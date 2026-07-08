«Рейнджерс» или «Сент-Луис»? Где может оказаться русский чемпион НХЛ?

Основная фаза летних переходов в НХЛ закончилась – с рынка свободных агентов ушли почти все ценные игроки, многие поменяли команду через обмен, а кто-то даже дождался оффершита.

Но это вовсе не значит, что тем, кто следит за НХЛ, до октября можно уходить в беспробудную спячку. Одна из основных интриг (для российских фанатов) на данный момент разворачивается вокруг Александра Никишина, слухи об уходе из «Каролины» которого появились почти сразу же после того, как «ураганы» завоевали Кубок Стэнли.

Россиянин, ставший ограниченно свободным агентом, потребовал существенного повышения зарплаты, а «Харрикейнз», будучи не готовыми столько платить, сразу начали прорабатывать варианты обмена. Да и торопиться, откровенно говоря, менеджменту не имеет смысла – если уж удержать защитника не получится, можно получить внушительную компенсацию. Здесь «ураганы» полностью контролируют ситуацию, так как самостоятельно сторона игрока определять судьбу не может, да и опасаться оффершита не стоит – по регламенту делать его Никишину запрещено потому, что он не провёл в НХЛ три сезона.

Александр Никишин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Контролировать агент и игрок могут только срок и сумму следующего контракта, которая уже будет обговариваться с потенциальным приобретателем. Что хочет Никишин? По слухам, которые всплыли достаточно давно, Александр хочет длительный контракт с кэпхитом $ 8 млн. Кто-то может удивиться, увидев такие запросы игрока после одного проведённого сезона, однако, учитывая современный рынок, требования более чем адекватные. Добротные защитники нынче в цене, поэтому не имеет смысла быть альтруистом там, где не надо.

По информации Эллиотта Фридмана, большой интерес к Никишину проявляют «Рейнджерс», которые хотят основательно усилить оборонительную линию. Однако данному обмену сейчас мешают несколько факторов.

Первый – «Каролину» не устраивает компенсация. «Синерубашечники» предлагали «ураганам» несколько пиков, в том числе в первом раунде, однако «Харрикейнз» настаивают на том, чтобы в обменный пакет был включён готовый игрок. Ситуация вполне объяснимая – вспомните, когда в последний раз обладатель Кубка Стэнли собирал выборы на драфте? Команде под чемпионство нужно усиление здесь и сейчас, вряд ли Эрик Тулски изменит мнение по этому поводу.

Второй – «копы» не готовы удовлетворить действующие запросы стороны Никишина. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри является большим любителем натворить дел с контрактами и обменами, однако в данном случае ведёт себя предельно аккуратно, желая оставить место для манёвра, которое ещё понадобится, чтобы добавить команде глубины.

Наверное, Никишин мог бы ещё немного снизить требования, и стороны договорились бы, но вот с компенсацией дело обстоит сложнее – пул проспектов в Нью-Йорке опустошён после неудачных попыток добраться до кубка с 2022 по 2024 год.

Второй командой, которая проявляет интерес к Никишину, является «Сент-Луис», который сейчас находится на непонятном этапе развития – вроде и ростер, который есть в наличии, не позволяет уходить в перестройку, однако при этом и торговать менеджмент готов абсолютно любым игроком.

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Чисто с игровой точки зрения «Сент-Луис» выглядит для Никишина более привлекательным вариантом. Там Александр получит более внушительную роль, с ходу сможет претендовать на игру в первой паре, а также точно будет получать время в большинстве, в какой бы спецбригаде это ни было. Однако слухи о «Блюз» пока более осторожные, нежели о «Рейнджерс», которые основательно пробивали детали сделки.

Усложнить потенциальный трейд (в любой клуб) может усложнить ещё один фактор. По информации Дэвида Паньотты, «Каролина» хочет включить в сделку не только Никишина, но и Еспери Котканиеми, чей контракт почти на $ 5 млн только мешает «ураганам». Видимо, «Харрикейнз» надеются убить хотя бы одного из двух зайцев – либо избавиться от финна и освободить платёжку, либо получить хорошую компенсацию, которую можно использовать здесь и сейчас.