Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кто из россиян вернулся в КХЛ из Америки летом 2026 года, Бардаков, Гущин, Замула, Алексеев, Федотов, Афанасьев

Лучший вратарь лиги, защитник-скандалист. 6 россиян, вернувшихся из Америки в КХЛ
Дмитрий Сторожев
Кто из россиян вернулся в КХЛ из Америки летом
Комментарии
У всех будут хорошие шансы перезапустить карьеру.

«Автомобилист» объявил о подписании очередного новичка – двухлетний контракт с клубом из Екатеринбурга заключил нападающий Данил Гущин. 24-летний форвард готовится дебютировать в КХЛ – с сезона-2018/2019 негабаритный вингер, прошедший через школы московских «Динамо» и ЦСКА, выступал в Северной Америке.

За плечами у Данила есть несколько сезонов в юниорской лиге США, один год в лиге Онтарио и даже 18 матчей в НХЛ, где нападающий играл в составе выбравшего его под общим 76-м номером драфта-2020 «Сан-Хосе».

Кто ещё может вернуться?
Пора домой? 10 русских свободных агентов НХЛ без чёткого статуса
Пора домой? 10 русских свободных агентов НХЛ без чёткого статуса

Однако большую часть заокеанской карьеры Гущин провёл в АХЛ. И там дела складывались у него очень даже неплохо – за 231 матч в фарм-клубах «Шаркс» и «Колорадо», куда нападающего обменяли год назад, он набрал 182 (88+94) очка. Но рассчитывать на возвращение в НХЛ, увы, не приходится – поэтому Данил вернулся в Россию.

Он стал не единственным хоккеистом, который этим летом перебрался в КХЛ из Северной Америки. Рассказываем ещё о пяти игроках, которые в предстоящем сезоне будут выступать в сильнейшей лиге Европы.

Егор Замула

Как и Гущину, защитнику ещё только предстоит дебютировать в КХЛ – Замула покинул Россию в 2017 году, уехав туда из системы магнитогорского «Металлурга». На протяжении нескольких лет он выступал в Западной хоккейной лиге, большую часть времени проведя в составе «Калгари Хитмен». А вот на драфте НХЛ все клубы прошли мимо его кандидатуры.

Впрочем, это не помешало Егору в сентябре 2018-го подписать контракт новичка с «Филадельфией». К тому моменту он успел показать себя на домашнем ЮЧМ-2018, а в следующем сезоне и вовсе стал самым результативным защитником «Хитмен», набрав 56 очков в 61 матче.

На взрослом уровне поддерживать такую результативность у него не получилось, хотя, например, серебряный МЧМ-2020 он тоже провёл довольно-таки ярко. И это касалось не только игры – Замула не раз продемонстрировал, что умеет обострять не только на льду, но и за его пределами.

Одно из высказываний Егора:
Замула: мы Канаду 6:0 — пусть отдыхают, а Лафренье поедет домой с Лауко!

Дебют в НХЛ у Егора состоялся в апреле 2021 года, но полноценного вхождения в основу «Флайерз» пришлось ждать подольше – лишь в сезоне-2023/2024 уроженец Челябинска стал полноправным членом обоймы «лётчиков».

Тогда же он выдал лучшую регулярку в карьере, набрав 21 (5+16) очко в 66 матчах – казалось, что дальше на тот момент 24-летний защитник будет только прогрессировать. Но в следующем сезоне сделать шаг вперёд не получилось, а ещё через год Замула и вовсе выпал из состава «Филадельфии» и позже был обменян в «Питтсбург». В другом клубе из Пенсильвании Егор тоже на задержался – история с уходом оттуда вышла довольно резонансной и скандальной.

А вот и её подробности:
Россиянина отстранили за отказ ехать в АХЛ. До обмена Замула хотел расторгнуть контракт
Россиянина отстранили за отказ ехать в АХЛ. До обмена Замула хотел расторгнуть контракт

В «Коламбусе», где Замула оказался после «Пингвинз», своим он тоже не стал – поэтому в следующем чемпионате он будет радовать болельщиков ЦСКА. Возможно, и не только в следующем – контракт с армейцами был заключён сразу на три года.

Александр Алексеев

В отличие от Замулы, Алексеев в таком представлении российским и особенно уфимским болельщикам не нуждается. Александр уже играл за «Салават Юлаев», с которым он подписал двухлетний контракт, пусть его пребывание в Башкортостане и было пять лет назад и продлилось всего год.

После отъезда из Уфы защитник успел дебютировать в НХЛ в составе «Вашингтона» и в определённый момент, казалось, сумел доказать тренерскому штабу «Кэпиталз» свою состоятельность. Однако ни одного полноценного сезона в основе «столичных» он так и не провёл – большую часть времени Алексеев играл в АХЛ.

