тем, что происходит? Если говорить откровенно, то при определённых назначениях существовал вариант, при котором и ты мог покинуть команду, несмотря на действующий контракт.

— Скажу честно, ничего не читал, не выискивал. Но, конечно, всё это попадается в ленте новостей. Мимо этого не пройдёшь, тем более когда это касается твоего клуба. Покинул бы я клуб или нет, если бы пришёл Роман Борисович [Ротенберг], мы об этом никогда не узнаем. Честно говоря, об этом не думал. Ситуация абсолютно мне неподконтрольна. Сейчас всё встало на свои места, я рад этому.

— Каким был первый разговор с новым главным тренером Леонидом Тамбиевым? Знал ли его до этого?

— Познакомились при помощи телефона. Хорошо поговорили, не скоротечно о деталях предсезонки, его требованиях. Такие стандартные вещи. Сам факт разговора был приятным.

— Сейчас про Леонида Тамбиева часто говорят, что он привык работать в ВХЛ или в «Адмирале», с игроками объективно более низкого класса, чем собраны в «Динамо». Сейчас ему надо перестраиваться, приспосабливаться к общению с вами, более титулованными хоккеистами. Вы ждёте в этом плане какой-то притирки?

— Честно говоря, такой притирки именно к тренеру не жду. Жду притирки к другому хоккею. Уверен, это будет совсем другой хоккей, другая средняя зона, другие детали будут. Больше к этому. Я бы не стал говорить, что он работал в ВХЛ или в «Адмирале» с другими игроками. Мы все в «Динамо» взрослые нормальные адекватные ребята.

Леонид Тамбиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И я не припомню, чтобы кто-то, с кем пересекались, вёл себя неадекватно, в том числе по отношению к тренерскому штабу, и перегибал палку. Понятно, бывают спорные моменты. Но, опять же, всё решается в диалоге, с нашей стороны мы все точно отнесёмся к новому тренерскому штабу с уважением. Думаю, и они, увидев это, будут относиться к нам так же.

Тамбиева называют жёстким тренером. Что он сам думает об этом штампе? Тамбиев — о надоедливых вопросах: ещё бы этот шлейф убрать… Я не жёсткий, а требовательный

«Пришёл новый тренерский штаб. Мы начинаем всё с чистого листа»

— В межсезонье линия обороны «Динамо» уже довольно сильно обновилась: новичками команды стали Кристиан Хенкель и Сергей Зборовский. В прессе активно муссируются слухи, что впереди трансфер Артёма Блажиевского. Для тебя насколько принципиально, как в межсезонье изменяется твоя линия в команде, учитывая, что наверняка будет и новый партнёр по паре?

— Для меня это непринципиальный момент, потому что всегда стараюсь из года в год доказывать лично свой уровень. И хочу продолжать это делать. Согласен, что в команду пришли хорошие ребята. Но моё видение в плане своей игры не меняется. Продолжу играть «пять на пять» и в меньшинстве.

— Может быть, кому-то из новичков особенно рад, так как с кем-то находишься в хороших отношениях?

— Ну вот с Артёмом Блажиевским в хороших отношениях. Он мой сосед по дому (смеётся). Зборовского знаю заочно, так как пересекались в общих компаниях. С Крисом тоже пересекались. Кто ещё?

Сергей Зборовский Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Собственно, ты всех новичков в защите и назвал.

— Ну да (смеётся). Ещё с Никитой Коростелёвым вместе играли, поэтому его тоже хорошо знаю.

— У тебя есть ощущение, что строится совсем новое «Динамо»?

— Да. Уже это чувствую. Что скрывать, Алексей Николаевич со своим тренерским штабом отработал в «Динамо» четыре с половиной сезона. Это приличный срок для нашей лиги. Сейчас пришёл новый тренерский штаб. Мы начинам всё с чистого листа.

«С моей стороны никакого умышленного контакта с арбитром не было»

— В прошлом сезоне ты стал невольным участником скандального момента с лайнсменом. Потом в прессе была большая дискуссия на сей счёт. Что сейчас думаешь о том моменте? Летом судейство вроде бы обсуждать можно.

— Точно не считаю себя виноватым. По абсолютно простой причине. Если я не ошибаюсь, даже в регламенте написано, что удаляют и штрафуют игрока только за умышленное воздействие на арбитра. Здесь очевидно, что никакого умышленного контакта с моей стороны не было.

— После этого не стало страшно выходить на лёд в том плане, что теперь нужно не только ещё пристальнее контролировать свои действия, но и предугадывать движение судей?

— Честно говоря, первые пару-тройку игр задумывался об этом, когда вставали на точку. Потом этот момент ушёл.

«Месси вне конкуренции. Это талант от бога»

— Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Следишь за этим праздником спорта?

— Честно говоря, поздновато они играют. Я в это время уже сплю. Но за результатами, конечно, слежу. Сейчас начались матчи 1/8 финала. С этой стадии уже можно и посмотреть, пожертвовав своим сном.

— В отсутствие сборной России есть ли команда, которой отдаёшь свои симпатии? Или конкретный игрок?

— Сборной нет. Есть великие игроки. Но понятно, что Месси вне конкуренции. Это талант от бога.

— То есть в главном футбольном споре XXI века – Месси или Роналду – для тебя ответ очевиден?

— Безусловно. Это 100%. Месси ведёт игру и является определяющим футболистом.

— Футбол, особенно в Америке, сейчас всё больше на хоккей становится похож в плане пауз. На ЧМ есть hydration break, а VAR и вовсе давно ввели.

— VAR – это правильно. До его введения столько ошибок допускалось при фиксации взятия ворот. Так что это хороший шаг. А вот рекламные паузы мне крайне не нравятся, они очень сильно сбивают ритм. Если говорить о хоккее, 17 минут перерыва – достаточно времени, чтобы показать рекламу.

— В хоккее во время рекламных пауз хотя бы лёд пытаются чистить.

— Лопатами. И это просто ни о чём.

«Пока не будет личного опыта, выводы делать практически невозможно»

— Если мы так плавно вернулись к хоккею – уже скоро стартует предсезонка. Можно ли сказать, что в свете рекордного отпуска в этом году ждёшь начала сборов с особым нетерпением?

— Да. Действительно с нетерпением жду сборов. Уже готовлюсь и тренируюсь. Мне очень интересно, как всё теперь будет. Я никогда не работал с Леонидом Григорьевичем. Одно дело, у кого-то что-то спросить. Но пока не будет личного опыта, выводы делать практически невозможно.

Артём Сергеев Фото: dynamo.ru

— Игроков, которые остались в «Динамо» после неудачного выступления в плей-офф, захлёстывают особые реваншистские настроения?

— Безусловно. Мне было максимально неприятно после того, что произошло. Поехали с горочки – и приехали. Прежде всего надо обратить внимание на себя и сделать правильные выводы. Надеюсь, мы их сделали. И персонально я – тоже. Теперь надо заново всё доказывать, что мы не просто конкурентоспособная команда, а команда, которая хочет и может выигрывать.