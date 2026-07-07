ФХР обратится в ИИХФ о возвращении российских команд на турниры. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 7 июля 2026 года.

Московское «Динамо» объявило полный тренерский штаб команды на сезон-2026/2027

Пресс-служба московского «Динамо» объявила, что с нового сезона команду будет возглавлять новый главный тренер. Им стал Леонид Тамбиев. В тренерский штаб латвийского специалиста вошли восемь человек.

«Сформирован тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2026/2027! Команду возглавит Леонид Тамбиев — один из самых титулованных латвийских специалистов, двукратный чемпион ВХЛ, в КХЛ ранее работавший в «Адмирале» и СКА. В штаб также вошли Андрей Банада — старший тренер; Геннадий Столяров — тренер по нападающим; Олег Ореховский — тренер по защитникам; Александр Агопеев — тренер вратарей; Нормунд Силиньш и Сергей Громов — тренеры по физподготовке; Николай Карасев и Андрей Цайслер — тренеры-видеоаналитики. Желаем тренерскому штабу успешного сезона и больших побед вместе с «Динамо», — сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Минское «Динамо» выменяло у ЦСКА форварда Гарднера, забившего один гол за сезон

В результате обмена с ЦСКА состав минского «Динамо» пополнил 30-летний канадский форвард Ретт Гарднер. Контракт с Гарднером рассчитан на два сезона. Взамен в московский клуб отправились права на защитника Александра Русакова.

Гарднер перебрался в КХЛ перед стартом сезона-2025/2026. Нападающий выступал за ЦСКА. В 74 матчах за армейцев Гарднер набрал 11 очков — забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. Помимо этого, в регулярном чемпионате Ретт стал лучшим игроком команды по проценту выигранных вбрасываний – 56,5%.

У Гарднера есть опыт игры в НХЛ. На счету нападающего 41 матч в составе «Даллас Старз» и «Филадельфии Флайерз».

Защитник Робин Пресс покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта

Защитник Робин Пресс покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Робин стал игроком магнитогорской команды весной 2023-го года. В «Металлурге» защитник выиграл Кубок Гагарина и чемпионат России в сезоне-2023/2024.

В прошедшем сезоне на счету Робина Пресса 77 матчей, в которых защитник набрал 51 (10+41) очко. Всего за «Металлург» в КХЛ защитник принял участие в 233 встречах и отметился 149 (27+122) очками.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщал, что Пресс с большой долей вероятности покинет клуб по семейным обстоятельствам.

ФХР обратится в ИИХФ с письмом о возвращении российских команд на турниры

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что обратится в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределённый срок. В мае президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.

«Лада» заключила новый контракт с нападающим Райли Савчуком

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что тольяттинская «Лада» заключила новый контракт с нападающим Райли Савчуком. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошедшем чемпионате 27-летний форвард набрал 45 (23+22) очков в 68 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

Савчуку 27 лет, за «Ладу» он выступает с сезона-2025/2026. По итогам завершившейся кампании тольяттинская команда заняла предпоследнее в Западной конференции и в общей таблице чемпионата, опередив только «Сочи».