«Были моменты, когда он мог уйти в другой клуб». Реакция «Вашингтона» на контракт Овечкина

В команде рассказали, как Алекс вёл себя во время переговоров, какой будет его роль в новом сезоне и какие цели ставят перед ним.

«Вашингтону» всё-таки удалось сохранить Александра Овечкина. «Столичные» провели ряд дерзких сделок в это межсезонье и, видимо, тем самым убедили своего капитана остаться в команде как минимум ещё на год.

Правда, теперь цели, ориентиры и роли должны поменяться. Всё-таки надеяться в первую очередь на человека, которому в начале сезона будет уже 41, странно. Так что место Ови в «Вашингтоне» наверняка поменяется.

Но как?

На этот и многие другие вопросы ответили владелец «столичных» Тед Леонсис, генеральный менеджер Крис Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан в ходе онлайн-пресс-конференции с Овечкиным.

Приводим все самые важные комментарии руководства «Вашингтона».

Тед Леонсис, владелец «Вашингтона»

«Если бы вы сказали, что случится через 22 года [после того, как мы драфтовали Алекса]… я смотрю на всё, что произошло в стране, в Вашингтоне, в моей личной жизни, с моими детьми, с моими внуками… это действительно поразительно. Я провёл бо́льшую часть своей жизни бок о бок с Овечкиным. Когда Monumental Sports Network показывает специальный выпуск, посвящённый его 895 голам, я не могу оторвать глаз от экрана, и дело совсем не в шайбах. Дело в том, что это показывает разные эпохи Алекса, и я каждый раз думаю: «О, я помню тот матч, помню, что было в той игре, а на этой гостевой встрече я был на стадионе».

Леонсис, очевидно, рад, что Ови остаётся в команде. Особенно из-за того, что Александр — редкий образчик преданности в современном спорте. Помимо него и Сидни Кросби, сейчас всего лишь пара человек продолжает играть за один клуб. В ближайшие годы такие случаи могут стать ещё более редкими.

«Я думаю, что это чувство постоянства, надёжности и стабильности встречается слишком редко, и теперь мы оба действительно понимаем, что это то, что нужно ценить и оберегать. И единственный способ сделать это — быть предельно честными друг с другом. Когда сезон закончился, мы с моим сыном Заком встретились с Алексом и спросили: «Куда нам двигаться дальше? Чего бы ты хотел?»

Александр Овечкин с Тедом Леонсисом Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Одной из главных забот Леонсиса было то, что возвращение Овечкина может сорваться из-за травмы — горькая пилюля после более чем двух десятилетий демонстрации невероятной выносливости. Владелец «Вашингтона» заверил капитана, что для него всегда найдётся место в организации и ему не нужно возвращаться, если его сердце и разум не готовы к этому.

«Во время бесед мы говорили: «Мы хотим, чтобы ты был игроком «Кэпиталз» до конца жизни, поэтому если ты хочешь играть, то играй. А если не хочешь, то тебя ждёт что-то действительно знаменательное, связанное с [каналом] Monumental и с будущим «Вашингтона». И я знаю, что тебе нужно будет разобраться в себе, понять, к чему лежит твоя душа. И нам тоже нужно будет разобраться с тем, чего мы хотим».

Леонсис признался: он мечтает о кинематографическом финале. Поэтому Тед призвал Овечкина к более высокой цели в своём 22-м сезоне, чем просто голы.

«Я сказал: «Теперь ты должен вновь обрести мотивацию, сосредоточившись на более высокой цели, потому что прошлый год казался немного пустым, верно?» Мы не попали в плей-офф. На бумаге у Алекса был действительно хороший год, он отыграл все матчи, стал лидером команды по количеству очков и голов, но никто из нас не был доволен прошлым сезоном, поэтому мы решили: «Если у тебя всё в порядке со здоровьем, возвращайся. И пока ты будешь тренироваться, это не станет каторгой. Ты будешь думать о том, как любишь хоккей, как любишь эту игру, команду, город, как любишь болельщиков.

