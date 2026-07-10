«В Уфе всегда высокие задачи. По-любому будет хорошая команда». Разговор с Шипачёвым

4 июля на арене «Сталкер» прошёл матч памяти трагически ушедшего из жизни в возрасте 32 лет известного российского хоккеиста Артёма Фёдорова. Одним из участников встречи стал лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачёв. На протяжении последних двух сезонов 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», а в это межсезонье стал новичком «Салавата Юлаева».

После завершения встречи Вадим дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионату», в котором прокомментировал переход в уфимский клуб, рассказал о своих ощущениях от игры под наблюдением президента Беларуси Александра Лукашенко и поделился мнением о перспективах молодых белорусских игроков, перебравшихся этим летом в Северную Америку.

«Переговорил с главным тренером – и сделка завершилась»

— Как получил приглашение сыграть в матче памяти Артёма? Трагическая новость: профессиональный спортсмен ушёл из жизни в 32 года. Насколько такие события выбивают из колеи?

— Находились в Москве в это время. Жёны переписывались. Приехали, приняли участие в матче памяти Артёма. Много ребят подъехало из тех, кто играл с ним в разных командах. Конечно, грустное событие, в 32 года, когда уходит из жизни хороший человек, игрок, семьянин, очень грустно.

— В это межсезонье ты сменил клуб. По каким критериям выбрал именно «Салават Юлаев»?

— Обсуждали сначала продление [контракта] с минским «Динамо». По сути, как такового диалога не было. С «Салаватом» агент разговаривал, потом я переговорил с главным тренером – и сделка завершилась.

— Как прошёл первый разговор с Виктором Козловым?

— Мы с ним пообщались, конечно, это был один из ключевых моментов, когда с тренером обсуждаешь, как можешь помочь команде. После этого разговора и прошло подписание контракта.

«Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за минским «Динамо»

— Следишь за тем, что сейчас происходит в минском «Динамо»? Команда существенно обновляется. У неё до сих пор нет главного тренера, ушли многие ведущие игроки. Переживаешь ли за дальнейшее будущее клуба?

— Я провёл там два хороших года, было здорово, выполнили небольшие задачи, которые ставили перед нами. В целом Минск провёл классные два сезона. Конечно, была огромная поддержка болельщиков. Вся страна стояла на ушах в ходе плей-офф, в сезоне – то же самое. Все очень любят хоккей, Минск – хоккейная история.

Вадим Шипачёв, ХК «Динамо» Минск Фото: РИА Новости

— Насколько круто выходить на лёд, когда смотрит президент страны и при случае даже может покритиковать?

— Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за «Динамо».

«Думаю, Квартальнов подготовил ребят и морально, и физически»

— Сейчас твои бывшие партнёры Виталий Пинчук, Вадим Мороз и Егор Бориков решили попробовать себя в НХЛ. Каковы их перспективы, на твой взгляд? Готовы ли они сразу там заиграть?

— Ребята играли у Дмитрия Вячеславовича Квартальнова в вертикальный хоккей. Думаю, он их подготовил и морально, и физически. Надеюсь, у них всё получится, они большие молодцы. С ребятами провёл два года, видел, как они развиваются. Cейчас это очень сильные и серьёзные игроки.

— Для тебя имеет значение, с кем будешь играть за «Салават Юлаев»?

— Думаю, тут и оценивать не стоит. Команда хорошая будет по-любому. Если говорить о подписаниях, то они и в прошлом году здорово в конце играли. В принципе, костяк остался, будут уже точечные добавления в команду. Приедем на сборы, посмотрим, скажут, какие задачи. Но у Уфы всегда высокие задачи, так что должно быть всё нормально.