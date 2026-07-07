«Это, вероятно, будет мой последний сезон». Овечкин честно рассказал о новом контракте

Александр ответил на все самые важные вопросы — как проходили переговоры, почему решил остаться в «Вашингтоне», что дальше.

Александр Овечкин официально остаётся в НХЛ и в «Вашингтоне» ещё на один год. 2 июля, спустя всего один день после первого в карьере выхода на рынок свободных агентов, Великая восьмёрка и «Кэпиталз» ударили по рукам.

Ови подписал новый контракт на один год. Кэпхит составит $ 4,25 млн, но с учётом бонусов общая сумма может вырасти до $ 9 млн.

А вчера, 6 июля, Овечкин и руководство «Вашингтона» провели пресс-конференцию, где ответили на все самые важные вопросы о новом контракте и ещё одном сезоне Александра в НХЛ. Поскольку нападающий в тот момент находился в Турции, мероприятие прошло в онлайн-формате.

О чём же рассказал Ови? Приводим все ответы хоккеиста с этой пресс-конференции.

О ходе переговоров с «Вашингтоном»

«После завершения сезона я разговаривал с [президентом по хоккейным операциям] Брайаном Маклелланом и [старшим вице-президентом и генеральным менеджером] Крисом Патриком, а затем и с [главным тренером] Спенсером Карбери. Я сказал Крису, что мне нужно время, чтобы обсудить своё будущее с семьёй. Если я останусь, то для меня очень важно, чтобы у команды был шанс на крупную победу. Я хочу бороться за Кубок Стэнли.

Я видел, что сделала команда. Конечно, тяжело терять отличных игроков и замечательных людей, но кого мы подписали и выменяли? Игроков, готовых бороться за Кубок Стэнли. Понимаете? После этого я позвонил Крису и сказал: «Хорошо, давай заключим сделку». Он рассказал, что будет с подписным и со всеми остальными бонусами, и я ответил: «Хорошо, по рукам». Думаю, на всё про всё ушло от силы 10 минут».

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

О роли семьи в подписании контракта

«Очевидно, семья для всех нас находится на первом месте. И, конечно, моя жена и дети хотели, чтобы я остался в «Вашингтоне». Я разговаривал со своей семьёй, прежде всего с женой. Настя знала обо всём, что происходит, об общей ситуации и обо всех деталях того, что может произойти. И она видела, как дети постоянно, каждый день спрашивали меня: «Ты вернёшься? Ты останешься в команде? Подпишешь контракт сейчас? Или нет?» И потом смотрела на меня. А я каждый раз раздумывал о том, остаться ли ещё на год. Все, вообще все спрашивали меня: «Ты вернёшься? Ты останешься?»

В итоге Настя сказала: «Ладно, давай поиграем ещё один годик или, может быть, два. Не знаю». После этого я позвонил Крису: «Окей, давай обсудим контракт», — потому что я знаю, что всё ещё могу играть и давать команде энергию и в раздевалке, и на льду, способен приносить результат. Плюс у нас есть команда, способная выиграть ещё один Кубок Стэнли, — и это одна из главных причин, почему я остался. Моя жена сказала мне: «Всё круто! Давай. Ещё один годик».

А вчера, когда я сказал им, что подписываю новый контракт с «Вашингтоном», они были очень взволнованы, я видел улыбки на их лицах. И да, это, пожалуй, самое важное в моей жизни — видеть, как они улыбаются и как счастливы. Это, конечно же, касается и моей мамы, моих друзей. Я всем рассказал, что подписал новый контракт с «Вашингтоном», все очень рады этому. За меня и за мою семью счастливы».

О новичках «Вашингтона»

«Столичные» в это межсезонье расстались с нападающими Хендриксом Лапьером, Брэндоном Дьюхеймом и Коннором Макмайклом, а также с защитником Тревором ван Римсдайком. Тем не менее «Кэпс» подписали игрока обороны Венсана Деарне и форвардов Алекса Така, Джордана Кайру и Буна Дженнера.

