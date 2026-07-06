КХЛ проиграла в гонке с НХЛ. Бороться с североамериканским рынком сейчас невозможно

Уже неделя как открылся рынок свободных агентов в Северной Америке, но мы пока не видим серьёзной активности от клубов КХЛ – нет ни свежих для нашего чемпионата ярких иностранцев, ни возвращения заметных россиян.

Отдельные сделки случаются, но по-настоящему бороться за игроков с претензиями хотя бы на ближайший резерв клубов НХЛ мы уже не способны. Более того, многие хоккеисты прекрасно понимают, что останутся в АХЛ – и всё равно не спешат лететь в Россию. С чем связаны новые трансферные реалии и где в таком случае стоит искать резервы для усиления состава?

Андрей Кузьменко Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

Часто от генеральных менеджеров клубов КХЛ можно услышать, что они не торопятся закрывать платёжную ведомость в ожидании успешных подписаний игроков из Северной Америки. В особенности ставку на рынок АХЛ/НХЛ делают сейчас «Трактор» и минское «Динамо», а также «Ак Барс», где состав не собран пока даже на 50%. Однако спустя неделю после открытия заокеанского рынка можно с уверенностью сказать – по-настоящему большие хоккеисты к нам не приедут. Посмотрим на тех, кого удалось привезти уже сейчас. ЦСКА вернул в Россию Егора Замулу, «Спартак» – Ивана Федотова, Дмитрий Кузьмин перешёл в минское «Динамо», Егор Афанасьев – в «Авангард», Александр Алексеев – в «Салават», а Захар Бардаков снова сыграет за СКА. Из них всех реальными игроками НХЛ с перспективами сыграть хотя бы 10 матчей за сезон можно назвать разве что Бардакова и Замулу.

Все остальные наши возвращенцы глубоко застряли в АХЛ и едут в КХЛ скорее от безысходности. В Алексееве окончательно разочаровался «Вашингтон», однако и в «Питтсбурге» он шансов не получил. Федотов после провала в «Филадельфии» едва ли будет востребован в НХЛ даже с учётом проблем с голкиперами в лиге, Афанасьев ехал в «Сан-Хосе» на односторонний контракт, но в результате весь год просидел в «Барракуде». Белорус Кузьмин также не появился в основе «Чикаго», играя исключительно за «Рокфорд Айсхогз». Почти за пять лет в Северной Америке ни одного матча в АХЛ, зато уникальный опыт игры в лиге Восточного побережья – понятное дело, что нужно было ехать в родное «Динамо» практически на любых условиях. Но вот все, кто имеет хоть малейший шанс задержаться в основе клубов НХЛ, контракты с клубами КХЛ подписывать не спешат.

Егор Афанасьев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Показательно, что до сих пор нет конкретики касательно перспектив появления Евгения Дадонова в «Тракторе». В руководстве челябинского клуба открыто говорят об интересе к нападающему и рассказывают про ежедневный формат переговоров, однако сторона Дадонова всё ещё чего-то ждёт. И неспроста: даже несмотря на провальный сезон, кто-то из генеральных менеджеров вполне может рискнуть и выписать ветерану минимальный контракт. Чисто как лотерейный билет: выгорит – здорово, нет – не проблема. В реалиях растущего потолка зарплат условный $ 1 млн ничего не решает, даже отправить игрока на весь сезон в АХЛ не проблема. При этом с учётом всех налогов с минимальным контрактом можно рассчитывать на 50 млн рублей чистыми – не сказать, что в КХЛ готовы сейчас платить существенно больше. И ладно ещё Дадонов мог соскучиться по родине, но зачем ехать домой молодым?

Посмотрите на того же Максима Шабанова, которого все отправляли обратно в Челябинск. Но ведь с контрактом в $ 1,6 млн Максим выиграет даже в финансовом плане, не говоря уже о шансе всерьёз закрепиться в лучшей лиге мира и вести переговоры о соглашениях с суммами совсем другого порядка. Рынок НХЛ потихоньку сходит с ума – так Андрей Кузьменко, в котором «Ак Барс» видел потенциальную замену Александру Барабанову, получает $ 5 млн от «Питтсбурга». Даже с учётом всех конвертаций валют и налоговых издержек это свыше 240 млн рублей на руки. Такие контракты были разве что 15 лет назад, когда доллар стоил по 30 рублей, а ни о каком потолке зарплат не шло и речи. В те годы КХЛ действительно могла перебивать НХЛ по зарплатам – в «Локомотиве» играл Павол Демитра, в ЦСКА – Александр Радулов.

