Кочетков может покинуть «Каролину», изменения в руководстве «Динамо». Итоги дня в хоккее

15 игроков из НХЛ обратились в арбитраж, в КХЛ переехали два легионера.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 6 июля 2026 года.

15 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала список из 15 хоккеистов, которые обратились в арбитраж по зарплате. Ограниченно свободные агенты пока не смогли договориться со своими клубами о новом контракте.

В список вошли Ксавье Бурго («Оттава Сенаторз»), Кирби Дак («Монреаль Канадиенс»), Джейми Драйсдейл («Филадельфия Флайерз»), Джет Гривз («Коламбус Блю Джекетс»), Алекс Джефферис («Нью-Йорк Айлендерс»), Пейтон Кребс («Баффало Сэйбрз»), Коннор Макмайкл («Сент-Луис Блюз»), Коул Перфетти («Виннипег Джетс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), Ник Робертсон («Питтсбург Пингвинз»), Акира Шмид («Флорида Пантерз»), Брэйден Шнайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ронан Сили («Каролина Харрикейнз»), Коул Силлинджер («Коламбус»), Тревор Зеграс («Филадельфия»).

Напомним, игроки вправе продлить соглашения со своими командами до начала разбирательств.

Инсайдер НХЛ: «Миннесота» планирует выменять нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза

«Миннесота Уайлд» обращалась к «Нью-Джерси Дэвилз» по поводу возможного обмена форварда Джека Хьюза. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майкл Руссо. Контракт 25-летнего нападающего с кэпхитом $ 8 млн действует до завершения сезона-2029/2030.

За «Уайлд» выступает старший брат Джека – защитник Куинн Хьюз. Ранее сообщалось, что клубу интересен другой центральный нападающий – капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, запросивший обмен из клуба. «Красные крылья» согласны обсуждать обмен при условии включения в сделку нападающего «Миннесоты» Мэтта Болди.

В прошлом сезоне Джек Хьюз провёл 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 77 (27+50) очков.

Вайсфельд: потолок зарплат в КХЛ дырявый, карикатура какая-то. Зачем вообще его ввели?

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о потолке зарплат в лиге.

«У меня вопрос: а зачем вы устроили потолок зарплат, если он у вас дырявый? Тогда не устраивайте. Чего вы себя-то обманываете? Все же прекрасно всё понимают, дураков же нет. Там есть Морозов и другие. Задайте им эти вопросы. Не знаю, по каким причинам лига не корректирует регламент в этой части. Я это говорю не в плане критики. Возможно, у них какие-то есть серьёзные аргументы, в силу которых они позволяют команде-чемпиону расторгнуть контракты с половиной игроков и через день подписать новые. Но тут есть очень серьёзная проблема. У нас и так сейчас сложности с привлечением иностранцев по понятным причинам, а то, что контракты не являются гарантированными, – ещё один аргумент, в силу которого иностранцы думают, ехать им вообще в Россию или нет.

Все про этот потолок зарплат говорят, но почему-то никто не говорит, зачем вообще его ввели. При существующем положении вещей этот потолок зарплат – это какая-то карикатура. Я не говорю, что там кто-то под столом платит, не дай бог. Имею в виду, что клубы пытаются этот потолок обойти. Но это нормальная история со стороны клубов, я бы то же самое делал.

Но лига-то это видит? И если лига действительно заинтересована в том, чтобы выравнять возможности команд и тем самым повысить соревновательность, она должна предпринять ряд очень простых шагов. Но почему-то лига этого не делает. Для меня это как дважды два. Почему они этого не делают… Может, какие-то аргументы, не знаю», – сказал Вайсфельд «Татар-Информ».

Овечкин: я всё ещё могу играть и заряжать энергией раздевалку

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что всё ещё может играть и заряжать энергией раздевалку. Ранее 40-летний форвард продлил контракт со «столичными» на один год.