«У ребят, которых мы подписали, большой опыт. Они выносливые, сильные духом, мастеровитые. Вы видите, как «Кэпиталз» провели это межсезонье — думаю, организация проделала отличную работу. Конечно, тяжело терять Лаппи, Догги и Майки [Хендрикса Лапьера, Брэндона Дьюхейма и Коннора Макмайкла]. У нас отличные отношения, они замечательные ребята. Но я думаю, что то направление, которое выбрал клуб, приведёт к возвращению Кубка Стэнли в Вашингтон.

Ведь это прежде всего бизнес, верно? Поэтому всё, что Крис [Патрик] и организация делали, было ради победы. Именно поэтому я сказал: «Хорошо, давайте поиграем ещё один годик».

Вы можете видеть, что обменами и подписаниями новых игроков Патрик послал сигнал Карбсу [Спенсеру Карбери], что будет много работы, придётся много размышлять о том, какими будут сочетания звеньев. У нас очень глубокий состав, и я очень рад этому.

Я счастлив за нашу команду и за болельщиков. Потому что на бумаге «Вашингтон» — одна из лучших команд лиги. Но теперь нам нужно бороться за Кубок Стэнли. В первую очередь за попадание в плей-офф, а затем и за Кубок Стэнли. Мы все сделаем всё возможное, чтобы доказать, что все наши ходы и подписания принесут результат.

Если посмотреть на наш состав, то «Вашингтон» — претендент на Кубок Стэнли».

О возможности сыграть ещё два сезона

«Я не знаю. Посмотрим. Сейчас я сосредоточен на возвращении в Вашингтон и на том, чтобы показать, что я по-прежнему хороший игрок и всё ещё могу помочь команде побеждать».

О целях на предстоящий сезон

«Прежде всего — попасть в плей-офф. А затем — выиграть Кубок Стэнли, потому что это, вероятно, будет мой последний год. И если вы посмотрите на состав, на то, какая у нас глубина состава, то становится очевидно: у нас есть первоклассный вратарь в лице Эл Ти [Логан Томпсон], отличная линия защиты, а усиления в нападении возвращают нас в число претендентов на Кубок Стэнли. Так что я очень рад и счастлив за команду и за болельщиков».

О возможности прощальных церемоний, как у Флёри и Копитара

«Я не знаю. Посмотрим, как всё сложится. Можете спросить об этом у [владельца клуба] Теда [Леонсиса]».

О тренировочном процессе в это межсезонье и своём здоровье

С 2017 года Овечкин работает с личным тренером Павлом Бурлаченко. Хотя последний месяц Александр провёл в отпуске с семьёй в Турции, он уже начал заниматься и намекнул на изменение своего плана межсезонья.

«Мой тренер дал мне программу тренировок, я почти каждый день хожу в спортзал. Я играю в волейбол. Завтра [7 июля] я возвращаюсь в Москву, и тогда мы начнём заниматься на льду, тренироваться. Летом для меня всё будет по-другому. По другим причинам, но да, так и будет.

Моё самочувствие? Я чувствую себя прекрасно, и я очень взволнован. С нетерпением жду возвращения в Вашингтон, чтобы увидеть ребят. С нетерпением жду начала сезона».

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

О своей роли в «Вашингтоне» в новом сезоне

«Если Крис, Спенс или Мак [Карбери, Патрик, Маклеллан] хотят об этом рассказать, пусть рассказывают. Но для меня ситуация такова: если я возвращаюсь, то должен играть лучше».

О чемпионате мира по футболу

У Овечкина спросили про игру сборной США ещё до того, как американцы сыграли с Бельгией.

«Что думаю о футбольной сборной США? Вы видите, сколько сильных команд уже вылетели. США сейчас играют невероятно, и они выступают дома. Мне кажется, что у них есть хорошие шансы.

Буду ли смотреть матч США — Бельгия? Нет. Я посмотрю игру Португалии и Испании, и на этом всё. Завтра нам нужно лететь обратно в Россию.

Месси и Роналду? Если вы посмотрите на этих парней, они демонстрируют пример того, что ты можешь продолжать показывать тот же высокий уровень, то же мастерство, и это потрясающе. Мы смотрели почти каждый матч Месси и Роналду, и вы же сами знаете, как они играли. Это потрясающе, я очень впечатлён их выступлениями».

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