Лучший вратарь лиги, защитник-скандалист. 6 россиян, вернувшихся из Америки в КХЛ

«Автомобилист» объявил о подписании очередного новичка – двухлетний контракт с клубом из Екатеринбурга заключил нападающий Данил Гущин. 24-летний форвард готовится дебютировать в КХЛ – с сезона-2018/2019 негабаритный вингер, прошедший через школы московских «Динамо» и ЦСКА, выступал в Северной Америке.

За плечами у Данила есть несколько сезонов в юниорской лиге США, один год в лиге Онтарио и даже 18 матчей в НХЛ, где нападающий играл в составе выбравшего его под общим 76-м номером драфта-2020 «Сан-Хосе».

Однако большую часть заокеанской карьеры Гущин провёл в АХЛ. И там дела складывались у него очень даже неплохо – за 231 матч в фарм-клубах «Шаркс» и «Колорадо», куда нападающего обменяли год назад, он набрал 182 (88+94) очка. Но рассчитывать на возвращение в НХЛ, увы, не приходится – поэтому Данил вернулся в Россию.

Он стал не единственным хоккеистом, который этим летом перебрался в КХЛ из Северной Америки. Рассказываем ещё о пяти игроках, которые в предстоящем сезоне будут выступать в сильнейшей лиге Европы.

Егор Замула

Как и Гущину, защитнику ещё только предстоит дебютировать в КХЛ – Замула покинул Россию в 2017 году, уехав туда из системы магнитогорского «Металлурга». На протяжении нескольких лет он выступал в Западной хоккейной лиге, большую часть времени проведя в составе «Калгари Хитмен». А вот на драфте НХЛ все клубы прошли мимо его кандидатуры.

Впрочем, это не помешало Егору в сентябре 2018-го подписать контракт новичка с «Филадельфией». К тому моменту он успел показать себя на домашнем ЮЧМ-2018, а в следующем сезоне и вовсе стал самым результативным защитником «Хитмен», набрав 56 очков в 61 матче.

На взрослом уровне поддерживать такую результативность у него не получилось, хотя, например, серебряный МЧМ-2020 он тоже провёл довольно-таки ярко. И это касалось не только игры – Замула не раз продемонстрировал, что умеет обострять не только на льду, но и за его пределами.

Дебют в НХЛ у Егора состоялся в апреле 2021 года, но полноценного вхождения в основу «Флайерз» пришлось ждать подольше – лишь в сезоне-2023/2024 уроженец Челябинска стал полноправным членом обоймы «лётчиков».

Тогда же он выдал лучшую регулярку в карьере, набрав 21 (5+16) очко в 66 матчах – казалось, что дальше на тот момент 24-летний защитник будет только прогрессировать. Но в следующем сезоне сделать шаг вперёд не получилось, а ещё через год Замула и вовсе выпал из состава «Филадельфии» и позже был обменян в «Питтсбург». В другом клубе из Пенсильвании Егор тоже на задержался – история с уходом оттуда вышла довольно резонансной и скандальной.

В «Коламбусе», где Замула оказался после «Пингвинз», своим он тоже не стал – поэтому в следующем чемпионате он будет радовать болельщиков ЦСКА. Возможно, и не только в следующем – контракт с армейцами был заключён сразу на три года.

Александр Алексеев

В отличие от Замулы, Алексеев в таком представлении российским и особенно уфимским болельщикам не нуждается. Александр уже играл за «Салават Юлаев», с которым он подписал двухлетний контракт, пусть его пребывание в Башкортостане и было пять лет назад и продлилось всего год.

После отъезда из Уфы защитник успел дебютировать в НХЛ в составе «Вашингтона» и в определённый момент, казалось, сумел доказать тренерскому штабу «Кэпиталз» свою состоятельность. Однако ни одного полноценного сезона в основе «столичных» он так и не провёл – большую часть времени Алексеев играл в АХЛ.

В последней регулярке он и вовсе не получил ни одного вызова в НХЛ – при этом находился он уже в системе другого клуба, перебравшись в Питтсбург. После 12 очков за 38 матчей регулярного чемпионата и 5 результативных действий в 11 матчах розыгрыша Кубка Колдера в фарм-клубе «пингвинов» Александр принял решение вернуться туда, где его ждали не один год.