Александр вляпался в историю:
Русский игрок «Вашингтона» вляпался в скандал. Его задержала полиция, применив баллончик
Русский игрок «Вашингтона» вляпался в скандал. Его задержала полиция, применив баллончик

В последней регулярке он и вовсе не получил ни одного вызова в НХЛ – при этом находился он уже в системе другого клуба, перебравшись в Питтсбург. После 12 очков за 38 матчей регулярного чемпионата и 5 результативных действий в 11 матчах розыгрыша Кубка Колдера в фарм-клубе «пингвинов» Александр принял решение вернуться туда, где его ждали не один год.

Егор Афанасьев

Год назад нападающий предпринял ещё одну попытку закрепиться в НХЛ. Она изначально казалась слегка наивной – Афанасьев не показал чего-то выдающегося в ЦСКА, но всё же ушёл от армейцев в надежде всё-таки получить место под солнцем в Северной Америке.

Солнце это должно было стать калифорнийским – Егор заключил контракт с «Сан-Хосе», который на тот момент казался клубом без особых перспектив в уже завершившемся сезоне. А потому и попасть в основу «акул» казалось не самой сложной задачей.

Его новые одноклубники точно смогли бы:
Егор Афанасьев: уровень НХЛ потянул бы весь состав «Авангарда»

Справиться с ней Афанасьеву не удалось – весь год он провёл в АХЛ, где, пусть и набрал 40 очков в 64 матчах регулярки, был далеко не первой скрипкой фарма «Шаркс». А из российских крайних нападающих выше Егора в очереди был более молодой Игорь Чернышов – очевидно, ловить в системе «Сан-Хосе» было уже нечего.

Следующим шагом для Афанасьева стал «Авангард» – омичи приобрели права на форварда в рамках обмена с ЦСКА, когда в столицу был отправлен Клим Костин, а состав «ястребов» пополнил ещё и Кирилл Долженков. В стане полуфиналистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина Егор должен задержаться как минимум на два года – может, с его помощью сибиряки всё-таки станут чемпионами?

Захар Бардаков

Для Захара предыдущий сезон был первой попыткой попасть в сильнейшую лигу мира. Не сказать, что она получилась успешной, но и провальной её тоже не назовёшь – до усиления центральной оси «Колорадо» во время дедлайна Бардаков был регулярным игроком основы, пусть и получал не так много игрового времени.

СКА сработал оперативно – с учётом ухода из клуба двух лидеров по игровому времени в меньшинстве (Марата Хайруллина и Михаила Воробьёва) и нередко появлявшегося там Матвея Полякова этот переход должен принести петербуржцам ещё больше пользы.

Захар Бардаков в составе «Колорадо»

Захар Бардаков в составе «Колорадо»

Фото: Andrew Wevers/Getty Images

В год до отъезда в Северную Америку Бардаков провёл свою самую сильную регулярку в КХЛ и был ключевой частью спецбригады нейтрализации, которая вошла в топ-3 по эффективности во всей лиге. В новом сезоне легко можно представить Захара в связке с Никитой Дишковским – такой дуэт будет проблемой абсолютно для любого большинства.

Можно предположить, что через год форвард совершит ещё одну попытку уехать в НХЛ, ведь контракт со СКА будет краткосрочным. Если Захар отыграет его так, как в своём последнем сезоне в КХЛ, шансы ещё раз попытать счастья за океаном наверняка будут.

Иван Федотов

Последний основной вратарь сборной России всё-таки реализовал свою мечту попробовать себя в НХЛ – несмотря на все преграды, Федотов доехал до «Филадельфии» и вышел на лёд в главной североамериканской лиге. Но показать себя во всей красе он не смог – прошлой осенью Иван был обменян в «Коламбус».

Дела в системе «Блю Джекетс» у него не пошли – да, Федотов был первым номером «Кливленда» на протяжении большей части предыдущего сезона, однако ближе к плей-офф он потерял место на последнем рубеже фарм-клуба «мундиров» в АХЛ, после чего возвращение на родину стало неминуемым.

А ведь начиналось всё хорошо:
Самый острый игрок и первая звезда матча. Как Кравцов и Федотов начали сезон в АХЛ?
Самый острый игрок и первая звезда матча. Как Кравцов и Федотов начали сезон в АХЛ?

Как по заказу, вакансия первого номера освободилась в «Спартаке» – Александр Георгиев, который по ходу прошлого сезона также вернулся в Россию из-за океана, решил ещё раз пересечь Атлантику и найти себе работу в НХЛ. А Иван, чья североамериканская карьера, видимо, окончена, теперь будет доказывать свою состоятельность в составе красно-белых.

В 2022 году Федотов был признан лучшим голкипером КХЛ – с тех пор его жизнь перевернулась практически с ног на голову. Но даже по спортивным меркам Иван ещё достаточно молод – в ноябре ему исполнится только 30 лет. Так что времени и возможностей вернуться на высокий уровень у него будет достаточно.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android