Как же не везёт канадскому некствану! Бедард получил обидную травму и уже перенёс операцию

Межсезонье – время затишья, в ходе которого игроки восстанавливаются после тяжёлого чемпионата, едут на заслуженный отдых, а затем потихоньку начинают входить в тренировочный ритм и готовиться самостоятельно. Однако и тут хоккеисты не застрахованы от травм, в том числе тяжёлых. Многие сразу вспомнят, как Владимир Ткачёв два года назад разорвал ахиллово сухожилие и пропустил почти целую регулярку. Этим летом в неприятную ситуацию попал Виталий Кравцов – с точно таким же диагнозом, как у Ткачёва.

К сожалению, не обошли такие истории стороной и Северную Америку. Форвард «Чикаго» Коннор Бедард на тренировке отбрасывал шайбу в сторону, споткнулся без чьей-либо помощи и неприятно врезался в борт. Молодой канадец быстро встал, схватился за плечо и тут же направился в сторону выхода, но даже не сумел сам открыть калитку.

Чуть позже выяснилось, что Бедарду придётся лечь под нож и перенести операцию на левом плече. Сообщается, что восстановление займёт минимум четыре месяца – начало регулярного чемпионата Коннор пропустит.

Стоит напомнить, что эта травма для канадца стала второй за семь месяцев – и вновь плечо, только другое. 12 декабря в матче регулярки с «Сент-Луисом» на финальном вбрасывании Брэйден Шенн оттолкнул Бедарда, и тот неудачно упал на спину. Со льда Коннор уехал, держась за правое плечо, а главный тренер на пресс-конференции недвусмысленно намекнул, что повреждение может оказаться тяжёлым.

Та травма пришла очень несвоевременно. Кто-то скажет, что время для подобного подобрать нельзя, и будет прав, но в том случае было несколько особенных обстоятельств. Во-первых, Коннор после не совсем убедительного второго сезона здорово начал третий и на момент повреждения делил третью строчку в гонке бомбардиров с Маклином Селебрини. Во-вторых, в феврале должна была пройти Олимпиада, на которую Бедард с такой игрой вполне мог поехать.

В итоге мимо ОИ канадского некствана прокатили, из-за чего сам Коннор был глубоко расстроен, а результативность после возвращения резко упала с 1,41 до 0,81 очка за игру.

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Но и сейчас нужно было решить один важный вопрос, однако из-за травмы ход в этом деле может пойти совершенно по-другому. Речь о подписании нового контракта, потому что на данный момент Бедард остаётся ограниченно свободным агентом. Ходили слухи, что сторона Коннора ориентировалась при подписании соглашения на цифры, указанные в договоре у Кирилла Капризова.

Коннор Бедард Фото: Michael Reaves/Getty Images

И видоизменить условия контракта может даже не сама травма, полученная на днях, а закравшееся в головы менеджмента «Чикаго» ощущение неуверенности. Бедард два раза за семь месяцев в абсолютно безобидных ситуациях и без помощи других получил две схожие травмы на каждом плече, а из-за второй даже перенёс операцию. Сейчас размышления, насколько «хрустален» Коннор, выйдут на новый уровень.

До этого дня «Блэкхоукс» точно были настроены на длительный контракт, в котором они в любом случае прописали бы сумму, которую захотел бы сам игрок. Однако теперь менеджмент может подумать о том, чтобы предложить не такое растянутое соглашение, а также выторговать у агента несколько миллионов.

Однако слишком жадничать на франчайз-игроке «Чикаго» тоже не стоит – травму он получил тренируясь, а не катаясь в Альпах на лыжах, поэтому претензий никаких быть не может. Да и затягивать с продлением нельзя – теперь каждый менеджер, имеющий в составе непродлённых ОСА, будет оглядываться по сторонам, потому что так просто лидеров потерять никто не хочет.