И почему бы нам сейчас не сосредоточиться на завоевании ещё одного Кубка Стэнли? Разве это не было бы лучшей историей? Разве это не мотивирует? Если ты забросишь на 10, на 20, на 30 шайб больше, какая разница? Да, однажды ты оглянешься назад и увидишь, что у тебя появилось больше голов, однако какова же высшая цель, ради которой ты вернулся?»

У Овечкина было не так много индивидуальных целей с тех пор, как он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Остаётся, пожалуй, только одно крупное достижение — по суммарному количеству шайб в НХЛ с учётом плей-офф. Прямо сейчас в активе Александра 1006 голов, а у Гретцки — 1016. Нападающему «Вашингтона» нужно всего 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Величайшего.

Впрочем, у Леонсиса всё же другие мысли.

«Давайте выиграем Кубок Стэнли. И тогда, если мы сделаем это, вы продолжите спрашивать: «Останется ли Овечкин ещё на год?»

Александр Овечкин с Томом Уилсоном Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Помимо этого, владелец «столичных» отметил, что доволен сделками «Вашингтона» в межсезонье.

«В прошлом году все чувствовали себя опустошёнными, не попав в плей-офф. Было странно наблюдать за игрой и борьбой команд в первом раунде, в то время как мы играли в гольф… Поэтому в это межсезонье мы все решили: «Давайте рискнём. Давайте снова сделаем шаг навстречу величию».

Возвращение Алекса, а также работа Криса Патрика, создавшего команду, которая, вероятно, является нашей самой крупной, самой сильной, самой быстрой и самой глубокой за всю историю — особенно с тех пор, как Алекс в организации — всё это очень захватывает. Это вновь разожгло в наших болельщиках надежды и мечты о том, что это может быть великая команда, которая способна побороться за Кубок».

Крис Патрик, генеральный менеджер «Вашингтона»

«Алекс отлично повёл себя, когда мы встретились в конце сезона, перед его возвращением в Россию. Он дал нам понять: «Делайте то, что хотите, в это межсезонье, делайте то, что считаете нужным, а потом мы обсудим, как будет выглядеть мой контракт». Это позволило нам действовать агрессивно, нацеливаться на определённых игроков и совершить некоторые из тех сделок, что мы в итоге и провернули.

Я не слишком беспокоился о том, что он вдруг вернётся и потребует чего-то, чего мы не можем сделать. Я знал, что он продолжит работать с нами. Мы просто хотели убедиться, что ему тоже всё нравится. Думаю, он тоже очень доволен тем, как всё сложилось».

Впрочем, кажется, что роль Овечкина в новом сезоне серьёзно изменится.

«Что касается его места в нашей команде, то у нас довольно сбалансированный состав. В прошлом сезоне у нас были хорошие игроки, которые остались в команде, так что мы поставили перед собой цель не пытаться заново изобретать то, что у нас уже есть.

Но я подумал, что, если мы добавим нужных игроков, у нас может получиться действительно опасная и глубокая линия нападения. У нас четыре центра, которые могут создавать моменты и играть в атаке. И, по сути, все они хорошо играют в своей зоне, так что их можно использовать в любых форматах и ситуациях. А Карбс [главный тренер Спенсер Карбери] может менять крайних нападающих по своему усмотрению, в зависимости от того, какой вариант атаки ему нужен, против какого соперника необходимо выйти в том или ином матче. Я думаю, что с таким балансом в нашей линии нападения Ови сможет играть где угодно, с любым партнёром, в зависимости от того, какой вариант атаки Карбс хочет использовать в конкретной встрече.

Алекс, как и многие наши игроки, может перемещаться по составу так, как считает нужным Карбс. Конечно, важен и аспект игры в большинстве, где Ови снова и снова доказывает свою эффективность.

Не могу сказать, что Карбери будет выпускать Восьмёрку в том или ином звене все 84 матча, но я определённо думаю, что Алекс даёт нам много опций — как и многие другие игроки, которых мы пригласили и которые есть в нашем составе».