Егор Афанасьев

Год назад нападающий предпринял ещё одну попытку закрепиться в НХЛ. Она изначально казалась слегка наивной – Афанасьев не показал чего-то выдающегося в ЦСКА, но всё же ушёл от армейцев в надежде всё-таки получить место под солнцем в Северной Америке.

Солнце это должно было стать калифорнийским – Егор заключил контракт с «Сан-Хосе», который на тот момент казался клубом без особых перспектив в уже завершившемся сезоне. А потому и попасть в основу «акул» казалось не самой сложной задачей.

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Справиться с ней Афанасьеву не удалось – весь год он провёл в АХЛ, где, пусть и набрал 40 очков в 64 матчах регулярки, был далеко не первой скрипкой фарма «Шаркс». А из российских крайних нападающих выше Егора в очереди был более молодой Игорь Чернышов – очевидно, ловить в системе «Сан-Хосе» было уже нечего.

Следующим шагом для Афанасьева стал «Авангард» – омичи приобрели права на форварда в рамках обмена с ЦСКА, когда в столицу был отправлен Клим Костин, а состав «ястребов» пополнил ещё и Кирилл Долженков. В стане полуфиналистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина Егор должен задержаться как минимум на два года – может, с его помощью сибиряки всё-таки станут чемпионами?

Захар Бардаков

Для Захара предыдущий сезон был первой попыткой попасть в сильнейшую лигу мира. Не сказать, что она получилась успешной, но и провальной её тоже не назовёшь – до усиления центральной оси «Колорадо» во время дедлайна Бардаков был регулярным игроком основы, пусть и получал не так много игрового времени.

СКА сработал оперативно – с учётом ухода из клуба двух лидеров по игровому времени в меньшинстве (Марата Хайруллина и Михаила Воробьёва) и нередко появлявшегося там Матвея Полякова этот переход должен принести петербуржцам ещё больше пользы.

Захар Бардаков в составе «Колорадо» Фото: Andrew Wevers/Getty Images

В год до отъезда в Северную Америку Бардаков провёл свою самую сильную регулярку в КХЛ и был ключевой частью спецбригады нейтрализации, которая вошла в топ-3 по эффективности во всей лиге. В новом сезоне легко можно представить Захара в связке с Никитой Дишковским – такой дуэт будет проблемой абсолютно для любого большинства.

Можно предположить, что через год форвард совершит ещё одну попытку уехать в НХЛ, ведь контракт со СКА будет краткосрочным. Если Захар отыграет его так, как в своём последнем сезоне в КХЛ, шансы ещё раз попытать счастья за океаном наверняка будут.

Иван Федотов

Последний основной вратарь сборной России всё-таки реализовал свою мечту попробовать себя в НХЛ – несмотря на все преграды, Федотов доехал до «Филадельфии» и вышел на лёд в главной североамериканской лиге. Но показать себя во всей красе он не смог – прошлой осенью Иван был обменян в «Коламбус».

Дела в системе «Блю Джекетс» у него не пошли – да, Федотов был первым номером «Кливленда» на протяжении большей части предыдущего сезона, однако ближе к плей-офф он потерял место на последнем рубеже фарм-клуба «мундиров» в АХЛ, после чего возвращение на родину стало неминуемым.

Как по заказу, вакансия первого номера освободилась в «Спартаке» – Александр Георгиев, который по ходу прошлого сезона также вернулся в Россию из-за океана, решил ещё раз пересечь Атлантику и найти себе работу в НХЛ. А Иван, чья североамериканская карьера, видимо, окончена, теперь будет доказывать свою состоятельность в составе красно-белых.

В 2022 году Федотов был признан лучшим голкипером КХЛ – с тех пор его жизнь перевернулась практически с ног на голову. Но даже по спортивным меркам Иван ещё достаточно молод – в ноябре ему исполнится только 30 лет. Так что времени и возможностей вернуться на высокий уровень у него будет достаточно.