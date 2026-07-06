В КХЛ — ещё один хоккеист из Европы! «Шанхай» усилился снайпером из Чехии, игравшим в НХЛ

В КХЛ появился ещё один европейский новичок: вслед за лучшим голкипером чемпионата мира – 2026 Хенриком Хёукеланном, пополнившим состав «Трактора», и шведским форвардом Линусом Вайсбахом, который с нового сезона будет выступать в СКА, в Россию прибыл чешский нападающий Мартин Фрк – его новым клубом стали «Шанхайские Драконы».

В отличие от того же Хёукеланна, являющегося единственным представителем Норвегии в КХЛ прямо сейчас, Фрк не находится в одиночестве – в «Адмирале» уже не первый год играет его соотечественник Либор Шулак, при этом обладателями чешского паспорта также являются Дмитрий Яшкин и Остап Сафин. Однако ситуация всё равно довольно редкая – хоккеисты из Европы в сегодняшних реалиях приезжают к нам далеко не так часто.

Новость о подписании Мартином контракта в России на его родине довольно ожидаемо встретили негативно – впрочем, самих игроков такая реакция обычно совсем не волнует. В случае с Фрком ситуация едва ли будет сильно отличаться – тем более что из родной Чехии он уехал аж в 2010 году и значительную часть своей карьеры провёл в Северной Америке, из которой и переехал в стан «драконов».

На момент отъезда Мартину было всего 16 лет – его путь за океаном начинался в лиге Квебека, где в составе «Галифакса» ему было суждено поиграть с Натанам Маккинноном, Джонатаном Друеном и Маккензи Уигаром. В 2013 году этот коллектив добился главного успеха в системе канадских юниорских лиг, завоевав Мемориальный кубок, а сам Фрк стал вторым бомбардиром чемпионского плей-офф, совершив лишь на два результативных действия меньше, чем его одноклубник Друен.

К тому моменту чешский крайний нападающий был уже год как выбран на драфте НХЛ – в 2012-м его под общим 49-м номером забрал к себе «Детройт». В том же раунде с ярмарки ушли ещё несколько хорошо знакомых поклонникам КХЛ игроков – Оскар Данск, Вилле Покка и Понтус Оберг. А сразу после Фрка «Нэшвилл» выбрал финалиста последнего розыгрыша Кубка Стэнли Колтона Сиссонса.

В отличие от Покки, до НХЛ Фрк всё-таки добрался. Правда, путь в элиту был достаточно долгим – после выпуска из «Галифакса» чех на протяжении трёх сезонов мотался между АХЛ и лигой Восточного побережья в ожидании шанса попробовать себя в компании сильнейших хоккеистов планеты.

Этот шанс предоставила ему «Каролина» – в октябре 2016-го «Харрикейнз» подобрали Мартина с драфта отказов, а через несколько дней он дебютировал в НХЛ во встрече с «Эдмонтоном». А ещё через неделю Фрк провёл второй матч в лиге – по иронии судьбы в качестве соперника «ураганов» тогда выступил «Детройт». Ещё бо́льшая ирония оказалась в том, что после той встречи чех снова был выставлен на драфт отказов, откуда его забрали… «Ред Уингз».

Дебюта в составе «крыльев» пришлось ждать ещё почти год, за время которого форвард успел завоевать Кубок Колдера в составе «Гранд-Рапидс». Но оно того стоило – в октябре 2017-го Мартин вышел на лёд в домашней игре с «Миннесотой», помог Энтони Манте забросить первую шайбу в матче, а в концовке встречи сказал последнее слово и установил окончательный счёт 4:2.

Мартин Фрк в АХЛ Фото: Jonathan Kozub/Getty Images

Таким вышло начало его лучшего – и единственного полноценного – сезона в НХЛ: тогда Фрк провёл 68 матчей, в которых совершил 25 (11+14) результативных действий. И единственный раз в карьере съездил во взрослую сборную Чехии, приняв участие в розыгрыше Евротура.

Однако затем снова начались метания между лигами: ещё один сезон он провёл в системе «Детройта», а затем перебрался в Лос-Анджелес, где изредка вызывался в основу «Кингз» из «Онтарио». За годы в АХЛ Мартин зарекомендовал себя как одного из самых результативных игроков лиги. После в его карьере был «Спрингфилд», затем небольшая и не слишком успешная командировка в Швейцарию и возвращение в АХЛ – уже в систему «Калгари».

После двух подряд сезонов с 60 очками в составе «Рэнглерз» Фрк перебирается в «Шанхай». Очевидно, что на него будут рассчитывать как на одного из лидеров команды – Мартин является признанным снайпером с мощным броском, силу которого он не раз демонстрировал как в официальных матчах, так и на мастер-шоу.

За плечами у праворукого форварда есть несколько сезонов с 30 и даже один с 40 голами – посмотрим, сможет ли он так же эффективно проявить себя в КХЛ.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.