Александр Овечкин Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Позже Патрик добавил: «Мы говорили о некоторых наших сделках, о подписании игроков, забивавших по 20 и 30 голов за сезон — а теперь к нам вновь присоединился величайший голеадор всех времён, который, кстати, забросил 32 шайбы в прошлом году. Так что Ови очень хорошо вписывается в наш состав, а помимо этого, даёт Карбсу много опций для любого матча в любой ситуации».

Генеральный менеджер не обошёл стороной и последние успехи капитана. За последние пять сезонов Овечкин забил в общей сложности 199 голов — только у семи игроков больше за этот срок. Причём у всех семи было больше игрового времени за матч, чем у Овечкина, и все семь, по сути, на целое десятилетие моложе — или даже больше.

Последние пять сезонов пришлись на возраст Овечкина от 36 до 40 лет. Его 199 голов за эти пять лет — это рекорд НХЛ в данной возрастной категории. Нападающий «столичных» оставил далеко позади всех — Джонни Бьюсика (168), Горди Хоу (166), Теэму Селянне (145) и Бретта Халла (131)

«На мой взгляд, его успехи за последние пять лет объясняются теми же причинами, что и его успехи на протяжении всей карьеры. По какой-то причине его тело смогло выдержать 21 сезон, что непросто для организма. Особенно непросто, когда тебе уже за 30 или тем более за 35. Это противоречит науке и логике — то, как он смог сохранить свою форму. Так что его здоровье на протяжении всей карьеры действительно позволило ему добиться того, чего он добился. Добавьте к этому невиданный ранее уровень мастерства в плане умения забивать — и вы получите гремучую смесь, сделавшую его опасным игроком и позволившую ему оставаться таковым дольше, чем кто-либо ожидал».

Патрик осознаёт значимость Александра. Он призвал всех остальных также ценить момент — покуда у нас есть такая возможность.

«Как я уже говорил, Овечкин — единственный в своём роде. И та преданность, которую он проявил к этому городу и этой организации, — это нечто особенное. Мы не должны воспринимать это как должное.

Я уверен, что в его карьере были моменты, когда он мог бы выбрать другое направление, перейти в какой-нибудь другой клуб, но факт в том, что он всегда хотел играть здесь и побеждать здесь. Думаю, его отношения с Тедом [Леонсисом] — это действительно особенные отношения между владельцем и игроком.

То, что Овечкин демонстрировал, — это действительно нечто особенное, и нам посчастливилось стать частью этого. Мы никогда не увидим другого такого же спортсмена в Вашингтоне. Я просто не вижу никого, кто мог бы прийти, играть так долго, как Алекс, и добиться такого исторического успеха, а также принести городу чемпионский титул. Нам всем следует наслаждаться этим, пока у нас есть возможность, потому что никогда не знаешь, когда это закончится».

Александр Овечкин Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Брайан Маклеллан, президент по хоккейным операциям «Вашингтона»

«Я думаю, что теперь Ови немного лучше защищён. На него не давят, требуя, чтобы он забивал и своими голами приносил нам победы. У всех бывают периоды, когда они «в огне», а потом наступает «засуха». И чем больше у вас хороших игроков, тем больше вы ограждаете команду от периодов, когда ей с трудом даются голы. Но у нас будет четыре хороших звена, каждое из которых может забивать.

Я в восторге от этого, и, думаю, Алекс тоже будет рад, потому что на него не будет оказываться давление каждый вечер. В его возрасте, на этом этапе карьеры прямо сейчас самым важным становится ещё один кубок. На счету Овечкина есть титул лучшего голеадора в истории и рекорд Гретцки, но я сомневаюсь, что для него именно это является движущей силой, источником мотивации. Думаю, теперь главной целью будет завоевание кубка и Алекс найдёт способ вписаться в команду и внести свой вклад. И, возможно, в новом сезоне наша атакующая линия будет более равномерной. Я не жду от Ови, что он будет лидером «Вашингтона» в следующем году».

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