Павол Демитра Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

Переход Ильи Ковальчука в СКА – вообще отдельная история. Один из лучших снайперов НХЛ в праймовом возрасте меняет лигу и неплохо поднимается в финансовом плане, хотя его контракт с «Нью-Джерси» был и без того скандальным и рекордным. Сколько же Илья получал первые годы в Петербурге остаётся только догадываться, однако, по слухам, цифры тогда были совсем неприличные. Даже клубы средней руки могли себе позволить качественно усиливаться, в том числе легионерами. Сейчас же о приглашении сильных иностранцев стоит вообще забыть. Как же забавно было слышать от всевозможных инсайдеров об интересе клубов КХЛ к Джеку Рословику. Американец подписался с «Торонто» на два года с кэпхитом $ 4 млн. То есть вы всерьёз рассчитывали, что гражданин США откажется от игры в НХЛ и такого контракта ради условного Омска?

Переезд Ковальчука из «Нью-Джерси» в Питер – эпохальное событие из прошлой жизни: Найдёт ли Илья своё счастье на льду?

Про легионеров с хоть какими-то шансами закрепиться в основе клубов НХЛ стоит вообще забыть. Но даже на игроков АХЛ губу раскатывать не стоит. В хоккейных телеграм-каналах писали, что сразу 22 хоккеиста АХЛ из 25, на кого выходили представители клубов КХЛ, якобы отвергли предварительные договоренности с командами из нашего чемпионата. И даже если масштаб проблемы преувеличен, факт остаётся фактом. Нельзя не замечать слона в комнате, хоккеисты – такие же люди, и они читают новости, как и все остальные. И в текущей обстановке мировой геополитической неопределённости канадец или американец будет готов к переезду в неизвестную для него страну только под значительно превосходящие текущий контракт финансовые условия. Можете встать на его место – сколько денег вам нужно предложить для переезда в Иран? А для контракта на работу в Южном Судане или Сомали?

Джек Рословик Фото: Harry How/Getty Images

Тут нет никакого преувеличения – опирающиеся на информацию в интернете и слухи североамериканцы примерно так себе ситуацию в нашей стране и представляют. К тому же непонятный правовой статус контрактов в КХЛ никак не помогает имиджу лиги, а кейс Ивана Федотова ещё и размыл международное правовое поле. Раньше приглашать хоккеистов из АХЛ было проще простого – многие из них получали примерно по $ 100 тыс., так что переезд в Россию сразу же увеличивал их доходы в несколько раз. Сейчас такие зарплаты уже и у хоккеистов из ECHL. Контракты лучших бомбардиров второй по силе североамериканской лиги стремятся к миллиону вечнозелёных, средние цифры идут в диапазоне $ 300-500 тыс. При этом чаще всего речь идёт о котах в мешке, когда выписывать чек нужно от 80 млн рублей и выше, а гарантии результата нет никакой.

«На месте руководителей клубов я бы не стал питать иллюзий, что к нам приедут лучшие бомбардиры плей-офф АХЛ. Все, кто мог бы стать звездой у нас, там получают по $ 500 тыс. в год. Чтобы привезти их сюда, нужно умножать ценник на два. А это большой риск», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга. После чего подписал Скутера Брики из ECHL – просто потому, что на кого-либо посерьёзнее в Нижнем Новгороде денег нет. Не от хорошей жизни в «Металлурге» переплачивают за Нэйтана Тодда. Тодд уже освоился в России, всем понятно, чего от него ждать, в то время как Винни Леттьери попросил бы даже больше. Но как бы он сыграл в КХЛ, никто не знает, да и от внезапного побега никто не застрахован – вспоминаем про «подарок» для лиги после отправки ЦСКА Федотова в армию.

Иван Федотов Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

«Нефтехимик» также берёт себе игрока из лиги Восточного побережья, «Автомобилист» подписал среднего даже по меркам АХЛ Кейла Клага, ямаец Дживани Смит также едва ли поднимет «Шанхайских Драконов» с колен, как и американец Гарретт Пилон – «Барыс». Менеджерам клубов КХЛ нужно серьёзно переплачивать крайне ограниченным в мастерстве хоккеистам, при этом не имея никаких гарантий, что они не то что сыграют на своём привычном уровне, а как минимум не сбегут через пару месяцев после того, как услышат или увидят какие-то детали из жизни после 24 февраля 2022 года. Даже в спокойной Швейцарии, где, по идее, и деньги есть, уже не могут соревноваться по финансам с Северной Америкой – и легионерский десант в NLА сократился практически вдвое. Так что сидеть и мечтать о спасителе из-за океана – путь в никуда.