«Если посмотреть на наш состав, то это команда, претендующая на Кубок Стэнли. Я разговаривал с семьёй, и она сказала: «Хорошо, давай поиграем ещё один год или, может быть, два, я не знаю…». Я всё ещё могу играть и заряжать энергией раздевалку, заряжать энергией на льду», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Инсайдер НХЛ: «Каролина» изучает варианты обмена голкипера Петра Кочеткова

«Каролина Харрикейнз» изучает варианты обмена голкипера Петра Кочеткова, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта в соцсети Х. В результате сделки с участием россиянина «ураганы» хотят заполучить 33-летнего вратаря «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка.

Контракт 26-летнего Кочеткова с кэпхитом в размере $ 2 млн действует до конца сезона-2026/2027. В сезоне‑2025/2026 Кочетков сыграл за «ураганов» в регулярном чемпионате девять матчей, отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы. В прошлом регулярном чемпионате основную игровую нагрузку в воротах распределяли голкиперы «Каролины» Брэндон Басси (39 матчей) и Фредерик Андерсен (35 встреч). Датчанин в это межсезонье перешёл в «Эдмонтон».

По условиям действующего соглашения Хеллебайка, срок его контракта с «Виннипегом» рассчитан до 2031 года с кэпхитом в размере $ 8,5 млн. В сезоне-2024/2025 вратарь завоевал «Харт Трофи», вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Хеллебайк — трёхкратный обладатель «Везина Трофи» (2020, 2024, 2025) и олимпийский чемпион в составе сборной США (2026).

Московское «Динамо» объявило о смене генерального директора клуба

В руководстве московского «Динамо» произошли изменения: вместо Сергея Сушко, занимавшего пост с 2023-го по 2026-й, на должность генерального директора назначен Анатолий Харчук.

«Кандидатура Анатолия Георгиевича была выбрана неслучайно. Он хорошо знаком с системой клуба и понимает, что перед нами всегда стоят самые высокие задачи. В числе ключевых направлений работы генерального директора — укрепление клубных традиций, развитие и интеграция динамовской молодёжи, а также формирование конкурентоспособных команд нашей системы. Уверен, его профессиональный опыт и управленческие компетенции позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи», — цитирует президента ХК «Динамо» Виктора Воронина пресс-служба клуба.

Почти 30 лет Харчук неразрывно связан со спортивной деятельностью, а также обладает многолетним опытом управления в структуре хоккейного клуба «Динамо» Москва. С 2004 по 2006 год он занимал пост президента клуба, а позже в разные годы выполнял управленческие задачи в должности генерального директора.

Бывший форвард НХЛ Мартин Фрк подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с нападающим Мартином Фрком. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с 32-летним чешским форвардом рассчитано сроком на два сезона.

В прошлом сезоне Фрк набрал 60 (30+30) очков в 66 матчах за фарм-клуб «Калгари». Ранее чешский нападающий играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», «Детройт Ред Уингз» и «Лос-Анджелес Кингз» и набрал 41 (20+21) очко — забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу в 124 играх в лиге.

Последний раз Фрк выходил на лёд во встрече НХЛ 19 марта 2022 года в составе «Лос-Анджелеса». В том сезоне чешский форвард набрал 2 (2+0) очка в шести встречах.

«Нефтехимик» заключил контракт с американским защитником Тимоти Ловеллом

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с американским защитником Тимоти Ловеллом, сообщает пресс-служба клуба.

Американец является потомственным хоккеистом. Его отец Тим выступал в различных американских и европейских лигах. Защитник родился в немецком Бад-Наухайм, когда за команду из этого города играл его родитель.

Тимоти на молодёжном уровне выступал в студенческой лиге (NCAA). Начинал в колледже Бостона, а затем три сезона провёл в Университете Аризоны и завершил своё образование в Университете Мичигана. В прошедшем сезоне Ловелл выступал в Лиге Восточного побережья за команду «Гринвилл Свамп Рэббитс» («Болотные кролики») и в 72 играх набрал 32 (6+26) очка.