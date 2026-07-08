Время скандинавов. Футбольный и хоккейный чемпионаты мира на самом деле похожи

Игнорировать футбольный чемпионат мира прямо в разгар оного попросту невозможно. Даже когда твоя основная специализация — хоккей. Всё-таки мы говорим об одном из крупнейших спортивных мероприятий, о празднике спорта и жизни, объединяющем огромные массы людей.

Не обращать внимания на него не получится. Даже когда ты являешься человеком из мира хоккея.

Тем не менее в этом находятся свои плюсы.

Например, ты проводишь параллели между двумя разными видами спорта. Между тем, что происходит на футбольном чемпионате мира, и тем, что было на хоккейном.

Сравнение это достаточно грубое. Всё-таки есть важные различия. Так, на футбольном ЧМ играет 48 команд, в то время как на хоккейном их было всего 16. Футбольный действительно можно назвать чемпионатом МИРА, ибо собрались сборные со всех уголков Земли. В хоккее же это довольно номинальное название, так как играют 14 европейских сборных и две североамериканские. Иногда забредают и азиатские команды, но в этом году их не было.

И всё же есть много сходств.

Например, хоккейную сборную Швейцарии вполне можно сопоставить с футбольной Хорватией. Обе в последние лет 10-15 приближаются к статусу «топ», поставляют большое количество отличных игроков и даже заходят в медали.

Конечно, «крестоносцы» всё же поближе подобрались к званию топ-сборной, однако тут приходится делать скидку на специфику турниров: всё-таки в хоккее ЧМ проводятся каждый год, и шансов изменить статус-кво чуть больше.

Сборная Швейцарии по хоккею / сборная Хорватии по футболу Фото: Getty Images

Впрочем, есть команды, которые довольно сильно синхронизировались. И, что примечательно, все они скандинавские.

Норвегия творит историю

Именно эта страна прогрессирует сейчас быстрее остальных.

Как вы помните, хоккейная сборная на ЧМ-2026 сначала впервые за 14 лет вышла в плей-офф, потом впервые в истории пробилась в полуфинал, а затем принесла стране первую медаль в хоккее.

Футбольная же сборная впервые за 28 лет вышла в плей-офф ЧМ, а также впервые в истории преодолела первый раунд. Как вы можете понять, выход в четвертьфинал после победы в матче с Бразилией для страны тоже первый в истории.

На самом деле, норвежский спорт сейчас в целом переживает свой расцвет. С авоськой медалей на зимней Олимпиаде в Италии всё понятно, но, помимо этого, были сенсационный успех в хоккее и эпическое выступление в Лиге чемпионов «Будё-Глимт», который побил кучу рекордов — как национальных, так и в целом лигочемпионских. А теперь ещё и футбольная сборная пишет настоящую сказку на чемпионате мира.

Исторически отличный год для Норвегии.

Провальный год для Швеции

«Тре Крунур» оказались совершенно не готовы к турнирам. На хоккейном чемпионате мира Швеция грандиозно провалилась, едва выйдя из группы и вылетев уже на первой стадии плей-офф. На Олимпиаде в Милане их постигла та же участь — поражение в 1/4 финала.

Футбольной сборной повезло чуть больше. Шведы провалили отбор, но чудом квалифицировались на ЧМ через Лигу наций, потом на самом турнире неожиданно уверенно вышли из группы с Нидерландами, Японией и Тунисом (хотя в итоге и нидерландцы, и японцы, как и шведы, вылетели уже в первом раунде), а в конце посыпались в 1/16 финала с Францией. Французам проиграть не стыдно, однако шведы капитально развалились, ничего не сумев предложить сопернику.

Ужасный год для «Тре Крунур». Если Норвегия переживает расцвет, то Швеция определённо регрессирует.

Сборные Швеции по хоккею / по футболу Фото: Getty Images

Отдыхающая Дания

В ситуации со «львами» поменьше совпадений, но забавные моменты всё равно есть.

Так, сборная Дании по хоккею на ЧМ-2025 добилась своего лучшего результата в истории, завершив турнир четвёртой. А этом году даже не вышла из группы.

Футбольная команда после полуфинала Евро-2020, не самого удачного ЧМ-2022 и хорошего Евро-2024 с выходом в 1/8 финала довольно неожиданно не сумела квалифицироваться на ЧМ-2026.

После ярких успехов что в хоккее, что в футболе датчане, можно сказать, расслабились и решили посмотреть спортивные мероприятия в домашней обстановке.

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Конечно, это не единственные сходства, но, пожалуй, самые яркие — те, что сразу бросаются в глаза.

Впрочем, важнейшее тут другое. И хоккейный, и футбольный чемпионаты мира сближают и объединяют людей из разных точек планеты. Они отличаются по своей масштабности, и всё же это не так важно. Главное, что они продолжают выполнять свою основную миссию. А что ещё нужно?