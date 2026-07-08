«Спартак» сохранил капитана, «Авто» вернул молодого игрока из Америки. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 8 июля.

ФХР пойдёт в суд, если ИИХФ не последует рекомендациям МОК

Федерация хоккея России (ФХР) намерена судиться с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) в том случае, если организация не станет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«С этим документом мы пойдём в ИИХФ. Если там откажут, обратимся в суд», — приводит слова неназванного представителя ФХР ТАСС.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределённый срок. В мае президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.

Словацкий хоккеист рассказал, почему ему с русскими легче, чем с американцами

Нападающий сборной Словакии Павол Регенда признался, что ему комфортно общаться в США с россиянами. На данный момент Регенда находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошедшем сезоне он выступал в системе «Сан-Хосе Шаркс».

«В США мне ближе всего русские. Да, сейчас это, наверное, прозвучит как-то не так, и меня опять за это начнут (смеётся)… Но у меня есть ощущение, что в ментальном плане — то, как ты разговариваешь, о чём разговариваешь, какие у тебя привычки — мы к этим русским как-то ближе, нет? Ты всё равно славянин. У нас схожий язык, похожая культура.

Поэтому и там [в Америке] мы держались вместе, больше времени проводили в одной компании. Я ходил с ними на ужины. Делал это просто потому, что мне с ними хорошо. С ними можно нормально поговорить о жизни и обо всём таком. А у американцев совсем другая культура. У них в ходу все эти смол-токи. Американец вроде и спросит, как дела, но ему абсолютно фиолетово на твой ответ, понимаешь? Ты прямо чувствуешь, что человеку всё равно, и тебе самому уже неохота ничего рассказывать. Я и говорю — это просто впустую потраченное время», — сказал Регенда в подкасте YSS MOVEMENT.

«Спартак» сохранил капитана

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о заключении нового контракта с защитником и капитаном команды Андреем Мироновым. Соглашение рассчитано на три года.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил новый контракт с Андреем Мироновым, соглашение с защитником и капитаном нашей команды подписано на три года. В минувшем сезоне 31-летний Миронов (189 см, 96 кг) набрал 21 (6+15) очко в 71 матче, а также стал лидером «Спартака» по количеству силовых приёмов (125) и заблокированных бросков (128).

Всего на счету участника Матча звёзд КХЛ, обладателя Кубка Гагарина, серебряного и бронзового призёра чемпионатов мира в составе сборной России — 777 матчей в КХЛ при 225 (57+168) набранных очках. Желаем многоопытному вожаку нашей команды крепкого здоровья, отличной игры и много больших побед в составе московского «Спартака»!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Ак Барс» подписал Бывальцева

Пресс-служба «Ак Барса» объявила о подписании контракта с бывшим нападающим «Автомобилиста», «Трактора», «Витязя» и СКА Алексеем Бывальцевым. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.

«Ак Барс» подписал контракт с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым – соглашение рассчитано на два года.

Последний сезон нападающий провёл в составе «Автомобилиста»: в 70 матчах на его счету 17 (3+14) набранных очков. Всего Бывальцев провёл в КХЛ 691 игру и набрал 264 (97+167) очка при показателе полезности «+23», — сказано в сообщении пресс-службы «Ак Барса», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Автомобилист» вернул Гущина из Америки

Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о заключении контракта с российским нападающим Данилом Гущиным. Ранее форвард представлял клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Гущин — уроженец Екатеринбурга.

«Город ждал! Данил Гущин в «Автомобилисте»! Заключён контракт с 24-летним уроженцем Екатеринбурга – нападающим Данилом Гущиным. Соглашение с форвардом носит односторонний характер и рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года.

В рамках определённой с нового сезона регламентом КХЛ процедуры Данил Гущин также заключил рекламный контракт с компанией «УГМК-Застройщик», согласно которому будет участвовать в маркетинговых и рекламных активностях этого ведущего девелопера уральского региона. Поздравляем Данила с возвращением в Екатеринбург и желаем яркой и результативной игры за родной клуб!» — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

Бабаев назвал один из приоритетных клубов для продолжения карьеры Евгения Кузнецова

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал информацию, что минское «Динамо» предложило форварду контракт.

– У нас есть разговоры со многими командами, в том числе с «Динамо» Минск. Пока ничего сказать не могу, окончательного решения нет. Находимся в переговорном процессе с четырьмя-пятью клубами. Мы никуда не торопимся. Минское «Динамо» – хороший вариант, один из приоритетных.

– На что ориентируется Кузнецов при подписании контракта?

– Мы ориентируемся на отношение в команде, чтобы он смог быть там Кузнецовым и приносить пользу. И чтобы команда боролась, чтобы у неё были задачи, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Данилой Квартальновым, заключённый 2 недели назад

«Адмирал» расторг пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым, сообщает пресс-служба КХЛ. Примечательно, что соглашение было подписано 27 июня. Хоккеист числился в клубе менее двух недель.

Воспитанник воскресенского хоккея сыграл 243 матча в КХЛ. Выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», ХК «Сочи», «Спартак», «Нефтехимик» и «Металлург». В составе «сталеваров» стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в составе «волков» провёл 44 встречи в регулярном чемпионате, заработав 5 (0+5) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач с показателем полезности «-21».

«Юта» повторила оффершит «Нью-Джерси» и сохранила в составе форварда Хэйтона

«Юта Маммот» объявила о том, что команда повторила контрактное предложение «Нью-Джерси Дэвилз» нападающему Баррету Хэйтону. Форвард подписал однолетний контракт с зарплатой в $ 4,775 млн.

«Я полон энтузиазма вернуться к своим товарищам по команде и остаться в «Юте». Я был в этой команде на протяжении всей своей карьеры, и здорово, что у нас есть возможность добиться чего-то особенного в следующем сезоне перед лучшими болельщиками НХЛ», — цитирует Хэйтона пресс-служба клуба.